زلنسکی و اروپا دنبال خرید زمان در درگیری اوکراین

علی ودایع کارشناس روابط بین الملل در خصوص حمله ی اوکراین به محل اقامت پوتین، ضمن تاکید بر تعارض منافع بازیگران و متغیرهای درگیری پیرامون آتش بس در درگیری... 30.12.2025, اسپوتنیک ایران

علی ودایع کارشناس روابط بین الملل در خصوص حمله ی اوکراین به محل اقامت پوتین، ضمن تاکید بر تعارض منافع بازیگران و متغیرهای درگیری پیرامون آتش بس در درگیری اوکراین به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ما با یک فرآینده سیال و پیچیده در قلب منازعه بزرگ اوکراین مواجه هستیم که متغیرهای آشکار و پنهان با منافع متفاوت ایفای نقش می کنند . برای فهم دقیق آنچه که به وقوع پیوسته و آنچه که می توانیم متصور باشیم ؛ باید به چالش "معماواره امنیت" و "عدم توازن" در میز مذاکره بپردازیم.وی در ادامه افزود: روسیه به دنبال تثبیت دستاوردهای ارضی و تبدیل آن‌ها به واقعیت ژئوپلیتیک دائمی است، در حالی که اوکراین هرگونه آتش‌بس بدون تضمین‌های امنیتی قطعی (مانند بند 5 ناتو یا معادل آن) را به مثابه "فرصت بازسازی ارتش روسیه" برای حملات آینده می‌بیند.این مدرس دانشگاه با پیش کشیدن وضعیت داخلی کی یف بیان کرد: چالش اصلی "بحران هویت و بقای سیاسی" زلنسکی است. زلنسکی هویت سیاسی خود را با "پیروزی کامل و بازپس‌گیری خاک" گره زده است. پذیرش آتش‌بس در شرایط فعلی، از دید او نه یک ضرورت نظامی، بلکه یک "خودکشی سیاسی" در ساختار داخلی اوکراین محسوب می‌شود. بنابراین، او به عنوان یک متغیر داخلی، با ایجاد پارازیت در روند دیپلماسی (مانند حملات پهپادی یا شروط سخت‌گیرانه)، تلاش می‌کند از بن‌بست کنونی برای بقای خود استفاده کند.ودایع در تحلیل حمله پهپادی به اقامتگاه رئیس جمهوری روسیه در ونوگرود گفت: ادبیات رئیس جمهوری آمریکا نشان می دهد که این حمله تصویرزلنسکی را در ذهن ترامپ از یک "رهبر در محاصره" به یک "بازیگر مخل و غیرقابل پیش‌بینی" تغییر می‌دهد. می توانیم بگوییم که اظهار ناخرسندی ترامپ و توصیف این اقدام به عنوان "دیوانه‌وار"، نشان‌دهنده شکاف در ادراک دو طرف است.وی در ادامه افزود: زلنسکی به خوبی می‌داند که ترامپ به دنبال یک"پیروزی سریع و ارزان" در پرونده اوکراین است تا اعتبار بین‌المللی خود را احیا کند. حمله به اقامتگاه پوتین دقیقاً زمانی که ترامپ در حال فخرفروشی درباره نزدیکی به صلح و "95 درصد پیشرفت در مذاکرات" بود، به معنای تحقیر توانایی ترامپ در کنترل کی‌یف است.این کارشناس روابط بین الملل همچنین تاکید کرد: اگرچه کی یف تلاش می کند در ظاهر با دل رئیس جمهوری آمریکا همراه باشد تا از تکرار ماجرای تحقیر در اطاق بیضی جلوگیری کند اما اوکراین با حمله به اقامتگاه رئیس جمهوری روسیه همزمان با چانه زنی های آتش بس نشان داد که برای صلحِ دیکته شده توسط ترامپ، فرش قرمز پهن نکرده است.زلنسکی عملا در بده و بستان ترامپ و پوتین پارازیت ارسال می کند.

