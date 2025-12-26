https://spnfa.ir/20251226/موشک-سایوز-که-از-پلستسک-پرتاب-شد-یک-ماهواره-را-در-مدار-قرار-داد-27174678.html

موشک سایوز که از پلستسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد

موشک سایوز که از پلستسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد

اسپوتنیک ایران

موشک سایوز-2.1a که از پایگاه فضایی پلستسک در منطقه آرخانگلسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این موشک به طور عادی در... 26.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-26T08:38+0330

2025-12-26T08:38+0330

2025-12-26T08:38+0330

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/292/47/2924738_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e89a66b05fc3ff506f95f5c3e0c9241a.jpg

موشک سایوز-2.1a که از پایگاه فضایی پلستسک در منطقه آرخانگلسک پرتاب شد، یک ماهواره را در مدار قرار داد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این موشک به طور عادی در حال کار است.یک ارتباط تله‌متری پایدار با ماهواره برقرار و حفظ شده است و سیستم‌های آن به طور عادی کار می‌کنند.پرتاب قبلی از پلستسک در 25 نوامبر انجام شد. سپس، موشک آنگارا-1.2 با موفقیت فضاپیماهای وزارت دفاع را در مدارهای هدف خود قرار داد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60