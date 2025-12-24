https://spnfa.ir/20251224/چرا-دنت-ایران-را-ترک-کرد-آیا-این-تغییر-به-سود-بازار-لبنیات-تمام-میشود-27150571.html
چرا "دنت" ایران را ترک کرد؟ آیا این تغییر به سود بازار لبنیات تمام میشود؟
شرکت لبنیات فرانسوی دنت که طی سالهای گذشته با برند "دنت پارس" یکی از بازیگران فعال بازار لبنیات ایران بوده، با انتقال مالکیت به مدیریت داخلی، فعالیت تولیدی... 24.12.2025
مالک سعیدی، فعال اقتصادی بینالملل، در گفتوگو با اسپوتنیک درباره انتقال مالکیت شرکت لبنیات فرانسوی دنت در ایران اظهار داشت: تصمیم این شرکت برای واگذاری دنت پارس به مدیریت داخلی نوعی بازآرایی هوشمندانه ساختار سرمایهگذاری تلقی میشود که با هدف تداوم فعالیت، حفظ برند و انطباق با شرایط بومی اقتصاد ایران انجام شده است.سعیدی با تأکید بر اینکه تولید و توزیع برند دنت در ایران همچنان فعال خواهد ماند، گفت، انتقال مالکیت به بخش خصوصی ایرانی این امکان را فراهم میکند که تصمیمگیریها سریعتر، منعطفتر و متناسب با واقعیتهای بازار داخلی انجام شود. این تغییر، نه تنها خللی در زنجیره تأمین ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مدیریتی منجر شود.وی افزود، یکی از مزیتهای مهم این تحول، تقویت نقش سرمایهگذاران و مدیران داخلی در صنعتی است که طی سالهای اخیر به بلوغ قابلتوجهی رسیده است. صنعت لبنیات ایران امروز از نظر ظرفیت تولید، شبکه توزیع و تنوع محصول، توان رقابت جدی در بازار داخلی و منطقهای را دارد و حضور مدیریت بومی میتواند این توان را بالفعلتر کند.این فعال اقتصادی تصریح کرد، برخلاف برخی برداشتها، این اتفاق به معنای خروج سرمایه از ایران نیست. زیرساختها، خطوط تولید، نیروی انسانی و برند همچنان در داخل کشور فعالاند و سرمایه در همان صنعت و همان بازار در گردش باقی میماند، حتی میتوان گفت این انتقال، فرصتی برای جذب سرمایهگذاریهای جدید از کشورهای منطقه و آسیا فراهم میکند که نگاه واقعبینانهتر و بلندمدتتری به بازار ایران دارند.سعیدی همچنین تأکید کرد که بازار لبنیات ایران به دلیل جمعیت مصرفکننده، زنجیره تأمین گسترده و توان تولید داخلی، همچنان جذاب است و گفت، رقابت میان تولیدکنندگان داخلی باعث شده بازار پویایی خود را حفظ کند و انتقال مالکیت دنت میتواند به تقویت رقابت سالم، نوآوری در محصولات و افزایش سهم تولیدکنندگان ایرانی منجر شود.وی در ادامه افزود، از منظر کلان، چنین تغییراتی میتواند پیام مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد، چرا که نشان میدهد شرکتها حتی در شرایط پیچیده، بهجای تعطیلی یا توقف فعالیت، مسیر تطبیق، بومیسازی و تداوم تولید را انتخاب میکنند.با این حال، سعیدی در یک ارزیابی خلاصه تأکید کرد که کاهش حضور مستقیم برخی برندهای غربی ممکن است در بلندمدت، ورود برخی فناوریها و استانداردهای مدیریتی خاص را کندتر کند، اما این موضوع در شرایط فعلی با انتقال دانش، تجربه انباشتهشده و ظرفیت داخلی موجود تا حد زیادی قابل جبران است.وی در پایان خاطرنشان کرد، آنچه اهمیت دارد، حفظ تولید، اشتغال و ثبات بازار است که در مورد دنت محقق شده است. این تحول نهتنها شوکی به بازار لبنیات وارد نمیکند، بلکه میتواند به الگویی برای تقویت سرمایهگذاری داخلی و افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر نوسانات خارجی تبدیل شود.شرکت بزرگ لبنیاتی فرانسوی دانون با برندهای معروفی مانند دنت، اکتیویا، اکتیمل و دانونینو، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در ایران است. دانون "ده ها میلیون دلار" برای توسعه بازار ایران سرمایه گذاری کرده است.
شرکت لبنیات فرانسوی دنت که طی سالهای گذشته با برند "دنت پارس" یکی از بازیگران فعال بازار لبنیات ایران بوده، با انتقال مالکیت به مدیریت داخلی، فعالیت تولیدی خود را در ایران حفظ کرده و وارد مرحله جدیدی از بومیسازی و تداوم حضور در بازار این کشور شده است.
مالک سعیدی، فعال اقتصادی بینالملل، در گفتوگو با اسپوتنیک درباره انتقال مالکیت شرکت لبنیات فرانسوی دنت در ایران اظهار داشت: تصمیم این شرکت برای واگذاری دنت پارس به مدیریت داخلی نوعی بازآرایی هوشمندانه ساختار سرمایهگذاری تلقی میشود که با هدف تداوم فعالیت، حفظ برند و انطباق با شرایط بومی اقتصاد ایران انجام شده است.
سعیدی با تأکید بر اینکه تولید و توزیع برند دنت در ایران همچنان فعال خواهد ماند، گفت، انتقال مالکیت به بخش خصوصی ایرانی این امکان را فراهم میکند که تصمیمگیریها سریعتر، منعطفتر و متناسب با واقعیتهای بازار داخلی انجام شود. این تغییر، نه تنها خللی در زنجیره تأمین ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مدیریتی منجر شود.
وی افزود، یکی از مزیتهای مهم این تحول، تقویت نقش سرمایهگذاران و مدیران داخلی در صنعتی است که طی سالهای اخیر به بلوغ قابلتوجهی رسیده است. صنعت لبنیات ایران امروز از نظر ظرفیت تولید، شبکه توزیع و تنوع محصول، توان رقابت جدی در بازار داخلی و منطقهای را دارد و حضور مدیریت بومی میتواند این توان را بالفعلتر کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد، برخلاف برخی برداشتها، این اتفاق به معنای خروج سرمایه از ایران نیست. زیرساختها، خطوط تولید، نیروی انسانی و برند همچنان در داخل کشور فعالاند و سرمایه در همان صنعت و همان بازار در گردش باقی میماند، حتی میتوان گفت این انتقال، فرصتی برای جذب سرمایهگذاریهای جدید از کشورهای منطقه و آسیا فراهم میکند که نگاه واقعبینانهتر و بلندمدتتری به بازار ایران دارند.
سعیدی همچنین تأکید کرد که بازار لبنیات ایران به دلیل جمعیت مصرفکننده، زنجیره تأمین گسترده و توان تولید داخلی، همچنان جذاب است و گفت، رقابت میان تولیدکنندگان داخلی باعث شده بازار پویایی خود را حفظ کند و انتقال مالکیت دنت میتواند به تقویت رقابت سالم، نوآوری در محصولات و افزایش سهم تولیدکنندگان ایرانی منجر شود.
وی در ادامه افزود، از منظر کلان، چنین تغییراتی میتواند پیام مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد، چرا که نشان میدهد شرکتها حتی در شرایط پیچیده، بهجای تعطیلی یا توقف فعالیت، مسیر تطبیق، بومیسازی و تداوم تولید را انتخاب میکنند.
با این حال، سعیدی در یک ارزیابی خلاصه تأکید کرد که کاهش حضور مستقیم برخی برندهای غربی ممکن است در بلندمدت، ورود برخی فناوریها و استانداردهای مدیریتی خاص را کندتر کند، اما این موضوع در شرایط فعلی با انتقال دانش، تجربه انباشتهشده و ظرفیت داخلی موجود تا حد زیادی قابل جبران است.
وی در پایان خاطرنشان کرد، آنچه اهمیت دارد، حفظ تولید، اشتغال و ثبات بازار است که در مورد دنت محقق شده است. این تحول نهتنها شوکی به بازار لبنیات وارد نمیکند، بلکه میتواند به الگویی برای تقویت سرمایهگذاری داخلی و افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر نوسانات خارجی تبدیل شود.
شرکت بزرگ لبنیاتی فرانسوی دانون با برندهای معروفی مانند دنت، اکتیویا، اکتیمل و دانونینو، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در ایران است. دانون "ده ها میلیون دلار" برای توسعه بازار ایران سرمایه گذاری کرده است.