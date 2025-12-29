ایران
کرملین: گفتگوی تلفنی جدیدی بین پوتین و ترامپ در آینده بسیار نزدیک انجام خواهد شد
کرملین: گفتگوی تلفنی جدیدی بین پوتین و ترامپ در آینده بسیار نزدیک انجام خواهد شد
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: روسیه پس از گفتگوی جدید بین پوتین و ترامپ، اطلاعاتی در مورد نتایج مذاکرات فلوریدا دریافت خواهد کرد، اما کرملین هنوز نمی‌تواند... 29.12.2025, اسپوتنیک ایران
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: روسیه پس از گفتگوی جدید بین پوتین و ترامپ، اطلاعاتی در مورد نتایج مذاکرات فلوریدا دریافت خواهد کرد، اما کرملین هنوز نمی‌تواند آنها را ارزیابی کند.سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری چه چیز دیگری گفت: در حال حاضر هیچ صحبتی در مورد تماس تلفنی بین پوتین و زلنسکی وجود ندارد.کی‌یف موظف است نیروهای مسلح اوکراینی خود را فراتر از مرزهای اداری دونباس عقب بکشد تا درگیری‌ها متوقف شود.کرملین با ارزیابی سخنان ترامپ مبنی بر اینکه صلح در اوکراین به طور قابل توجهی نزدیک‌تر شده است، موافق است.
کرملین: گفتگوی تلفنی جدیدی بین پوتین و ترامپ در آینده بسیار نزدیک انجام خواهد شد

13:25 29.12.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر کرملین: گفتگوی تلفنی جدیدی بین پوتین و ترامپ در آینده بسیار نزدیک انجام خواهد شد
کرملین: گفتگوی تلفنی جدیدی بین پوتین و ترامپ در آینده بسیار نزدیک انجام خواهد شد - اسپوتنیک ایران , 1920, 29.12.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: روسیه پس از گفتگوی جدید بین پوتین و ترامپ، اطلاعاتی در مورد نتایج مذاکرات فلوریدا دریافت خواهد کرد، اما کرملین هنوز نمی‌تواند آنها را ارزیابی کند.
سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری چه چیز دیگری گفت: در حال حاضر هیچ صحبتی در مورد تماس تلفنی بین پوتین و زلنسکی وجود ندارد.
کی‌یف موظف است نیروهای مسلح اوکراینی خود را فراتر از مرزهای اداری دونباس عقب بکشد تا درگیری‌ها متوقف شود.
کرملین با ارزیابی سخنان ترامپ مبنی بر اینکه صلح در اوکراین به طور قابل توجهی نزدیک‌تر شده است، موافق است.
