حمایت تمام قد روسیه از ایران
آقای سرگی لاروروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس به شدت از حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران انتقاد کرد و اظهار داشت روسیه این اقدامات را به شدت محکوم می کند و باور دارد این اقدامات با هنجارهای بین المللی واصول اخلاقی مورد پذیرش جهانیان در تضاد می باشد.وزیر امور خارجه روسیه همچنین از اظهارات جنگ طلبانه مقامات اسرائیلی علیه ایران انتقاد کرد و آن را نگران کننده دانست.آقای لاوروف همچنین تأکید کرد: "طی سال 2025، ما شاهد رویدادهای بی سابقهای در سطح جهان بوده ایم و تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران یکی از این رویدادها بود".وی به عضویت ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد و افزود: "با وجود اینکه تاسیسات اتمی ایران تحت نظارت و حمایت آژانس قرار دارند، اما اسرائیل و آمریکا در یک اقدام تجاوزکارانه، تاسیسات هستهای ایران را بمباران کردند".در حالی که بسیاری از کشورهای مدعی در جهان درباره حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران سکوت اختیار کردند اما مشاهده می کنیم که روسیه تمام قد پشت ایران ایستاده و از حقوق بین المللی ایران حمایت میکند و در همه مجامع بین المللی روسیه در خط مقدم حمایت از ایران بوده.در حالی که غرب گرایان تلاش دارند روابط ایران و روسیه را تخریب کنند اما آنهایی که با واقعیت های روابط بین الملل سر و کار دارند به خوبی می دانند که هر حمله ای به ایران خط قرمز روسیه است و روسیه بدون هیچ هیاهویی در کنار ایران خواهد ایستاد و به کشور دوست خود کمک خواهد کرد.به شرایط بین المللی توجه داشته باشید، مجامع بین المللی، سازمان بین المللی انرژی هسته ای و حتی سازمان ملل و کشورهای عضو آن هیچ کدام حمله به ایران و تاسیسات هسته ای آن را محکوم نکردند اما روسیه با صراحت در مقابل همه ایستاده و از حق وحقوق ایران دفاع می کند.کشورهای اروپایی، که برخی به دنبال کسب رضایت آنها می باشند، حتی از زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل در حمله به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل و علاوه بر آن حمله به تاسیسات هسته ای صلح آمیز کشوری که عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای است و تاسیسات اش تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای می باشند خودداری کردند.نه فقط خودداری کردند بلکه حتی از این اقدامات غیر قانونی حمایت هم کردند.امروزه هم در تلاش هستند به هر وسیله ای شده اقتصاد ایران را به هم بریزند تا جنگی را که از طریق نظامی نتوانستند به نتیجه برسانند از طریق اقتصادی به نتیجه برسانند.بدون تعارف امروزه مردم ایران پس از جنگ نظامی موسوم به جنگ 12 روزه با یک جنگ تبلیغاتی و اقتصادی شدید مواجه هستند که معیشت و روح و روان آنها را هدف قرار داده و همانگونه که عوامل نفوذی اسرائیل درون ایران اقدام به ترور شخصیت های نظامی و علمی کشور نمودند و پایگاه های دفاعی ایران را از داخل هدف قرار دادند امروزه عوامل نفوذی دشمن تلاش دارند ضربه خود را از طریق اقتصادی به ایران بزنند.
دکتر عماد آبشناس
دکتر عماد آبشناس
دکتر عماد آبشناس
