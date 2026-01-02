https://spnfa.ir/20260102/مهندسی-معکوس-بمب-های-سنگر-شکن-آمریکایی-توسط-ایران-27280899.html

مهندسی معکوس بمب های سنگر شکن آمریکایی توسط ایران

ایران موفق شده موشک های سنگر شکنی را تولید کند که تا عمق 25 متر را بکنند و بعد منفجر شوند. 02.01.2026, اسپوتنیک ایران

طی چند ماه اخیر اخبار ضد ونقیض مختلفی درباره اینکه ایرانی ها موفق شده اند به بمب های آمریکایی GBU57 و GBU39دسترسی پیدا کنند و آنها را مهندسی معکوس کنند به گوش رسیده و کم کم این شایعات دارد به واقعیاتی تبدیل می شود که می تواند کل موازنه قدرت در منطقه را زیر و رو کند.کارشناسان نظامی باور دارند ایرانی ها موفق شده بودند لایه های دفاعی جدیدی را در فردو ونطنز تدارک ببینند که مملوء از ماده ای اسفنجی بوده و این لایه اسفنجی منجر به آن شد که بمب های سنگر شکن آمریکایی موفق نشوند ماموریت خود را آنگونه که باید انجام دهند و تعدادی از این بمب ها در لایه های اسفنجی و فنری گیر کرده و منفجر نشده اند و کاملا سالم در دست ایرانی ها افتاده اند.در بمباران فردو و نطنز آمریکایی ها از بمب های سنگر شکن GBU57 که به قول معروف آخر فناوری آمریکا به حساب می آید استفاده کردند و آنها را با استفاده از بمب افکن های بی 52 پرتاب نمودند، آنها همچنین از موشک های تاماهاک که توسط زیردریایی هایشان پرتاب شده نیز استفاده کردند و ظاهرا حتی چند موشک تاماهاک منفجر نشده نیز دست ایرانی ها افتاده.در لبنان هم اسرائیلی ها از بمب های سنگر شکن GBU39 استفاده کردند، که چون هزینه آن را آمریکایی ها باید می پرداختند، برای یک بمباران ساده حدود 18 بمب را استفاده کردند که حد اقل سه بمب آنها منفجر نشده و حزب الله لبنان فورا ضمن تصویر برداری از این بمب ها و تفکیک آنها حد اقل یکی از آنها را به ایران فرستاده و ارتش لبنان هم یکی از آنها را مصادره کرده که امروزه ایالات متحده اصرار دارد بمب را از ارتش لبنان پس بگیرد تا احتمالا دوباره به اسرائیل بدهد تا برای بمباران مردم لبنان از آن استفاده کند.به هر حال آنچه مسلم است این می باشد که ایران موفق شده به چند بمب GBU57 و GBU39 و موشک تاماهاک دسترسی پیدا کند و چه کسی است که نداند ایرانی ها بی رقیب ترین استادان مهندسی معکوس تسلیحات به حساب می آیند.حال این بحث مطرح است که ایرانی ها بمب های GBU39 را مهندسی معکوس کرده اند و ترتیبی داده اند که بتوانند آنها را روی موشک های خود سوار کنند و همچنین یک موشک جدید تولید کرده اند که مبنای آن همان بمب GBU57 است اما با وزن 4 تن.مهمترین ویژگی بمب GBU57 این است که 13 تن وزن دارد و می تواند تا عمق 65 متر را بکند و بعد منفجر شود و بمب GBU39 یکصد کیلوگرم وزن دارد اما می تواند تا عمق 20 متر را بکند و بعد منفجر شود.حالا ایران موفق شده موشک های سنگر شکنی را تولید کند که تا عمق 25 متر را بکنند و بعد منفجر شوند.عملا این بدین معنا است که بسیاری از پناهگاه های نظامی اسرائیل امروزه در معرض نابودی توسط ایران قرار دارد و اگر جنگ جدیدی اتفاق افتد ایران دیگر روی زمین را نابود نمی کند بلکه زیر زمین را نیز می تواند نابود کند، جایی که بسیاری از شخصیت های عالیرتبه نظامی و سیاسی اسرائیل معمولا در حین جنگ شبانه روز پناه می گیرند.همچنین با ساختن موشک های سبک اما سنگر شکن بر مبنای بمب GBU39ایران به راحتی می تواند جنگنده های پیشرفته اسرائیلی که معمولا در پناه سنگر های بتونی در فرودگاه ها قرار دارند را نیز منهدم کند.در واقع بحث هایی که توسط نتانیاهو در باره احتمال حمله پیش دستانه ایران مطرح شد هم درهمین راستا می باشد، یعنی امروزه پس از اینکه آمریکا و اسرائیل مطمئن شدند که ایران به این فناوری ها دست یافته دلواپس هستند که به یکباره ایران تصمیم بگیرد مثلا همه جنگنده های اسرائیلی را روی زمین منهدم کند و کاری کند که اسرائیلی ها در جنگ سال 1967 میلادی با مصر و اردن و سوریه انجام دادند یعنی آنها را غافلگیر کردند و جنگنده هایشان را روی زمین در فرودگاه ها هدف قرار دادند تا در جنگ 6 روزه هیچ دفاع هوایی ای در اختیار نداشته باشند و همین ماجرا موجب آن شد که این کشورها در جنگ 6 روزه شکست مفتضحانه ای را متحمل شدند.آنچه دلواپسی آمریکایی ها و اسرائیلی ها را می افزاید این است که ایران در چه حدی به تکنولوژی موشک های تاماهاک دست یافته، یعنی عملا آیا ایران موفق شده موشک هایی کروز بر مبنای همان تکنولوژی تولید کند چرا که در این موشک ها رمز نگاری های الکترونی ای وجود دارد که بر اساس آن اینها به سامانه های الکترونیکی آمریکایی و اسرائیلی دسترسی دارند و می توانند کد هایی را دریافت کنند که این موشک ها را به عنوان دوست به سامانه های دفاعی آمریکایی و اسرائیلی معرفی کند و اینها در واکنش نشان دادن به این موشک ها فلج شوند.جنگنده ها و موشک های آمریکایی و اسرائیلی همه این کد ها را به صورت روزانه دریافت می کنند تا در حین جنگ به اشتباه توسط سامانه های خودی هدف قرار نگیرند و عملا دلیل اینکه سامانه های کشورهای عربی نسبت به جنگنده های اسرائیلی که به قطر حمله کردند واکنش نشان ندادند این بود که سامانه های دفاعی آمریکایی این کشورها جنگنده های اسرائیلی را جنگنده های دوست تشخیص داده بود.حال اگر ایرانی ها موفق شده باشند سیستم را هک کرده باشند یعنی می توانند کاری کنند که موشک ها و پهباد هایشان به صورت لحظه ای کد های تعریف آمریکایی و اسرائیلی را دریافت کنند و دیگر سامانه های دفاعی موجود در منطقه و در اسرائیل هیچ واکنشی به این موشک ها و پهباد ها نشان ندهد و خیلی راحت ایرانی ها بتوانند حتی سامانه های دفاعی موجود را هدف قرار دهد تا راه برای ورود موشک های سنگین شان به هر نقطه ای که می خواهد باز شود.حالا هم که موشک های سنگر شکن ساخته اند یعنی عملا می توانند تا زیر 25 متر را نیز شخم بزنند.یک چیز دیگر هم اینها را بسیار نگران کرده و آن این است که شاید ایران تصمیم بگیرد این اطلاعات و فناوری ها را در اختیار دوستانش هم قرار دهد و مثلا رسیدن این اطلاعات به روسیه می تواند کل ناتو در اوکراین و اوروپا را نیز فلج کند.چون همه سامانه های الکترونیکی آمریکایی در جهان یک پارچه می باشد و تغییر آن نیاز به صدها ملیارد دلار هزینه وهمچنین چند سال کار برای تغییر همه سامانه های الکترونیکی روی همه جنگنده ها و رادارها و موشک ها و... است.

