گزارش و تحلیل
همتی: ثبات اقتصادی؛ اولویت اول بانک مرکزی ایران
همتی: ثبات اقتصادی؛ اولویت اول بانک مرکزی ایران
اسپوتنیک ایران
دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی پس از کسب رای اعتماد از دولت و امضای حکم ایشان توسط رییس جمهوری اسلامی ایران با حضور در ساختمان میرداماد در جلسه مشترک هیات عالی و... 31.12.2025
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در ابتدای این مراسم دکتر فرزین رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن تقدیر از دکتر همتی بخاطر پذیرش مس‍‍‍‍وولیت سنگین ریاست بانک مرکزی در شرایط کنونی، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون بانک مرکزی در حوزه های مختلف و شاخص های اقتصادی ارایه کرد.دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر فرزین و تحمل فشارهای سنگین در بانک مرکزی در طول دوران مسوولیت ایشان تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی همواره با فشارهای مختلف مواجه است و در ارزیابی عملکرد ها باید همیشه شرایط، شاخص ها و مسایل مختلف و مشکلات جاری در نظر گرفته شود.دکتر همتی اولویت نخست بانک مرکزی در شرایط کنونی را ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و افزود : ایجاد ثبات متضمن کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز خواهد بود.رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت مدیریت ناترازی ها و جلوگیری از اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی گفت: کشور در شرایط سختی است و فشار تحریم ها هم وجود دارد لذا باید با کمک تمام خبرگان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسوولان، شرایط اقتصادی کشور را به ثبات برسانیم تا مردم به آرامش برسند.وی با اشاره به ظرفیت های خوب پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی تاکید کرد : در این قانون اختیارات خوبی به بانک مرکزی واگذار شده است که می توان از آن برای بهبود شرایط استفاده کرد.در ادامه این جلسه اعضای هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی نیز ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های شبانه روزی دکتر فرزین در دوره مسوولیت در بانک مرکزی، برای آقای دکتر همتی رییس کل جدید بانک مرکزی درقبال پذیرش این مسوولیت خطیر آرزوی توفیق کردند.
همتی: ثبات اقتصادی؛ اولویت اول بانک مرکزی ایران

15:21 31.12.2025
© Sputnik / Pouya Mamaghani عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 31.12.2025
© Sputnik / Pouya Mamaghani
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی پس از کسب رای اعتماد از دولت و امضای حکم ایشان توسط رییس جمهوری اسلامی ایران با حضور در ساختمان میرداماد در جلسه مشترک هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی حضور یافت.
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در ابتدای این مراسم دکتر فرزین رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن تقدیر از دکتر همتی بخاطر پذیرش مس‍‍‍‍وولیت سنگین ریاست بانک مرکزی در شرایط کنونی، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون بانک مرکزی در حوزه های مختلف و شاخص های اقتصادی ارایه کرد.
دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر فرزین و تحمل فشارهای سنگین در بانک مرکزی در طول دوران مسوولیت ایشان تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی همواره با فشارهای مختلف مواجه است و در ارزیابی عملکرد ها باید همیشه شرایط، شاخص ها و مسایل مختلف و مشکلات جاری در نظر گرفته شود.
دکتر همتی اولویت نخست بانک مرکزی در شرایط کنونی را ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و افزود : ایجاد ثبات متضمن کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت مدیریت ناترازی ها و جلوگیری از اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی گفت: کشور در شرایط سختی است و فشار تحریم ها هم وجود دارد لذا باید با کمک تمام خبرگان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسوولان، شرایط اقتصادی کشور را به ثبات برسانیم تا مردم به آرامش برسند.
وی با اشاره به ظرفیت های خوب پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی تاکید کرد : در این قانون اختیارات خوبی به بانک مرکزی واگذار شده است که می توان از آن برای بهبود شرایط استفاده کرد.
در ادامه این جلسه اعضای هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی نیز ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های شبانه روزی دکتر فرزین در دوره مسوولیت در بانک مرکزی، برای آقای دکتر همتی رییس کل جدید بانک مرکزی درقبال پذیرش این مسوولیت خطیر آرزوی توفیق کردند.
