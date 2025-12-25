ایران
سیاست های دولتمردان موجب دوقطبی در انگلیس شده
در حالی که انگلیس به دنبال تشدید تنش ها میان اروپای غربی و روسیه می باشد اخبار زیادی در باره اوضاع اقتصادی بسیار سخت در انگلیس منتشر می شود و این روزها اخبار زیادی درباره مهاجرت معکوس از انگلیس به گوش می رسد و کار به جایی رسیدهکه اسقف اعظم کلیسای انگلیس در موعظه خود به مناسبت کریسمس مجبور شده در این باره صحبت کند.سارا مولالی اسقف اعظم کلیسای انگلیس طی سخنانی به مناسبت روز کریسمس، با اشاره به فشارهای اقتصادی و بی‌عدالتیِ ناشی از نابرابری ها در این کشور، هشدار داد "تشدید شکاف‌های اجتماعی و دوقطبی‌شدن افکار عمومی از جمله در موضوع مهاجرت، همبستگی جامعه را فرسوده و فضای عمومی کشور را بیش از پیش دچار تنش و بی‌اعتمادی کرده است".مولالی در موعظه روز کریسمس خود در کلیسای جامع سنت‌پاول لندن، با ترسیم تصویری انتقادی از وضعیت اجتماعی انگلیس گفت: گفت‌وگوهای ملی ما درباره مهاجرت همچنان به‌جای آنکه ما را به هم نزدیک کند، ما را از هم جدا می‌کند، در حالی که انسانیت باید عامل پیوند ما باشد.او تأکید کرد که تمرکز صرف بر خطوط اختلاف، جامعه را از یافتن پاسخ‌های انسانی و پایدار دور می‌کند.همه سخنوران و نویسندگان به خوبی می دانند اگر می خواهند حرفهایشان شنیده شود و یا رسانه شان شنیده شود باید به دنبال بازگو کردن حرف دل مردم باشند و نه حاکمیت و به این دلیل هم می باشد که اسقف اعظم کلیسای انگلیس که حکم خود را از پادشاه دریافت می کند مجبور شده لب انتقاد از سیاستمداران را بگشاید.چند سالی است که هیچ نخست وزیری توان اداره امور انگلیس را ندارد و حتی کار به جایی رسیده که یکی از نخست وزیران، خانم تریزا می، فقط چهل روز این پست را پذیرفت و بعد از آنکه دید نمی تواند مملکت را اداره کند از منصب خود استعفا داد.البته این شرایط فقط مربوط به او نبوده و نخست وزیران اسبق او و بعد از او هم با همین مساله مواجه شدند.اسقف اعظم منتخب کلیسای انگلیس در بخش دیگری از سخنانش، فشارهای معیشتی را یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف اجتماعی دانست. او با بیان اینکه بسیاری از مردم زیر فشار اقتصادی هستند هشدار داد که برخی احساس می‌کنند به حاشیه رانده شده‌اند. وی همچنین از "سختی و بی‌عدالتیِ نابرابری" سخن گفت و هشدار داد تداوم این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی را فرسوده و شکاف‌ها را تشدید کند.در حالی که انگلیس با بحران های متعدد اقتصادی مواجه است و نمی تواند مشکلات مردم خود را حل کند می بینیم که دولت این کشور ملیاردها پوند از پول مالیات دهندگان را خرج حمایت از ماجراجویی های زلنسکی می کند و هر روز به عوارض و مالیات می افزاید.مولالی با اشاره به فضای پرتنش سیاسی و اجتماعی و افزایش نااطمینانی‌ها در انگلیس و جهان، به‌صورت کلی هشدار داد که در چنین فضایی، جامعه مستعد قطبی‌سازی و فرسایش گفت‌وگوهای عمومی می‌شود و این روند، به‌جای نزدیک کردن مردم، زمینه تقابل‌های هویتی و سیاسی را تقویت می‌کند.بر اساس گزارش‌ها، محور اصلی سخنان مولالی در کریسمس امسال، دعوت به "جا باز کردن برای دیگران" بود. او با پیوند دادن این مفهوم به پیام میلاد حضرت مسیح، گفت: با شکفتن شادی در زندگی‌مان، فرصت پیدا می‌کنیم آدم‌هایی شویم که برای دیگران جا باز می‌کنند؛ جا در خانه‌هایمان، جا در کلیساهایمان، جا در گفت‌وگوهای عمومی و در نگرش‌هایی که داریم.بسیاری کارشناسان باور دارند این روند سیاست دولت انگلیس می تواند در نهایت موجب آن شود که انگلیس با فروپاشی اقتصادی مواجه شود.
22:10 25.12.2025
دکتر عماد آبشناس

در حالی که انگلیس به دنبال تشدید تنش ها میان اروپای غربی و روسیه می باشد اخبار زیادی در باره اوضاع اقتصادی بسیار سخت در انگلیس منتشر می شود و این روزها اخبار زیادی درباره مهاجرت معکوس از انگلیس به گوش می رسد و کار به جایی رسیدهکه اسقف اعظم کلیسای انگلیس در موعظه خود به مناسبت کریسمس مجبور شده در این باره صحبت کند.
سارا مولالی اسقف اعظم کلیسای انگلیس طی سخنانی به مناسبت روز کریسمس، با اشاره به فشارهای اقتصادی و بی‌عدالتیِ ناشی از نابرابری ها در این کشور، هشدار داد "تشدید شکاف‌های اجتماعی و دوقطبی‌شدن افکار عمومی از جمله در موضوع مهاجرت، همبستگی جامعه را فرسوده و فضای عمومی کشور را بیش از پیش دچار تنش و بی‌اعتمادی کرده است".
مولالی در موعظه روز کریسمس خود در کلیسای جامع سنت‌پاول لندن، با ترسیم تصویری انتقادی از وضعیت اجتماعی انگلیس گفت: گفت‌وگوهای ملی ما درباره مهاجرت همچنان به‌جای آنکه ما را به هم نزدیک کند، ما را از هم جدا می‌کند، در حالی که انسانیت باید عامل پیوند ما باشد.
او تأکید کرد که تمرکز صرف بر خطوط اختلاف، جامعه را از یافتن پاسخ‌های انسانی و پایدار دور می‌کند.
همه سخنوران و نویسندگان به خوبی می دانند اگر می خواهند حرفهایشان شنیده شود و یا رسانه شان شنیده شود باید به دنبال بازگو کردن حرف دل مردم باشند و نه حاکمیت و به این دلیل هم می باشد که اسقف اعظم کلیسای انگلیس که حکم خود را از پادشاه دریافت می کند مجبور شده لب انتقاد از سیاستمداران را بگشاید.
چند سالی است که هیچ نخست وزیری توان اداره امور انگلیس را ندارد و حتی کار به جایی رسیده که یکی از نخست وزیران، خانم تریزا می، فقط چهل روز این پست را پذیرفت و بعد از آنکه دید نمی تواند مملکت را اداره کند از منصب خود استعفا داد.
البته این شرایط فقط مربوط به او نبوده و نخست وزیران اسبق او و بعد از او هم با همین مساله مواجه شدند.
اسقف اعظم منتخب کلیسای انگلیس در بخش دیگری از سخنانش، فشارهای معیشتی را یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف اجتماعی دانست. او با بیان اینکه بسیاری از مردم زیر فشار اقتصادی هستند هشدار داد که برخی احساس می‌کنند به حاشیه رانده شده‌اند. وی همچنین از "سختی و بی‌عدالتیِ نابرابری" سخن گفت و هشدار داد تداوم این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی را فرسوده و شکاف‌ها را تشدید کند.
در حالی که انگلیس با بحران های متعدد اقتصادی مواجه است و نمی تواند مشکلات مردم خود را حل کند می بینیم که دولت این کشور ملیاردها پوند از پول مالیات دهندگان را خرج حمایت از ماجراجویی های زلنسکی می کند و هر روز به عوارض و مالیات می افزاید.
مولالی با اشاره به فضای پرتنش سیاسی و اجتماعی و افزایش نااطمینانی‌ها در انگلیس و جهان، به‌صورت کلی هشدار داد که در چنین فضایی، جامعه مستعد قطبی‌سازی و فرسایش گفت‌وگوهای عمومی می‌شود و این روند، به‌جای نزدیک کردن مردم، زمینه تقابل‌های هویتی و سیاسی را تقویت می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، محور اصلی سخنان مولالی در کریسمس امسال، دعوت به "جا باز کردن برای دیگران" بود. او با پیوند دادن این مفهوم به پیام میلاد حضرت مسیح، گفت: با شکفتن شادی در زندگی‌مان، فرصت پیدا می‌کنیم آدم‌هایی شویم که برای دیگران جا باز می‌کنند؛ جا در خانه‌هایمان، جا در کلیساهایمان، جا در گفت‌وگوهای عمومی و در نگرش‌هایی که داریم.
بسیاری کارشناسان باور دارند این روند سیاست دولت انگلیس می تواند در نهایت موجب آن شود که انگلیس با فروپاشی اقتصادی مواجه شود.
