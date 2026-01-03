ایران
گزارش و تحلیل
گره انرژی با مسئله ونزوئلا/ بازتعریف اولویت‌های امنیت ملی آمریکا
گره انرژی با مسئله ونزوئلا/ بازتعریف اولویت‌های امنیت ملی آمریکا
علی شیر یزدانی پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره تحولات اخیر پیرامون ونزوئلا در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این دارایی‌ها می‌تواند وابستگی آمریکا به مسیرهای پرریسک دریایی و مناطق بحران‌خیز مانند خاورمیانه را کاهش دهد و حاشیه امن‌تری برای سیاست خارجی این کشور ایجاد کند. یزدانی تصريح کرد، علاوه بر این اگر بخواهیم از نظر امنیت بین‌الملل به هدف اصلی آمریکا در ونزوئلا اشاره کنیم باید بیش از هر چیز آن را در کنترل محیط سیاسی-انرژی دانست، تا صرفاً تغییر رفتار دولت کاراکاس. بعبارتی، استقرار یک دولت همسو که بتواند جریان پایدار و قابل پیش‌بینی انرژی را تضمین کند به واشنگتن امکان می‌دهد منابع و تمرکز راهبردی خود را به دیگر کانون‌های تنش، از رقابت با چین در شرق آسیا گرفته تا مدیریت مناقشات اوکراین، منتقل کند. به بیان دیگر، ونزوئلا در حال تبدیل شدن به بخشی از سپر انرژی آمریکا است و قرار است این کشور را از شوک‌های ناگهانی بازار جهانی نفت، مشابه بحران‌های دهه 1970، مصون نگه دارد. یزدانی در پایان گفت، از سویی پیامد این رویکرد برای خاورمیانه و جهان عرب قابل چشم‌پوشی نیست. کاهش وزن ژئوپلیتیکی انرژی منطقه در محاسبات آمریکا می‌تواند به سیاستی گزینشی‌تر و حتی جانبدارانه‌تر در قبال بحران‌های منطقه‌ای، به‌ویژه مسئله فلسطین، منجر شود و منافع امنیتی و سیاسی اسرائیل بدون ملاحظات انرژی پررنگ‌تر می‌شود. در این چارچوب، بحران ونزوئلا نشانه‌ای از بازچینی نقشه قدرت جهانی است که کشور‌های عربی و اسلامی را ناگزیر می‌کند با نگاهی هوشیارانه‌تر، راهبردهای امنیتی و سیاسی خود را متناسب با نظم در حال گذار بین‌المللی بازتعریف کنند.
گره انرژی با مسئله ونزوئلا/ بازتعریف اولویت‌های امنیت ملی آمریکا

ونزوئلا انرژِی
کارشناس: آنچه امروز در رفتار آمریکا دیده می‌شود، بازتاب یک نگاه راهبردی عمیق‌تر به مسئله امنیت انرژی است. در واقع همه می‌دانند که ونزوئلا با برخورداری از بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، بیش از اینکه برای واشنگتن یک بحران منطقه‌ای باشد، یک دارایی ژئوپلیتیکی بالقوه محسوب می‌شود.
علی شیر یزدانی پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره تحولات اخیر پیرامون ونزوئلا در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این دارایی‌ها می‌تواند وابستگی آمریکا به مسیرهای پرریسک دریایی و مناطق بحران‌خیز مانند خاورمیانه را کاهش دهد و حاشیه امن‌تری برای سیاست خارجی این کشور ایجاد کند.
یزدانی تصريح کرد، علاوه بر این اگر بخواهیم از نظر امنیت بین‌الملل به هدف اصلی آمریکا در ونزوئلا اشاره کنیم باید بیش از هر چیز آن را در کنترل محیط سیاسی-انرژی دانست، تا صرفاً تغییر رفتار دولت کاراکاس. بعبارتی، استقرار یک دولت همسو که بتواند جریان پایدار و قابل پیش‌بینی انرژی را تضمین کند به واشنگتن امکان می‌دهد منابع و تمرکز راهبردی خود را به دیگر کانون‌های تنش، از رقابت با چین در شرق آسیا گرفته تا مدیریت مناقشات اوکراین، منتقل کند.
به بیان دیگر، ونزوئلا در حال تبدیل شدن به بخشی از سپر انرژی آمریکا است و قرار است این کشور را از شوک‌های ناگهانی بازار جهانی نفت، مشابه بحران‌های دهه 1970، مصون نگه دارد.
یزدانی در پایان گفت، از سویی پیامد این رویکرد برای خاورمیانه و جهان عرب قابل چشم‌پوشی نیست. کاهش وزن ژئوپلیتیکی انرژی منطقه در محاسبات آمریکا می‌تواند به سیاستی گزینشی‌تر و حتی جانبدارانه‌تر در قبال بحران‌های منطقه‌ای، به‌ویژه مسئله فلسطین، منجر شود و منافع امنیتی و سیاسی اسرائیل بدون ملاحظات انرژی پررنگ‌تر می‌شود.
در این چارچوب، بحران ونزوئلا نشانه‌ای از بازچینی نقشه قدرت جهانی است که کشور‌های عربی و اسلامی را ناگزیر می‌کند با نگاهی هوشیارانه‌تر، راهبردهای امنیتی و سیاسی خود را متناسب با نظم در حال گذار بین‌المللی بازتعریف کنند.
