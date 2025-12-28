https://spnfa.ir/20251228/مرحله-سوم-میر_شتاب-بهمن-ماه-راه-اندازی-میشود-27212535.html

مرحله سوم میر_شتاب بهمن ماه راه اندازی میشود

مرحله سوم میر_شتاب بهمن ماه راه اندازی میشود

اسپوتنیک ایران

امسال مرحله سوم میرـ شتاب که شهریورماه به‌طور آزمایشی با کشور روسیه مورد آزمون قرار گرفت. 28.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-28T14:56+0330

2025-12-28T14:56+0330

2025-12-28T14:56+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/17/25558878_0:32:603:371_1920x0_80_0_0_1b5ecf5c488743b08d48c10e1d0708a5.jpg

به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، نوش آفرین مومن واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از راه اندازی مرحله سوم طرح میر شتاب در اواخر بهمن ماه امسال خبر داد و گفت:امسال مرحله سوم میرـ شتاب که شهریورماه به‌طور آزمایشی با کشور روسیه مورد آزمون قرار گرفت، به بهره‌برداری می‌رسد و بعد از بهره¬برداری از طرح، هموطنانی که به روسیه سفر می‌کنند می‌توانند از طریق دستگاه‌های پایانه‌های فروشگاهی در روسیه و با کارت بانکی ایرانی خرید کنند. این فاز از پروژه از نظر فنی، پیچیده‌ترین بخش پروژه میرـ شتاب بود که مرحله نهایی آن امسال به بهره‌برداری می‌رسد.وی در خصوص امکان ایجاد شرایط مشابه و ایجاد شبکه پرداخت مشترک با دیگر کشورها از جمله عراق یا کشورهای عضو پیمان شانگهای یا اوراسیا، تصریح کرد: الگویی که با روسیه در مورد طرح میرـ شتاب اجرایی شد، الگویی استاندارد است که بر اساس بهترین الگوهای آزموده‌شده در دنیا طراحی شده است و با هر کشوری که در سطح توافقنامه بین المللی مایل به برقراری چنین ارتباطی با ایران باشد، قابلیت اجرا وجود دارد.وی طراحی نقشه راه هوش مصنوعی بانک مرکزی را از اقدامات راهگشا برای توسعه فناوری در شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: این نقشه راه هم اکنون نهایی شده و در هیئت عامل بانک به تصویب رسیده است. پروژه‌های متعددی هم از سال گذشته در حوزه نظارت در این زمینه آغاز شده که دو طرح مهم آن تاکنون رونمایی شده است. پروژه "سین" یا "سامانه یکپارچه نظارت" آخرین طرحی بوده است که در این خصوص طراحی و اجرا شده است. علاوه بر این، سال گذشته در حوزه نظارت، طرح‌های زیادی به بهره‌برداری رسید و این آمادگی در حوزه فناوری‌های نوین وجود دارد که در صورت ارائه طرح کسب‌وکار از سوی هر یک از واحدهای بانک مرکزی، سامانه مربوط در معاونت فناوری‌های نوین طراحی شود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران