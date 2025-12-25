https://spnfa.ir/20251225/به-یکباره-دوباره-سر-و-کله-داعشی-ها-پیدا-شد-27170727.html

به یکباره دوباره سر و کله داعشی ها پیدا شد

اسپوتنیک ایران

ترکیه اعلام کرد که بیش از یکصد عضو داعش را که برای حمله به مسیحیان ترکیه در زمان برگزاری مراسم کریسمس نقشه کشیده بودند بازداشت کرده. 25.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-25T21:59+0330

گزارش و تحلیل

هفته گذشته یک عضو داعش به کاروان نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه حمله کرد و دو افسر آمریکایی و یک مترجم آنها را کشت.عجیب نیست؟طی چند روز اخیر هم درگیری ها میان کردهای موسوم به قسد (نیروهای دمکراتیک سوریه) و نیروهای دمشق در حلب شدت گرفته.چندین هزار نیروی داعش که در مناطق شمال شرق سوریه و شمال غرب عراق مستقر بودند برای چند سال در زندان هایی تحت نظر آمریکا و قسد زندانی بودند اما ظاهرا اخیرا تعداد زیادی از اینها به بهانه های مختلف آزاد شده اند و به ماموریت های سابق خود برگشته اند، امری که به نوعی این بیم را ایجاد می کند که برخی در حال پختن آشی جدید برای منطقه می باشند که معلوم نیست چه مزه ای داشته باشد.نکته قابل تامل در این است که این جریان ها بعد از انتخابات عراق و پیروز شدن چهارچوب هماهنگ نیروهای حامی مقاومت (الاطار التنسیقی) اتفاق می افتد و آمریکایی ها و اسرائیلی ها به دولت عراق فشار می آورند تا نیروهای الحشد الشعبی را خلع سلاح کند، همان نیروهایی که قبل تر داعش را شکست داده بودند.همچنین آنها در حال فشار بر دولت لبنان هستند تا مقاومت لبنان و حزب الله را خلع سلاح کند، این در حالی است که طبق توافقات انجام شده فقط مناطق جنوب رودخانه لیطانی می بایست از حضور نیروهای مقاومت و سلاح آنها پاکسازی می شد.در حالی که (طبق گزارش های یونیفل وابسته به سازمان ملل و ارتش لبنان) اسرائیل بیش از 14 هزار بار آتش بس با لبنان را نقض کرده اما حزب الله لبنان پایبند آتش بس و تعهدات خود بوده و بسیاری در لبنان امروزه این سوال را مطرح می کنند که اگر سلاح مقاومت نباشد چه تضمینی وجود دارد که اسرائیل به لبنان حمله نکند و بلایی که سر فلسطینی ها در غزه آورد سر لبنانی ها نیاورد.همچنین در عراق هم امروزه این سوال مطرح است.همه به خوبی می دانند اگر فتوای آیت الله سیستانی و تشکیل الحشد الشعبی برای حمایت از عراق نبود داعش سر ملیون های شیعه عراقی را بریده بود و ملیون ها زن عراقی را برده مردان خود کرده بود.در همین لبنان هم اینها می خواستند همین کار را بکنند و در نهایت حزب الله و ارتش لبنان با نیروهای داعش در استان های البقاع و شمال جنگیدند و لبنان را از شر اینها نجات دادند وگرنه داعشی ها تصمیم داشتند که یک قتل عام خونین در لبنان راه بیاندازند و همه شیعیان و مسیحی ها و دروزی ها و... را یا قتل عام کنند و یا برده کنند، همان کاری که با مسیحیان و ایزدی ها و شیعیان عراق وسوریه کردند.بسیاری باور دارند پروژه سابق به دلیل اقدامات مقاومت مردمی با شکست مواجه شد اما امروزه برخی به دنبال احیای مجدد پروژه سابق یعنی کنترل داعش بر عراق و سوریه و لبنان و تشکیل حکومت اسلامی اش است، به این ترتیب همیشه عراقی ها و سوری ها و لبنانی ها مجبور می باشند وابسته به حمایت آمریکا باشند و بعضی هم مجبور می شوند به دامان اسرائیل پناه ببرند و کلید تقسیم بندی جدید منطقه خاورمیانه زده می شود.

