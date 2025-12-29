https://spnfa.ir/20251229/هشدار-به-خریداران-تمام-صرافیهای-رمزارز-غیرمجاز-هستند-27225634.html

هشدار به خریداران، تمام صرافی‌های رمزارز غیرمجاز هستند

هشدار به خریداران، تمام صرافی‌های رمزارز غیرمجاز هستند

29.12.2025

به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، نوش آفرین مومن واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل رمزارزها، گفت:مصوبه هیئت عالی در زمینه رمزارزها برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است تا در درگاه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود. بعد از انتشار، تمام علاقه‌مندان فعالیت در این حوزه می‌توانند برای اخذ مجوز فعالیت از این درگاه اقدام کنند.وی افزود: با مقرره‌گذاری ابهامات موجود در این حوزه برطرف می‌شود؛ اما باید اذعان کرد که حوزه رمزارز حوزه بسیار پیچیده و پرخطری است و حتی از پلتفرم‌های طلا هم پیچیده‌تر است. علت آن هم ماهیت رمزارز است و در تمام دنیا خطرپذیری فعالیت در این بخش به‌دلیل نبود شفافیت در قیمت‌گذاری و فریزشدن دارایی‌ها بالاست.بانک مرکزی به‌طور مشخص درباره این دو ریسک قادر به هیچ عکس‌العملی نیست لذا توصیه اصلی به مردم در این زمینه، این است که در دیگر بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند و بدون برخورداری از دانش کافی هرگز وارد حوزه رمزارز نشوند. ذکر این نکته هم ضروری است که هم‌اکنون هیچ‌ یک از صرافی‌های فعال در حوز رمزارز مجوزی از بانک مرکزی ندارند و مردم با ریسک بالا اقدام به خرید در این بازار می‌کنند.به اعتقاد بنده، کسانی که در این بازار فعالیت می‌کنند دارایی خود را به‌شدت در معرض خطر قرار می‌دهند و برخی اخبار هم در رسانه‌ها از زیان هنگفت فعالان این حوزه به‌دلیل فریز شدن دارایی‌ها در ماه‌های اخیر منتشر شده است.نوش آفرین مومن واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعاتی از صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز دریافت نمی‌شود، لذا نمی‌توان آمار دقیقی در این زمینه ارائه کرد؛ اما میزان قابل توجهی از دارایی‌های مردم فریز شده، و پرونده‌های قضایی زیادی برای کلاهبرداری‌ها در این حوزه در قوه قضائیه تشکیل شده است.به‌طور کلی تا زمانی که صرافی‌های فعال در این حوزه، مجوز کسب‌وکار دریافت نکنند و تحت نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند، ریسک حضور در بازار رمزارز بسیار بالاست. هم اکنون هیچ نظارت حاکمیتی در این حوزه وجود ندارد و بانک مرکزی با تمام نهادهای ذیربط مکاتبه کرده است تا اگر در مورد خالی‌فروشی فعالان این حوزه، اطلاعاتی در دست دارند، به بانک مرکزی ارائه دهند اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.

