وقتی غیر دیپلمات پست دیپلماتیک می گیرد

اسپوتنیک ایران

"میخائیل اولیانوف" نماینده فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بامداد سه‌شنبه بر حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای تاکید کرد. 24.12.2025

گزارش و تحلیل

سیاسی

اولیانوف در واکنش به ادعاهای "مایک پامپئو" وزیر خارجه آمریکا در دوره اول ریاست‌جمهوری "دونالد ترمپ" گفت که مطابق با معاهده عدم اشاعه، ایران حق داشتن برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز را دارد.وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی "ایکس" (توئیر سابق) نوشت: "ظاهراً وزیر خارجه سابق [آمریکا] از این موضوع بی‌اطلاع است که طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایران حق مسلمی برای حفظ یک برنامه هسته‌ای ملی دارد، مشروط بر اینکه این برنامه منحصراً در خدمت اهداف صلح‌آمیز باشد".پیش از این پامپئو با بیان اینکه ایران "تمام تلاش خود را برای احیای برنامه هسته‌ای انجام می‌دهد"، خواستار جلوگیری از این اتفاق از طریق تداوم فشار حداکثری شده بود.این در حالی است که روز گذشته "مورگان اورتیگاس" در جلسه غیر قانونی مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی قطعنامه 2231 ادعای غیر قانونی ایالات متحده مبنی بر غنی سازی صفر ایران به عنوان مبنای مذاکرات آتی را تکرار کرد.البته این وظیفه رئیس دوره ای شورای امنیت بود تا به این خانم تذکر دهد که صحبت هایش غیر قانونی است و کلا رئیس دوره ای شورای امنیت باید از برگزاری این نشست خودداری می کرد وحتی دبیر کل سازمان ملل، که قبل تر نامه پایان قطعنامه 2231 را از ریاست وقت دوره ای شورای امنیت دریافت کرده، نمی بایست گزارشی در این باره می داد.اگر به سوابق وزیر خارجه سابق وحتی فعلی امریکا و یا نماینده ایالات متحده در سازمان ملل نگاه کنید می بینید اینها هیچ کدام سابقه دیپلماتیک نداشته اند و به این دلیل اصلا نمی دانند قوانین بین المللی چیست.البته آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تویت ای نوشت "تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی: "ما آمادهٔ مذاکره‌ای معنادار هستیم، اما حقوق به رسمیت شناخته‌شده‌ی بین‌المللی خود را فراموش کنید!" این دیکته‌کردن است، نه مذاکره؛ چه برسد به مذاکره‌ای معنادار!"متاسفانه مشکل اساسی که امروزه در سطح بین المللی پیش آمده که برخی کشورها تلاش دارند با قلدری نظر خود را بر علیه دیگران تحمیل کنند و همه قوانین و مقرات و توافقات بین المللی را زیر پا بگذارند.این موضوع می تواند در نهایت موجب آن شود که دیگر کشورها هم تشوی شوند همین کار را انجام دهند و دیگر توجهی به قوانین و حقوق بین المللی کشورهای دیگر نداشته باشند و اگر زورشان برسد به دیگران زورگویی کنند، امری که می تواند جهان را از یک جهان متمدن به جهانی وحشی و جنگلی که فقط آنکه زور دارد می تواند حرف خود را به کرسی بنشاند تبدیل کند.

2025

سیاسی