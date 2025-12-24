https://spnfa.ir/20251224/دلایل-قطع-صادرات-گاز-ایران-به-عراق-27153519.html

دلایل قطع صادرات گاز ایران به عراق

هدایت الله خادمی، نماینده مجلس دهم و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در خصوص قطع صادرات گاز ایران به عراق و دلایل آن به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در

این واقعیت وجود دارد که ایران به عراق گاز صادر می‌کرده، اما به گفته مسئولان عراقی و با توجه به مشکلات تحریمی، پرداخت‌ها در حسابی واریز می‌شده ولی در عمل به ایران تحویل داده نمی‌شده. حتی خود عراقی‌ها هم اخیراً اعلام کرده‌اند که با وجود این مشکل، ایران صادرات گاز را قطع نکرده بود.طبیعی است که وقتی پرداختی صورت نگیرد، می‌تواند دلیلی برای وقوع چنین اقدامی (قطع صادرات) باشد. با این حال، با توجه به روابط خوبی که بین ایران و عراق وجود دارد، شاید این تنها دلیل نباشد و عوامل دیگری هم دخیل باشند.وی افزود:یکی از این دلایل می‌تواند نیاز داخلی ایران در فصل زمستان باشد. متأسفانه تولید گاز ما متناسب با نیاز صنایع و خانوارها نیست و در اوج مصرف با مشکل مواجه می‌شویم. حتی آلودگی هوای اخیر نیز تا حدی به دلیل کمبود گاز و مصرف سوخت‌های جایگزین بوده.پس شاید این موضوع هم یکی از دلایل قطع صادرات باشد. در واقع احتمالاً چند عامل دست به دست هم داده و اثر یکدیگر را تشدید کرده‌اند تا به این تصمیم منجر شود.ایران برای قطع صادرات گاز به عراق دلایل محکمی دارد: نخست عدم پرداخت‌ها، و دوم مشکلات داخلی خود در تأمین گاز.رییس هیئت مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران، در ادامه احتمال قطع گاز از سوی ایران به دلیل وجود پایگاه های غربی در عراق را پایین توصیف کرد و اظهار داشت:کشورهای غربی معمولاً برای چنین مواقعی از قبل تمهیداتی اندیشیده‌اند. مثلاً در جنگ روسیه و اوکراین، آلمان که بزرگترین واردکننده گاز بود، با راه‌اندازی ترمینال‌های ال‌ان‌جی مشکل خود را حل کرد. قطعاً پایگاه‌های آمریکایی نیز پیش‌بینی‌های مشابهی داشته‌اند.صدمه‌ای که ایران بتواند از این طریق به آمریکا بزند، به نظر من چندان چشمگیر نیست و بعید است ایران تنها با این انگیزه دست به چنین کاری زده باشد.وی تاکید کرد:در مورد حجم و ارزش صادرات گاز به عراق، این میزان معمولاً متغیر بوده و بستگی به نیاز داخلی ایران داشته است. قطعاً قطع صادرات به معنای از دست دادن درآمد است؛ هرچند که این درآمد عملاً دریافت نمی‌شده، ولی در حساب‌های بانک مرکزی به عنوان درآمد ارزی ثبت و برای بودجه‌ریزی لحاظ می‌شده.گرچه این صادرات نسبت به اقتصاد کلان ایران سهم بزرگی ندارد، ولی قطعاً اثر محدودی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

