ملخک یک بار جستی

طبق عادت خود دونالد ترامپ در ابتدای ملاقات با بنیامین نتانیاهو درباره ایران حرف های تحریک آمیزی را زد و در پاسخ به خبرنگاران در مورد اینکه "آیا به نتانیاهو اجازه می‌دهد دوباره به ایران حمله کند، گفت: "برای (بازسازی توان) موشک‌های بالستیک، بله. برای (بازسازی توان) سلاح هسته‌ای، فوراً." خبرنگاری از او پرسید: "آیا از سرنگونی رژیم ایران حمایت می‌کنید؟" ترامپ پاسخ داد: "من قرار نیست دربارهٔ سرنگونی یک رژیم صحبت کنم. آن‌ها خودشان با مشکلات زیادی روبه‌ رو هستند."قبل از سفر نتانیاهو به آمریکا بسیاری پیش بینی می کردند که وی به دنبال این باشد تا طرح صلح غزه را به هم بزند و همچنین جنگی جدید در منطقه به راه بیاندازد تا خود را از مخمسه ای که داخل اسرائیل با آن مواجه شده نجات دهد.یکی از بحثهایی که مدتی است نتانیاهو روی آن کار می کند این است که روی برنامه موشکی ایران به عنوان یک تهدید مانور دهد و آمریکا را متقاعد کند به بهانه برنامه موشکی ایران به این کشور حمله کنند.یکی از شرایطی که آمریکایی ها برای مذاکرات با ایران گذاشته اند علاوه بر تفکیک برنامه هسته ای تفکیک برنامه موشکی است، امری که به نوعی خلع سلاح کامل ایران به حساب می آید چرا که تنها وسیله دفاعی ای که امروزه ایران در اختیار دارد و می تواند دشمنانش مانند اسرائیل و آمریکا را سر جایشان بنشاند همان برنامه موشکی است.دفعه قبل اینها ایران را غافلگیر کردند اما سوالی که در حال حاضر مطرح است این می باشد آیا اینها دوباره می توانند ایران را یکبار دیگر غافلگیر کنند؟این بار ایران نه فقط در حالت آماده باش کامل قرار گرفته بلکه به نظر می آید سامانه های دفاعی خود را با کمک متحدین اش تقویت کرده و همچنین خود را برای غافلگیری دشمن آماده نموده و تجربه جنگ 12 روزه را در چنته دارد.ایران در این جنگ موفق شد راهکار های گریز از سامانه های دفاعی اسرائیل و آمریکا را پیدا کند و متوجه شد چگونه می تواند به اسرائیل و آمریکا ضربه های دردناکی را بزند.همچنین در بار قبل ایران به جز حمله با پایگاه العدید قطر که آمریکایی ها برای جاسوسی به نفع اسرائیل از آن استفاده می کردند حمله دیگری مستقیما بر علیه آمریکایی ها انجام ندادهمچنین برخی کشورهای منطقه که در نوبت قبل با اسرائیل در جریان حمله به ایران همکاری داشتند اخطارهایی از ایران دریافت کرده اند که دیگر اینها نیز از گزند واکنش های ایران در امان نخواهند بود و اینگونه نخواهد بود که ایران فقط به هدف قرار دادن اسرائیل اکتفا کند بلکه هر کشوری که امکاناتی را در اختیار اسرائیل و آمریکا برای حمله به ایران قرار دهد دشمن تلقی خواهد شد و پایگاه های آمریکا و یا اسرائیل در این کشورها هدف قرار خواهند گرفت.در چنین شرایطی به نظر می آید اگر اینها بخواهند دوباره به ایران حمله ای انجام دهند ایران به خط آخر بزند و دیگر التماس آنها برای آتش بس جواب ندهد.همچنین بد نیست به این نکته اشاره کرد که اگر اینها بخواهند از تسلیحات غیر متعارف مانند تسلیحات هسته ای، آنگونه که برخی رسانه ها و شخصیت های سیاسی اسرائیل مطرح کرده اند، استفاده کنند آنوقت این احتمال وجود دارد که ایران هم به سمت ساخت تسلیحات هسته ای برود و از آن بر علیه آنها استفاده کند.گو اینکه هیچ کس چنین چیزی را نمی خواهد اما این اتفاق می تواند آنوقت حق مشروع ایران طبق قوانین بین المللی برای دفاع از خود و تامین امنیت اش باشد.

