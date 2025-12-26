ایران
موشک سایوز که از پلستسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد
موشک سایوز که از پلستسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد
موشک سایوز-2.1a که از پایگاه فضایی پلستسک در منطقه آرخانگلسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این موشک به طور عادی در... 26.12.2025
موشک سایوز-2.1a که از پایگاه فضایی پلستسک در منطقه آرخانگلسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این موشک به طور عادی در حال کار است.یک ارتباط تله‌متری پایدار با ماهواره برقرار و حفظ شده است و سیستم‌های آن به طور عادی کار می‌کنند.پرتاب قبلی از پلستسک در 25 نوامبر انجام شد. سپس، موشک آنگارا-1.2 با موفقیت فضاپیماهای وزارت دفاع را در مدارهای هدف خود قرار داد.
موشک سایوز که از پلستسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد

موشک سایوز-2.1a که از پایگاه فضایی پلستسک در منطقه آرخانگلسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این موشک به طور عادی در حال کار است.
یک ارتباط تله‌متری پایدار با ماهواره برقرار و حفظ شده است و سیستم‌های آن به طور عادی کار می‌کنند.
پرتاب قبلی از پلستسک در 25 نوامبر انجام شد. سپس، موشک آنگارا-1.2 با موفقیت فضاپیماهای وزارت دفاع را در مدارهای هدف خود قرار داد.
