بقایی: نمیتوان نتیجه ی مذاکره را قبل از ورود به اتاق مذاکره تعیین کرد
بقایی: نمیتوان نتیجه ی مذاکره را قبل از ورود به اتاق مذاکره تعیین کرد
29.12.2025
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/16/27114356_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_4f54af91e2020bf06eb12cb2efcc31ae.jpg
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری، گفت: گزارش گوترش مبنایی ندارد؛ این گزارش بر اساس قطعنامه و صلاحیتی تنظیم شده که وجود خارجی ندارد. قطعنامه 2231 از نظر ما خاتمه یافته و این تنها نظر ما نیست، دو عضو دائم شورای امنیت نیز بر این موضوع صحه گذاشتهاند.استناد به ساز و کار حل و فصل اختلاف برجام از سوی سه کشور اروپایی تحت فشار آمریکا صورت گرفت و هیچ مبنای قانونی نداشت؛ لذا اقدامی که از ابتدا مشروعیت نداشته، نباید اثری داشته باشد.ما مخالفت خود را با این اقدام دبیرخانه اعلام کردیم. چین و روسیه نیز دیدگاههای خود را به روشنی بیان کردهاند.وی افزود: متأسفیم که اقدام سیاسی سه کشور اروپایی در سوءاستفاده از سازوکارهای شورای امنیت موجب بروز چنین شکاف حقوقی در سطح شورای امنیت سازمان ملل شده و اصرارشان بر ادامه این روند، فقط باعث تشدید این شکاف خواهد شد.سخنگوی وزارت خارجه ایران، در خصوص اظهارات اخیر نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه ما به دنبال برگزاری نشستی بین تهران و واشنگتن در بغداد با هدف ایجاد گفتوگو هستیم، بیان کرد:اینکه دوستان ما در عراق دغدغه مسائل مرتبط با صلح و ثبات در منطقه را دارند و اینکه نگران اوضاع منطقه باشند امری قابل تمجید است، همانطور که ما نیز دغدغه امنیت و صلح در منطقه را داریم.وی ادامه داد: ما از مساعی جمیله کشورهای منطقه برای کاهش تنشها در منطقه استقبال میکنیم و قطعاً دوستان عراقی و سایر کشورهای منطقه با در نظر داشتن تجربه 5 الی 6 ماه اخیر به خوبی میدانند که شروع یک روند مذاکراتی مستلزم پایبندی طرفها به آداب مذاکرات است و تا زمانی که این امر در دسترس نباشد صحبت از روند مذاکراتی نمیتواند واقع نگرانه باشد.اسماعیل بقایی در ادامه اظهار داشت: ایران همواره به دیپلماسی پایبند بوده است، دیپلماسی ابزاری برای تامین منافع ملی کشور است و هر موقع که تشخیص دهیم که این امر، ابزار کارآمدی برای تحقق منافع ملی کشور است در استفاده از آن درنگ نمیکنیم.نمیتوان نتیجه ی مذاکره را قبل از ورود به اتاق مذاکره تعیین کرد.ما تاکید کردیم که به هیچ عنوان در مورد موضوعات غیر هسته ای گفتگو نخواهیم داشت.
ایران
بقایی: نمیتوان نتیجه ی مذاکره را قبل از ورود به اتاق مذاکره تعیین کرد
