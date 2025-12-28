https://spnfa.ir/20251228/هشدار--بدون-اطلاعات-کافی--و-دانش-مالی-تخصصی--وارد-بازار-رمز-ارز-نشوید-27212856.html

هشدار ؛ بدون اطلاعات کافی و دانش مالی تخصصی وارد بازار رمز ارز نشوید

هشدار ؛ بدون اطلاعات کافی و دانش مالی تخصصی وارد بازار رمز ارز نشوید

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، نوش آفرین مومن واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از تصویب دستورالعمل نحوه فعالیت در حوزه رمزارزها توسط هیات عالی بانک مرکزی خبر داد و گفت: مصوبه هیات عالی در زمینه رمزارزها در مهرماه سال جاری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است تا در درگاه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود. بعد از انتشار، تمام فعالان در این حوزه می‌توانند برای اخذ مجوز فعالیت از این درگاه اقدام کنند. وی تاکید کرد تاکنون این اقدام انجام نشده است و در نتیجه تا این لحظه هیچ یک از پلتفرم¬های تبادلات رمزپول یا به اصطلاح صرافی¬های رمزارز از بانک مرکزی مجوز ندارند.وی افزود: با مقرره‌گذاری تا حد زیادی ابهامات موجود در این حوزه برطرف می‌شود؛ اما باید اذعان کرد که حوزه رمزارز با توجه به شرایط کشور حوزه بسیار پر مخاطره ای است و در همه کشورها قوانین و چارچوب-های نظارتی به سرعت مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است و عملا" در مرحله نظارت قرار گرفته اند که به دلیل تعدد نظرات و ورود نهادهای مختلف در کشور در سیاست¬گذاری این حوزه، این امر تاکنون در کشور انجام نشده است.معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: توصیه اصلی به مردم این است که بدون برخورداری از اطلاعات کافی و دانش تخصصی وارد حوزه معاملات رمزارز نشوند. ذکر این نکته هم ضروری است که هم‌اکنون هیچ‌ یک از صرافی‌های فعال در حوز رمزارز مجوزی از بانک مرکزی ندارند و مردم با پذیرش ریسک بالا اقدام به خرید در این بازار می‌کنند. کسانی که در این بازار فعالیت می‌کنند دارایی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند و برخی اخبار هم در رسانه‌ها از زیان هنگفت فعالان این حوزه به‌دلیل فریز شدن دارایی‌ها در ماه‌های اخیر و ریسک بازار بدلیل نوسان قیمت (نظیر آنچه در خصوص بیت¬کوین مشاهده شد) منتشر شده است.وی همچنین اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان نیازمند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم و لازم است با حکمرانی صحیح و به موقع در این خصوص اقدام شود. هرچند بحث تسهیل اقتصاد دیجیتال مدتی است صرفا" در حد گفتگو در برخی نهادهای علمی و اقتصادی و فناوری کشور طرح شده است با این حال تا این لحظه نه تنها هیچ کمک واقعی به اقتصاد دیجیتال نشده بلکه بدلیل ناهماهنگی¬¬های موجود عملا" مانع ساماندهی و رشد و حمایت واقعی از کسب و کارهای سالم و موثر در توسعه اقتصاد دیجیتال شده است. لازم است واژه اقتصاد دیجیتال به عنوان یک مفهوم گسترده در همه ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد. برای داشتن راهبرد و حکمرانی صحیح، شناخت کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور و تاثیر هر جزء بر کل اکوسیستم یک پیش نیاز ضروری است. امیدواریم مبتنی بر داده¬های واقعی و صحیح و با تدوین گزارشات جامع از وضعیت اقتصاد دیجیتال، با لحاظ کلیه موارد کسب و کارهای فعال در این اکوسیستم از جمله حجم مالی فعالیت و تاثیرات مثبت یا منفی فعالیت هرکدام بر اقتصاد کشور، کسب و کارهای موثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال شناسایی و به درستی حمایت شوند. نباید اقتصاد دیجیتال قربانی نگاه محدود به صرفا" حوزه محدودی از کسب و کارها شود.

