حمله پهپادی اوکراین به اقامتگاه پوتین عبور کی‌یف از خطوط قرمز و ضربه به مذاکرات صلح است

به گزارش اسپوتنیک، سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل در واکنش به خبر تلاش برای حمله پهپادی اوکراین به اقامتگاه ولادیمیر پوتین به اسپوتنیک گفت: اقدام به حمله نظامی علیه رئیس‌جمهور یک کشور، حتی در شرایط درگیری، از سخیف‌ترین و خطرناک‌ترین اشکال تقابل نظامی به شمار می‌آید و پیامدهای آن می‌تواند فراتر از میدان نبرد باشد.وی افزود، این اقدام کی‌یف نشان‌دهنده عبور آشکار اوکراین از خطوط قرمز امنیتی و چارچوب‌های متعارف دیپلماتیک است و در عمل می‌توان آن را پرده آخر کنار گذاشتن ظاهرسازی‌های صلح‌طلبانه دولت زلنسکی دانست.به گفته ماندگار، دولت اوکراین با چنین رفتاری نشان داد که بقای سیاسی خود را در تداوم بحران و تشدید مناقشه تعریف می‌کند.این پژوهشگر مسائل بین‌الملل تأکید کرد، حمله به نماد حاکمیت روسیه به‌وضوح تلاشی برای تحریک مستقیم مسکو و کشاندن درگیری به مرحله‌ای به‌مراتب خطرناک‌تر است. در چنین شرایطی، نوع واکنش و تصمیم‌گیری کرملین اهمیت تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت و می‌تواند مسیر تحولات آتی را رقم بزند.ماندگار ادامه داد، به نظر می‌رسد این حمله تنها متوجه روسیه نبوده و هم‌زمان حامل پیامی برای بازیگران فراآتلانتیکی، از جمله کاخ سفید است. واشنگتن با وجود اختلافات عمیق با مسکو، تلاش دارد خود را به‌عنوان یک میانجی بالقوه صلح معرفی کند و تشدید تنش در این مقطع، عملاً هرگونه ابتکار سیاسی برای کاهش درگیری‌ها را تضعیف می‌کند.وی تصریح کرد، از این منظر، اقدام کی‌یف نه‌تنها ضدروسی، بلکه ضد هر سناریوی کاهش تنش و حرکت به سمت راه‌حل سیاسی است. با این حال، نباید تردید داشت که روسیه این اقدام را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.ماندگار در پایان تأکید کرد، زلنسکی که به باور منتقدانش بیش از پیش در مدار منافع مالی، حمایت‌های خارجی و بقای شخصی حرکت می‌کند، با کشاندن درگیری‌ها به سطوح پرریسک و نمادین، جامعه اوکراین را در معرض هزینه‌های سنگین‌تر انسانی و اقتصادی قرار می‌دهد. چنین اقداماتی نشانه استیصال سیاسی کی‌یف و شکست راهبردی است که در آن، صلح قربانی منافع کوتاه‌مدت شده است.

