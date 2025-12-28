https://spnfa.ir/20251228/آیا-عراق-می-تواند-سد-شکن-مذاکرات-ایران-و-آمریکا-باشد-27216745.html

آیا عراق می تواند سد شکن مذاکرات ایران و آمریکا باشد

اخیرا آقای سودانی نخست وزیر عراق اعلام کرده که ایران و آمریکا را دعوت کرده تا برای انجام مذاکراتی در بغداد حضور پیدا کنند. 28.12.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

البته به نظر می رسد این اجلاس برای آن باشد که دو طرف درباره مسایل مرتبط با عراق با هم گفتگو کنند چرا که اخیرا انتخابات مجلس عراق پایان یافته و گروه های همسو با ایران معروف به "الاطارالتنسیقی" موفق شده اند اکثریت کرسی های پارلمانی را به دست بیاورند و در مقابل گروه های همسو با آمریکا نتوانسته اند حتی کرسی های حد اقلی را به دست آورند.در چنین شرایطی بدیهی است که گروه های همسو با ایران حق تشکیل دولت جدید را دارند اما آمریکایی ها با تهدید های مختلف از تهدید های اقتصادی گرفته تا حتی نظامی تلاش دارند این شرایط را به هم بزنند.به قول معروف زیر میز دمکراسی عراق بزنند.البته پس از اشغال عراق توسط آمریکا آمریکایی ها در یک دوره یک دولت اشغالگر به عنوان دولت انتقالی به ریاست فردی به نام پل برمرتشکیل دادند اما پس از آن و پس از برگزاری انتخابات به صورت عمومی مجموعه های همسو با ایران موفق شدند در انتخابات اکثریت را به دست آورند و به این دلیل عموما در هر دوره ای نخست وزیر به صورت توافقی میان ایران و آمریکا انتخاب شده.پس از جنگ 12 روزه و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و استفاده اسرائیل از آسمان عراق، که تحت کنترل آمریکایی ها می باشد، برای حمله به ایران و قطر عملا شرایطی پیش آمده که امکان گفتگو میان ایران و آمریکا بسیار پیچیده شده و خوب این مساله امنیت داخلی عراق را به خطر انداخته، مخصوصا که اخیرا اخباری درباره تحرکات داعش در سمت شمال غربی عراق و شمال شرقی سوریه به گوش می رسد.به نظر می رسد آقای سودانی تلاش دارد برای بیرون کشیدن عراق از درگیری های ایران و آمریکا تلاش بسیار زیادی انجام داده که این دو را حد اقل در بغداد دعوت کند.در صورتی که این کار بغداد نتیجه بخش باشد و بغداد بتواند ایران و آمریکا را پشت میز بنشاند این امید وجود دارد که سد ایجاد شده درباره مذاکرات دیگر ایران و آمریکا نیز شکسته شود

