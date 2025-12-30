https://spnfa.ir/20251230/کجای-دنیا-چند-لشکر-را-به-پناهندگی-می-پذیرند-27237212.html

کجای دنیا چند لشکر را به پناهندگی می پذیرند؟

اسپوتنیک ایران

پس از فروپاشی حکومت اشرف غنی و به قدرت رسیدن طالبان چندین هزار نیروی ارتش و نیروهای امنیتی و پلیس افغانستان به ایران پناهنده شدند. 30.12.2025, اسپوتنیک ایران

در جنگ 12 روزه تعداد زیادی از افراد که به بهانه پناهندگی وارد ایران شده بودند در حال انجام اعمال تروریستی و جاسوسی در ایران بازداشت شدند.طبق اظهارات برخی مسئولین ایرانی حدود 22 هزار نفر از اینها بازداشت شدند.بسیاری ادعا داشتند که شهروند افغانی هستند اما بعدها معلوم شد که تروریست هایی هستند که توسط دشمنان به نام افغانی ها به ایران فرستاده شده اند و اتباع کشورهای دیگر بوده اند.اینها یا با مدارک جعلی و یا به صورت قاچاق وارد ایران شده بودند.هفته پیش هم یکی از فرماندهان سابق نظامی افغانستانی در ایران ترور شد.بحث ترور او یک بحث بود بحث تعداد حاضرین در تشییع جنازه او بحث دیگر.چند هزار نفر برای تشییع جنازه او در بهشت زهرا حضور پیدا کردند، امری که نشان می دهد وی تعداد زیادی طرفدار داشته.نکته قابل تامل در این است که پس از فروپاشی حکومت اشرف غنی و به قدرت رسیدن طالبان چندین هزار نیروی ارتش و نیروهای امنیتی و پلیس افغانستان به ایران پناهنده شدند.اکثریت اینها هویت نظامی و یا امنیتی خود را پنهان کردند و به عنوان شهروند معمولی وارد ایران شدند.شوخی نیست که 22 هزار نفر به اتهام جاسوسی بازداشت شده باشند، معمولا چیزی حدود دو سه برابر اینها عملا فرار کرده اند و اینگونه نیست که همه بازداشت شده باشند.فاجعه جایی است که دستگاه های امنیتی کشور هیچ اطلاعاتی در باره این افراد ندارند و اگر اینها دست به کاری در کشور بزنند شناسایی شان کار بسیار دشواری می باشد.در اکثر کشورهای جهان شما امروزه اگر وارد و یا خارج شوید با اسکن چهره وانگشت نگاری عملا مشخصات شما در سیستم های امنیتی ثبت می شود اما چون اینها به صورت قاچاق وارد ایران شده اند اطلاعات آنها جایی ثبت نشده.با اینکه تعداد زیادی از آنهایی که به صورت غیر قانونی وارد ایران شده اند از این کشور اخراج شده اند اما هنوز چندین ملیون پناهنده دیگر حضور دارند که هیچ اطلاعاتی از آنها در سامانه های امنیتی وجود ندارد و اینها مانند یک بمب ساعتی می مانند که هر لحظه ممکن است منفجر شوند.همانگونه که دشمن قبل تر از اینها سوء استفاده کرد این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از جاسوس ها و عوامل نفوذی دشمن میان اینها هنوز حضور داشته باشند و به صورت عناصر نفوذی خفته قرار گرفته باشند و منتظر لحظه مناسب برای بیدار شدن باشند.قطعا هیچ کشوری در جهان اجازه ورود این تعداد نیروهای نظامی کشور دیگری به خاک اش را نمی دهد،حتی اگر بنا باشد اینها به عنوان پناهنده ورود کرده باشند.

ایران