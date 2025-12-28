https://spnfa.ir/20251228/کارشناس-مدیریت-همزمان-برق-و-گاز-شرط-عبور-ایمن-از-زمستان-است-27207748.html

کارشناس: مدیریت همزمان برق و گاز، شرط عبور ایمن از زمستان است

به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اردشیر مذکوری در جلسه تشریح وضعیت تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها که با حضور مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر و با مشارکت برخط مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برگزار شد، با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق در مدیریت رخدادهای اخیر جوی، به‌ویژه در استان هرمزگان، گفت:علی‌رغم از دست رفتن بخشی از واحدهای نیروگاهی در این منطقه، با همت مثال‌زدنی همکاران، پایداری شبکه برق کشور حفظ شد.وی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق کشور افزود: اوج بار برق کشور در حال حاضر حدود 47 هزار مگاوات است، در حالی که توان تولید صنعت برق به بیش از ۶۵ هزار مگاوات می‌رسد و از این منظر، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به تقاضای برق کشور وجود دارد.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه تحویل سوخت نیروگاهی در هفته‌های اخیر کاهش داشته است، تصریح کرد: این روند، فشار مضاعفی بر ذخایر سوخت نیروگاه‌ها وارد کرده و ضرورت مدیریت همزمان برق و گاز را به یک الزام عملیاتی تبدیل کرده است.مذکوری تأکید کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، از ابتدای دی‌ماه برنامه‌های مشخصی برای مدیریت مصرف در بخش‌های انتقال و توزیع برق ابلاغ شده و انتظار می‌رود این برنامه‌ها بدون استثنا و به‌صورت هماهنگ در همه استان‌ها اجرا شود.وی چهار محور اصلی موفقیت در عبور ایمن از زمستان را اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و ذی‌نفعان، توزیع عادلانه برنامه‌های مدیریت مصرف، هماهنگی کامل میان استان‌ها و هم‌افزایی میان بخش برق و گاز عنوان کرد و افزود: هرگونه عملکرد جزیره‌ای می‌تواند اثربخشی برنامه‌ها را کاهش داده و فشار مضاعفی بر شبکه وارد کند.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به آثار اجرای ناقص برنامه‌های مدیریت مصرف، هشدار داد: عدم اجرای دقیق این برنامه‌ها منجر به برداشت بیشتر از ذخایر سوخت شده و در صورت تداوم این روند، تصمیم‌گیری‌های دشوار در سطح ملی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.مذکوری در پایان با تأکید بر اینکه خاموشی خانگی خط قرمز صنعت برق و وزارت نیرو است، خاطرنشان کرد: عبور مطمئن از زمستان، نیازمند هماهنگی کامل، اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی همه شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در سراسر کشور است

