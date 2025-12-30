https://spnfa.ir/20251230/مقصد-صادرات-ایران-142-کشور-و-105-کشور-فروشنده-کالا-به-ایران-27239503.html

مقصد صادرات ایران 142 کشور و 105 کشور فروشنده کالا به ایران

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت از صادرات کالاهای ایرانی به 142 کشور جهان در 8 ماهه امسال خبر داد و گفت: با وجود فشارهای نظام سلطه و محدودیت ها، صادرات کشور به پنج قاره و 142 کشور و واردات از 105 کشور انجام شده است.به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، سید روح اله لطیفی ، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در 8 ماهه نخست امسال بیش از 131 میلیون تن کالا به ارزش 76 میلیارد و 537 میلیون دلار ، بین ایران و سایر کشورها تبادل شده است، از این میزان 105 میلیون و 231 هزار تن کالا به ارزش 36 میلیارد و 997 میلیون دلار ، صادرات کشورمان به 142 کشور جهان بوده است.وی افزود : بیش از 25 میلیون و 823 هزار تن کالا به ارزش 39 میلیارد و 540 میلیون دلار نیز از 105 کشور دنیا خریداری و وارد شده است .لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در این 8 ماه گفت: چین با خرید 9 میلیارد و 255 میلیون دلار ، عراق با 6 میلیارد و 719 میلیون دلار ، امارات با پنج میلیارد و 216 میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیارد و 393 میلیون دلار و افغانستان بل یک میلیارد و 660 میلیون دلار پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی بودند که به غیر از چین چهار کشور برتر را همسایگان با سهم حدود 50 درصدی به خود اختصاص داده اند .لطیفی در خصوص کشورهای طرف معامله با ایران از ابتدای سال تا ابتدای آذر توضیح داد: امارات با فروش 12 میلیارد و 152 میلیون دلار و سهم نزدیک به 31 درصد از کل واردات در رتبه نخست ، چین با 10 میلیارد و 760 میلیون دلار و سهم 27.2 درصدی، ترکیه با 6 میلیارد و 190 میلیون دلار و سهم 15.7 درصدی ، هند با یک میلیارد و 327 میلیون دلار و سهم 3.3 درصدی و آلمان با یک میلیارد و 184 میلیون دلار و سهم 1.2 درصدی، فروش کالا به ایران در رتبه های بعدی قرار دارند

