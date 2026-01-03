https://spnfa.ir/20260103/دخالت-مستقیم-اسرائیل-در-اغتشاشات-در-ایران-27304442.html

کارشناس ایرانی: اعتراض یک چیز است، اغتشاش یک چیز دیگر

کارشناس ایرانی: اعتراض یک چیز است، اغتشاش یک چیز دیگر

آنچه همه بر آن متقق هستند این می باشد که شرایط اقتصادی موجود در ایران قطعا به مرحله ای رسیده که بسیار طاقت فرسا است و قابل تحمل نیست و بدیهی است در چنین شرایطی...

می توان گفت همه مردم ایران، البته به جز سود جویان و رانت خواران، در این ماجرا با هم شریک هستند و نسبت به اوضاع اقتصادی معترض می باشند، از تاجر و کاسب و شهروند گرفته تا حتی نیروهای امنیتی که برای حفظ نظم به خیابان امده اند، گو اینکه در دو طرف قرار دارند اما همه شان از این ماجرا ناراضی هستند و خواهان حل مشکلات اقتصادی خود می باشند.فراموش نکنید آن نیروی امنیتی نیز جزو مردم می باشد و خانواده اش هم همان مشکلات اقتصادی را مانند دیگران متحمل می شود و شاید بتوان گفت این ماجرا، منظور اعتراضات، با بسیاری از موارد دیگری که در ایران رخ داده مختلف است چرا که همه مردم ایران در آن با هم شریک هستند.اما یک مساله وجود دارد و آن این است که برخی اینجا به دنبال سوء استفاده از این شرایط و ایجاد اغتشاش در کشور می باشند تا سناریو هایی مانند سناریوی لیبی و یا سوریه را در ایران پیاده کنند.البته پشت پرده تشکیلات حامی آنها یکی است.مردم معترض هیچ وقت به اموال عمومی و حتی دولتی حمله نمی کنند و مردم معمولی هیچ کدام سلاح حمل نمی کنند، مردم با ارازل و اوباش و یا اغتشاش گران فرق می کنند.برخی ارازل اوباش معمولا، در همه جای دنیا، از شرایط اعتراضات سوء استفاده می کنند تا به اموال عمومی تعدی کنند و اقدام به سرقت و دزدی کنند.برخی دیگر که اغتشاش گر به حساب می آیند سعی می کنند به معترضان و نیروهای امنیتی حمله کنند و این اعتراضات را از حالت مسالمت آمیز خود خارج کنند و به سمت خشونت بکشانند تا اربابانشان بتوانند از ماجرا سوء استفاده کنند.همین تجربه را ما در لیبی و سپس در سوریه داشته ایم که مردم به دلیل مواردی دست به تظاهرات و اعتراضات زدند و بعد عوامل نفوذی اقدام به تبدیل این اعتراضات به خشونت نمودند تا زمینه دخالت خارجی فراهم شود و خوب امروزه شرایط لیبی و سوریه را می بینیم.بر کسی پوشیده نیست که اسرائیل سالها است روی اینکه بتواند چنین شرایطی را در ایران فراهم کند سرمایه گذاری کرده و در جنگ 12 روزه هم دیدیم که مزدوران اسرائیل در ایران همه را غافلگیر کردند.یادتا است دفعه قبل هم جنگ 12 روزه پس از ملاقات ترامپ و نتانیاهو شروع شد.اینکه این ماجراها، یعنی ایجاد اغتشاشات (منظور اعتراضات به حق مردمی نیست) دقیقا پس از ملاقات ترامپ و نتانیاهو انجام شده خود بسیار پر معنا می باشد، آنها فقط دنبال فرصت بودند وخوب برخی داخل کشور فرصت را برای آنها فراهم کردند.ماجرای جنگ 12 روزه و غافلگیری ای که رخ داد نشان داد که نفوذ اینها در جاهای مختلف کشور وجود دارد و قطعا در ساختار های اقتصادی و دولتی نیز نفوذ دارند تا زمینه نارضایتی را نیز بتوانند فراهم کنند.حمایت اسرائیل از سوی دیگر بسیار پر معنا بوده و هست ونشان می دهد که انها منتظر هستند تا ببینند عوامل و مزدورانشان چه کاری می توانند از پیش ببرند.تویت مایک پمپئو رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و وزیر امور خارجه سابق ترامپ نیز بسیار پر معنا است.وی هم از اغتشاشگران و هم از عوامل موساد که کنارشان هستند حمایت کرده.قطعا فردی مانند پمپئو که سالها در ساختار های اطلاعاتی آمریکا حضور داشته به خوبی می داند عوامل موساد در حال حاضر روز زمین چه کار دارند می کنند و به دنبال چه هستند.سناریوی لیبی و سوریه هم زمانی که پمپئو در سیا بود تدوین شده بوده و این احتمال وجود دارد که آنها سناریوی مشابهی برای ایران نیز تدوین کرده باشند ولی بنا به شرایطی موفق نشده بودند تا به حال آن را پیاده کنند و پمپئو به آن سناریو اشاره دارد.هوشمندی مردم در آن باید باشد که در اعتراضات به حق خود اجازه نفوذ مزدوران موساد را ندهند و صف خود را از مزدوران موساد جدا کنند.معمولا اینها آموزش دیده هستند ومی دانند چه کار کنند اما مردم معمولی مخصوصا جوانان نمی دانند وسط توطئه های اینها چه کار کنند و قربانی می شوند.

