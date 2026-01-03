https://spnfa.ir/20260103/وقتی-جهان-بی-صاحب-می-شود-27296490.html

وقتی جهان بی صاحب می شود

اسپوتنیک ایران

کشورهای جهان هم اگر امروز نسبت به این اقدام آمریکا سکوت کنند باید مطمئن باشند که این شتر فردا درب خانه آنها نیز خواهد نشست. 03.01.2026, اسپوتنیک ایران

2026-01-03T12:07+0330

2026-01-03T12:07+0330

2026-01-03T12:09+0330

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/469/10/4691068_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fcd9c3c9149568b6bd5591cd2bbd6577.jpg

طبق گزارش های رسانه ای ایالات متحده چندین نقطه در کاراکاس را موشک باران کرده و اهداف آمریکا در این موشک باران کاخ ریاست جمهوری و خانه افسران ونزولا بوده.ونزولا کشوری است که از 28 سال پیش بر علیه استعمار نفت اش توسط آمریکایی ها قیام کرد و از آن روز آمریکایی ها با این کشور دشمن شده اند و دنبال فرصتی می باشند که ونزولا را اشغال کنند تا منابع آن را به سرقت ببرند.رئیس جمهوری آمریکا رسما اظهار داشته که منابع نفت ونزولا مال آمریکا است و باید آمریکا آن را پس بگیرد.دیدگاهی که بر مبنای دیدگاه استعمارگران اروپایی بنا شده و بر اساس آن افرادی که در برهه هایی دزدان دریایی و غارتگر به حساب می آمدند (یک مطالعه ای درباره تاریخ وایکینگ ها داشته باشید تا ریشه تفکر استعمارگران اروپایی را متوجه شوید) اقدام به اشغال کشورهای دیگر و سرقت منابع خدادادی ملت ها می نمودند.این ماجرا مرا به یاد ماجرای ملی شدن صنعت نفت ایران انداخت، پس از بیش از 50 سال سرقت منابع خدادادی نفت ملت ایران توسط انگلیسی ها ملت ایران تصمیم گرفتند که منابع خود را ملی کنند و از آن زمان انواع و اقسام تحریم ها و دشمنی ها با ملت ایران توسط انگلیس و آمریکا شروع شد.اگر به تاریخ نگاهی گذرا داشته باشید می بینید اولین تحریم های آمریکا بر علیه ایران پس از ملی شدن صنعت نفت وضع شد و هنوز هم آن تحریم ها سر جایش هست، علیرغم اینکه مصدق با یک کودتای انگلیسی آمریکایی سرنگون شد و بعد شاه شش دانگ با آمریکا و انگلیس همکاری داشت.شش ماه پیش اسرائیل و آمریکا به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل حمله کردند و تاسیسات هسته ای تحت نظر آژانس بین المللی انرژی هسته ای را نیز بمباران کردند و مجامع بین المللی هیچ واکنشی از خود نشان ندادند.قبل از آن هم اسرائیل به بهانه ماجرای 7 اکتبر اقدام به قتل عام هزاران غیر نظامی در غزه کرد و مجمع بین المللی سکوت اختیار کردند.این روند جهان را وارد شرایط بی قانونی ای کرده که بر اساس آن هر قلدری و هر کس که زور دارد خواسته خود را با زور محقق می کند و جهان دارد دوباره وارد همان جریان اشغال و استعمار کشورهای دیگر در زمان ما قبل از جنگ جهانی دوم وارد می شود.بشریت بسیار تلاش کرد که پس از جنگ جهانی دوم قوانین و مقرراتی وضع کند تا جلوی این رویه را بگیرد و تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق بود به دلیل شرایط جنگ سرد این موازنه و معادله کم و بیش حفظ شده بود اما امروزه می بینیم که این موازنه به خطر افتاده و جهان به سمت جهان جنگل رفته.دلیل اصلی به هم خوردن این موازنه هم این بوده و هست که ایالات متحده خود را تک قطب قدرت جهانی می داند و فاعل ما یشاء.دیروی به یک کشور عضو سازمان ملل حمله کرد و کسی جلودارش نبود و امروز هم دوباره به کشور دیگری که عضو سازمان ملل هست هم حمله می کند و می داند کسی جلودارش نخواهد بود اگر باز هم کسی جلودارش نباشد فردا هم به دیگری ودیگری حمله خواهد کرد.مضاف بر همه اینها ایالات متحده به خوبی می داند به دلیل کمبود های منابعی که به اصطلاح معادن نایاب نام دارد باید دیگر سرزمین ها را اشغال کند تا منابع آنها را به سرقت ببرد.همچنین انها می دانند که رشد چین می تواند موجب فروپاشی ایالات متحده شود و برای جلوگیری از رشد اقتصادی چین باید کنترل منابع انرژی جهان را در اختیار بگیرند.کشورهای جهان هم اگر امروز نسبت به این اقدام آمریکا سکوت کنند باید مطمئن باشند که این شتر فردا درب خانه آنها نیز خواهد نشست.اگر هم کشورها تلاش نکنند حد اکثر امکانات نظامی ای که می توانند را برای تامین امنیت و موجودیت خود فراهم کنند باید مطمئن باشند که قربانی طمع گرگان خواهند شد.فراموش نکنید، جهان گرد است و فعلا بی صاحب می باشد.

