جنگ چند بعدی ایران/ چرا اروپا به جریان فشار علیه ایران پیوست؟

جنگ چند بعدی ایران/ چرا اروپا به جریان فشار علیه ایران پیوست؟

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: این روزها بیش از هر زمانی شاهد پیچیدگی کلاف روابط میان این ایران و بازيگران اروپایی و البته صراحت در مواضع و رفتار هستیم. 29.12.2025, اسپوتنیک ایران

راحله چتر سفید پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره اظهارات مسعود پزشکیان مبنی براینکه ایران در وضعیت جنگ تمام عیار با آمریکا، اروپا و اسرائیل قرار دارد به اسپوتنیک اظهار داشت: اگر چه در اظهارات قبلی مسعود پزشکیان نیز شاهد لحن و مواضع اعتراضی وی در قبال امریکا و اروپا بودیم، اما آنچه که وی در مصاحبه اخیر با سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشته است حاکی از یک انتقاد بی سابقه در قبال فشارهای طرفین غربی در کنار مواضع و اقدامات کم سابقه اروپا است. چتر سفید افزود، نکته مهم در سخنان پزشکیان اشاراتی بود که به یک جنگ پیچیده و چند بعدی داشت. مقایشه جنگ کنونی با جنگ ایران و عراق حاکی از وضعیتی نگران کننده است. آنجایی که پزشکیان اشاره می‌کند این جنگ بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر از آن جنگ است. جنگی که نه دو طرف بلکه چندین طرف دارد و نه ماهیت جنگ نه صرفا یک بعد بلکه دارای ابعاد اقتصادی، نظامی، سیاسی و روانی است. چترسفید تصریح کرد، در گذشته هر بار شاهد تنش میان ایران با آمریکا و یا اسرائیل بودیم، همواره دولت‌های اروپایی در مقام میانجی و متعادل کننده وضعیت ظاهر می‌شدند، اما به نظر می‌رسد یک چرخش جدی را در این خصوص شاهد هستیم. اینطور بنظر می‌رسد که بخشی از سخنان پزشکیان به سه کشور مهم اروپایی اشاره دارد که طی نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار بازگشت تحریم و فعال سازی مکانیسم ماشه شدند. این اقدامات در نهایت منجر به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شد. وی در ادامه افزود، این تحریم‌ها توانسته است تا حد زیادی تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد ناخوش احوال ایران بگذارد که مصداق آن در سخنان پزشکیان که صحبت از کاهش درآمدهای نفتی نمود، هویدا است. تحریم‌هایی که چشمان نگران میلیون‌ها ایرانی را به کادر سیاه دلار و طلا دوخته که دیگر سرعت رشد آن از توان اقتصادی مردم ایران خارج است. راحله چتر سفید در پايان خاطر نشان کرد، قرار گرفتن اروپا در کنار بازیگران مخالف ایران نشان‌دهنده کاهش جدی قدرت و نقش‌آفرینی مستقل این بازیگر است. به‌گونه‌ای که اروپا در پرونده ایران، مناقشات اوکراین و بحران غزه عملاً به نظاره‌گری وابسته به تصمیمات آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است. هم‌زمان، اروپا در قبال ایران از رویکردهای متزلزل و گزینشی به سمت فشار و تقابل سیاسی–اقتصادی حرکت کرده و با فروپاشی برجام و از دست رفتن تنها ابزار نفوذ اروپا، به‌ویژه پس از اقدام ترامپ، شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

