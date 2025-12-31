https://spnfa.ir/20251231/ده-رویداد-مهم-برای-ایران-در-سال-2025-27255771.html
ده رویداد مهم برای ایران در سال 2025
سال 2025 شاهد رویدادهای مهم و قابل توجهی در ایران بود. با وجود بلایای طبیعی و اقدامات مخرب و غیرقانونی اسرائیل، ایالات متحده و غرب، جمهوری اسلامی نهایت مقاومت، استحکام و صبر استراتژیک خود را نشان داد و توانست با موفقیت به اهداف خود دست یابد.
اسپوتنیک مهمترین اطلاعات را گردآوری کرده است:
1️⃣توافقنامه جامع مشارکت استراتژیک بین ایران و فدراسیون روسیه در 17 ژانویه 2025، روسای جمهور پوتین و پزشکیان سند مهمی در مورد مشارکت استراتژیک بین دو کشور امضا کردند. این سند در 2 اکتبر 2025 لازم الاجرا شد و همکاری بلندمدت در زمینههای امنیتی، دفاعی، اقتصادی، انرژی، فرهنگی و لغو تحریمها را در بر میگیرد. این پیمان یک اتحاد نظامی نیست، اما هماهنگی نزدیک در صحنه بینالمللی، تقویت همکاری دفاعی، مبارزه با تروریسم، ایجاد زیرساخت پرداخت مستقل و همکاری اطلاعاتی را در تلاش برای مقابله با نظم جهانی تک قطبی فراهم میکند.
2️⃣انفجار بندر شهید رجایی در 26 آوریل 2025، انفجاری در بندر شهید رجایی، بزرگترین بندر تجاری ایران، در نزدیکی بندرعباس در جنوب ایران رخ داد که باعث آتشسوزی گسترده و ستونی از دود سیاه شد که تا کیلومترها قابل مشاهده بود. موج انفجار پنجرهها را شکست و به ساختمانهای چند کیلومتری آسیبهای ساختاری وارد کرد. حداقل یک ساختمان فرو ریخت. این حادثه حداقل 70 نفر را کشته و بیش از 1200 نفر را زخمی کرد. این انفجار رسماً به نقض مقررات انبارداری و عدم رعایت اقدامات ایمنی برای مواد در بندر نسبت داده شد.
3️⃣ادغام موفقیتآمیز سیستمهای بانکی روسیه و ایران بنابراین، پس از یک فرآیند طولانی اصلاحات فنی، تأییدیهها و آزمایشها، سیستم پرداخت میر روسیه با سیستم پرداخت ملی ایران، شتاب، در واقعیت ادغام شد. در ماه مه 2025، پرداختها در ایران با کارتهای میر روسی با استفاده از فناوری پرداخت بدون تماس (NFC) و همچنین تلفنهای هوشمند با استفاده از برنامه Mir Pay در اندروید در دسترس قرار گرفت. گردشگران روسی توانستند در تعدادی از فروشگاههای خردهفروشی ایرانی خرید کنند و همچنین تراکنشهای کوچک را با استفاده از میر پی در پایانههای شاپرک بدون نیاز به رمز عبور انجام دهند. تهران مرحله دوم ادغام سیستمهای پرداخت میر و شتاب روسیه و ایران را تکمیل کرد. دارندگان کارتهای روسی اکنون میتوانند با استفاده از میر پی در پایانههای شاپرک بدون نیاز به رمز عبور، تراکنشهای کوچک انجام دهند. در ماه سپتامبر، آزمایش عملی مشابهی از نقشههای ایرانی با موفقیت در روسیه انجام شد.
4️⃣ بحران بیسابقه آب امسال، ایران با کمبود شدید آب مواجه شد: خشکسالی شدید، کمبود بارندگی و خشک شدن رودخانهها. در تابستان، 80 درصد مخازن خالی بودند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، کمبود آب را "مشکل ملی" خواند که میتواند به یک فاجعه انسانی و اقتصادی تبدیل شود. او اظهار داشت: "وضعیت آب در تهران بسیار بد است، بنابراین ما مجبوریم تعطیلی پایتخت را به مدت یک هفته در نظر بگیریم." در واقع، دولت مجبور شد ادارات دولتی را در تهران و بیش از دوجین شهر دیگر در سراسر کشور تعطیل کند و سه روز تعطیل اعلام کرد تا مصرف آب و برق را کاهش دهد.
5️⃣ مذاکرات هستهای ایران و آمریکا پنج دور مذاکرات نیابتی در مورد مسئله هستهای و لغو تحریمهای آمریکا با میانجیگری عمان برگزار کردند. این کشورها برای دور ششم مذاکرات که قرار است در 15 ژوئن برگزار شود، آماده میشدند. در مجموع، مذاکرات بسیار دشوار بود: پس از چندین تلاش برای دستیابی به توافق جدید، مذاکرات به دلیل اختلاف نظر در مورد غنیسازی اورانیوم در معرض خطر فروپاشی قرار گرفت. طرف آمریکایی اصرار داشت که ایران غنیسازی اورانیوم را در تأسیسات هستهای خود به طور کامل کنار بگذارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حتی به ایران یک اولتیماتوم 60 روزه داد. ایرانیها به دلیل آغاز حملات هوایی اسرائیل علیه ایران، مجبور شدند سرانجام به این روند مذاکرات پایان دهند.
6️⃣درگیری نظامی مستقیم با اسرائیل بنبست سیاسی بر سر برنامه هستهای ایران با جنگ 12 روزه با اسرائیل و بمباران متعاقب تأسیسات هستهای ایران توسط آمریکا به اوج خود رسید. در شب 13 ژوئن، اسرائیل با متهم کردن ایران به دنبال کردن یک برنامه هستهای نظامی مخفیانه، حمله نظامی علیه ایران را آغاز کرد. بمبارانها و حملات هوایی کماندوهای اسرائیلی، تأسیسات هستهای، فرماندهان نظامی، دانشمندان برجسته هستهای و پایگاههای هوایی را هدف قرار داد. ایران این اتهامات را رد کرد و با حملات خود پاسخ داد. دو طرف به مدت 12 روز به تبادل حملات پرداختند و آمریکا نیز به آنها پیوست و در شب 22 ژوئن حملهای یکباره به تأسیسات هستهای کلیدی ایران انجام داد. واشنگتن برای اولین بار از GBU-57، یک بمب سنگرشکن 14 تنی که قادر به نفوذ تا 60 متر در زمین است، استفاده کرد. بمبافکنهای B-2A Spirit آمریکایی 12 عدد از این بمبها را بر روی فردو و تأسیسات نطنز انداختند. این حملات هوایی با آتش زیردریاییهای آمریکایی همراه بود که 30 موشک کروز تاماهاوک را به سمت اهدافی در نطنز و اصفهان شلیک کردند. پس از این، ایران شامگاه 23 ژوئن حملات موشکی به پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر انجام داد و تأکید کرد که ایران قصد تشدید بیشتر تنش را ندارد. در 25 ژوئن، جنگ 12 روزه پایان یافت. ایران در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت و طبق گزارش سال جستجو 2025 گوگل، ایران در رتبه دوم محبوبترین اخبار در جستجوهای جهانی قرار گرفت.
7️⃣ستارهشناسان و اخترفیزیکدانان جوان ایرانی قهرمان جهان شدند. تیم ملی مدارس جمهوری اسلامی ایران در المپیاد نجوم و اخترفیزیک در بمبئی در ماه اوت قهرمان کل شد. ستارهشناسان و فیزیکدانان جوان ایرانی نتایج برجستهای را نشان دادند و پنج مدال طلا کسب کردند و قهرمان کل جهان شدند، مقام اول را کسب کردند و در بین تیمهای 64 کشور شرکتکننده بهترین نتایج را کسب کردند.
8️⃣ راهاندازی مکانیسم ماشه علیه ایران و شکست دیپلماسی غرب بریتانیا، فرانسه و آلمان (یورو تروئیکا) که ضامن توافق هستهای ایران تحت برجام بودند، مکانیسم ماشه را راهاندازی کردند و تحریمهای لغو شده علیه ایران در سال 2015 تحت توافق هستهای را دوباره برقرار کردند. یورو تروئیکا ایران را به عدم انجام تعهدات خود متهم کرد: پایان دادن به مذاکرات در مورد یک توافق هستهای جدید احتمالی و توقف همکاری تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی. روسیه و چین، به عنوان ضامنین برجام، قاطعانه با این تصمیم مخالفت کردند و آن را غیرقانونی و از نظر قانونی باطل خواندند. در نتیجه راهاندازی مکانیسم ماشه در سپتامبر 2025، محدودیتهایی بر تحریم تسلیحاتی، غنیسازی اورانیوم و برنامههای موشکی به همراه مسدود کردن داراییها علیه ایران دوباره اعمال شد. راهاندازی ماشه عملاً نشاندهنده شکست کامل دیپلماسی غرب و افزایش فشار بر ایران است.
9️⃣پایان توافق هستهای 2025 در 18 اکتبر 2025، قطعنامه کلیدی 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که از توافق هستهای (برنامه جامع اقدام مشترک، برجام) با ایران حمایت میکرد، منقضی شد. این به معنای پایان مفاد اصلی آن، از جمله محدودیتها و سازوکارهای تحریم بود. ایران و متحدانش (روسیه و چین) معتقدند که اروپاییها توافق را نقض کردهاند و اختیارات آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحت این قطعنامه که خواستار حذف پرونده ایران از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، پایان یافته است. از این تاریخ، محدودیتهای مرتبط با برجام و سازوکارهای راستیآزمایی پیشبینی شده در قطعنامه دیگر اعمال نمیشوند.
🔟چهاردهمین ماموریت فضایی موفق ایران یک تحول مثبت در سال پایانی 2025، پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره سنجش از دور ایرانی: ظفر-2، کوثر-1.5 و پایا بود. این ماهوارهها توسط یک موشک سایوز روسی از پایگاه فضایی واستوچنی به مدار پایین زمین در ارتفاع تقریبی 500 کیلومتری پرتاب شدند. این ماهوارهها برای نظارت بر خاک، کشاورزی، منابع آب و حفاظت از محیط زیست طراحی شدهاند.