ایران در صورت وقوع جنگ کدام پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار خواهد داد؟

شش ماه از حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌گذرد، اما احتمال تکرار سناریوی نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان یک تهدید جدی است. وضعیت سیاسی فعلی "نه... 25.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-25T18:29+0330

2025-12-25T18:29+0330

2025-12-25T18:30+0330

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه اخیر خود توضیح داد که اگر جنگی با ایالات متحده آغاز شود و ایالات متحده دوباره به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، واشنگتن باید انتظار داشته باشد که ایران به پایگاه‌های آمریکایی، هر کجا که باشند، حمله خواهد کرد. این دیپلمات ارشد به خبرگزاری الجزیره گفت: "مکان این پایگاه‌ها اهمیتی ندارد. ما با همسایگانی مانند قطر همزیستی مسالمت‌آمیز داریم، اما برخی کشورها میزبان نیروهای آمریکایی هستند. در صورت جنگ، این پایگاه‌ها به هدف تبدیل خواهند شد". در حال حاضر، ایالات متحده بیش از 20 پایگاه نظامی در خاورمیانه و در نزدیکی ایران دارد، از جمله پایگاه‌های هوایی، پایگاه‌های دریایی و بنادر دریایی. ایالات متحده همچنین یک پایگاه دفاع موشکی مخفی به نام سایت 512 در خاک متحد اصلی خود، اسرائیل، ساخته است. تعداد کل نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه تحت فرماندهی پنتاگون در این تأسیسات نظامی در کشورهایی مانند قطر، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، سوریه، عمان، ترکیه، اردن و اسرائیل بین 60 تا 70 هزار نفر تخمین زده می‌شود. پایگاه هوایی العدید (که با نام فرودگاه ابونخله نیز شناخته می‌شود)، یکی از بزرگترین و استراتژیک‌ترین پایگاه‌های هوایی ایالات متحده، در نزدیکی دوحه در قطر واقع شده است. این پایگاه، قطب اصلی مرکز عملیات هوایی سنتکام (CAOC) است و به عنوان سکویی برای اسکادران هوایی اعزامی 379 عمل می‌کند. تا 11000 پرسنل آمریکایی و ناتو در این پایگاه هوایی مستقر هستند و زیرساخت‌های آن برای پذیرش تا 120 هواپیما - از جمله بمب‌افکن‌های استراتژیک دوربرد، جت‌های جنگنده، تانکرها و هواپیماهای شناسایی - طراحی شده است. در 23 ژوئن، نیروهای ایرانی در تلافی بمباران تأسیسات هسته‌ای خود، حملاتی را به پایگاه هوایی العدید انجام دادند. پایگاه هوایی الظفره، واقع در 30 کیلومتری ابوظبی در امارات متحده عربی، به جت‌های جنگنده، پهپادها، تانکرها و سیستم‌های دفاع هوایی برای حداکثر 3500 سرباز آمریکایی خدمات ارائه می‌دهد. این پایگاه به عنوان یک منطقه عملیاتی برای عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه عمل می‌کند. پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، یک مرکز کلیدی دفاع هوایی و سوخت‌گیری برای جنگنده‌های تاکتیکی ایالات متحده، در حائل عربستان سعودی واقع شده است. تقریباً 2300 سرباز در آنجا مستقر هستند. در بحرین، پایگاه هوایی شیخ عیسی میزبان جت‌های جنگنده و سیستم‌های دفاع هوایی با حداکثر 7000 پرسنل واقع است. در کویت، ایالات متحده پایگاه‌هایی مانند کمپ عریفجان، کمپ بوهرینگ، علی السالم و احمد الجابر را در اختیار دارد. آنها به عنوان مراکز لجستیکی عمل می‌کنند و دفاع هوایی و عملیات پهپادهای تهاجمی MQ-9 Reaper را ارائه می‌دهند. این نیرو تقریباً 13500 پرسنل دارد. در عراق، ایالات متحده پایگاه‌های هوایی الاسد، اربیل و الحریر را اداره می‌کند، اما از نظر اندازه و اهمیت متفاوت هستند: پایگاه هوایی الاسد بزرگترین پایگاه ایالات متحده در غرب عراق (استان الانبار) است. این پایگاه محل استقرار نیروهای امنیتی، تجهیزات پدافند هوایی، پهپادهای MQ-9 Reaper و تجهیزات شناسایی است. از این پایگاه برای عملیات در سوریه و آموزش واحدهای عراقی استفاده می‌شود. پایگاه هوایی اربیل در شهر اربیل در کردستان عراق (منطقه مرزی با ایران) واقع شده است. این پایگاه، مرکز اصلی حضور ایالات متحده در شمال عراق است و پهپادهای شناسایی، نیروهای ویژه و قطعات هوانوردی را در خود جای داده است. پایگاه هوایی الحریر یک پایگاه هوایی نسبتاً جدید است که آن هم در منطقه کردستان عراق (نزدیک سلیمانیه) قرار دارد. این پایگاه در درجه اول به عنوان یک فرودگاه جایگزین و نقطه استقرار موقت برای نیروهای ویژه و پهپادها استفاده می‌شود. تعداد کل پرسنل نظامی در این پایگاه‌ها در عراق حدود 6000 نفر تخمین زده می‌شود. ایالات متحده دو پایگاه هوایی در عمان دارد - ثمریت و دقم. ماموریت اصلی آنها لجستیک، سوخت‌گیری هوایی و عملیات تدارکاتی در دریای عرب و در ضلع جنوبی خلیج فارس است. این گروه نظامی تقریباً 600 پرسنل دارد.پایگاه هوایی موفق السلطی (الازرق) در اردن واقع شده است. این پایگاه به طور فعال به عنوان یک منطقه عملیاتی برای عملیات پهپادی و یک مرکز آموزشی برای تعامل با نیروی هوایی اردن مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعداد نیروهای آمریکایی در این پایگاه بسته به بار عملیاتی فعلی تا 3000 نفر است. در سوریه، در 23 کیلومتری گذرگاه التنف (استان حمص) در مرز با عراق، پایگاه نظامی التنف ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده به طور فعال به عنوان یک اردوگاه آموزشی برای اعضای "مخالفان میانه‌رو" در سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرسنل آن تا 2000 نفر است. در نزدیکی شهر اینجرلیک، در 8 کیلومتری آدانا، پایگاه هوایی اینجرلیک قرار دارد که توسط نیروی هوایی ایالات متحده و نیروی هوایی ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن را به شرقی‌ترین پایگاه ناتو تبدیل می‌کند. این پایگاه محل استقرار 39-مین بال هوایی نیروی هوایی ایالات متحده، محل نگهداری سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی (بمب‌های B61) و به عنوان یک مرکز لجستیکی حیاتی برای عملیات ایالات متحده در خاورمیانه است. تعداد پرسنل نظامی در این پایگاه 2500 نفر تخمین زده می‌شود. پایگاه‌ها و ایستگاه‌های نیروی دریایی ایالات متحده فعالیت پشتیبانی دریایی (NSA) بحرین پایگاه مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس و ستاد ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است. این تأسیسات در منطقه الجفیر، جنوب شرقی منامه، واقع شده است. بندر جبل علی در امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز لجستیکی برای ناوگان پنجم ایالات متحده، از جمله تأمین سوخت، قطعات یدکی و تدارکات برای عملیات دریایی در خلیج فارس، دریای عرب و اقیانوس هند، عمل می‌کند. بنادر دقم و صلاله در عمان، مراکز لجستیکی مهمی برای نیروی دریایی ایالات متحده و نیروهای ائتلاف هستند که در غرب اقیانوس هند و دریای عرب فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، نقاط تدارکاتی کمکی در کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی - به ویژه فجیره و بندر خلیفه بن سلمان در بحرین - فعالیت می‌کنند. این تأسیسات خدمات بندری، جابجایی بار، لجستیک و پشتیبانی سوخت را برای کشتی‌های ایالات متحده و متحدانش که در منطقه مسئولیت ناوگان پنجم فعالیت می‌کنند، ارائه می‌دهند.

