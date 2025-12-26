https://spnfa.ir/20251226/موشک-سایوز-که-از-پلستسک-پرتاب-شد-یک-ماهواره-را-در-مدار-قرار-داد-27174678.html
موشک سایوز که از پلستسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد
موشک سایوز که از پلستسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد
اسپوتنیک ایران
موشک سایوز-2.1a که از پایگاه فضایی پلستسک در منطقه آرخانگلسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این موشک به طور عادی در... 26.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-26T08:38+0330
2025-12-26T08:38+0330
2025-12-26T08:38+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/292/47/2924738_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e89a66b05fc3ff506f95f5c3e0c9241a.jpg
موشک سایوز-2.1a که از پایگاه فضایی پلستسک در منطقه آرخانگلسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این موشک به طور عادی در حال کار است.یک ارتباط تلهمتری پایدار با ماهواره برقرار و حفظ شده است و سیستمهای آن به طور عادی کار میکنند.پرتاب قبلی از پلستسک در 25 نوامبر انجام شد. سپس، موشک آنگارا-1.2 با موفقیت فضاپیماهای وزارت دفاع را در مدارهای هدف خود قرار داد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/292/47/2924738_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_d8d9d0a2806ba7627e358d96eb6a5db2.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
موشک سایوز که از پلستسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد
موشک سایوز-2.1a که از پایگاه فضایی پلستسک در منطقه آرخانگلسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این موشک به طور عادی در حال کار است.
یک ارتباط تلهمتری پایدار با ماهواره برقرار و حفظ شده است و سیستمهای آن به طور عادی کار میکنند.
پرتاب قبلی از پلستسک در 25 نوامبر انجام شد. سپس، موشک آنگارا-1.2 با موفقیت فضاپیماهای وزارت دفاع را در مدارهای هدف خود قرار داد.