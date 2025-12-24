https://spnfa.ir/20251224/ایران-در-اوج-تحریمهای-بینالمللی-سد-دفاعی-منطقه-در-سلامت-شده-27153681.html

ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی، سد دفاعی منطقه در سلامت شده

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر علیرضا رئیسی در اولین دیدار با دکتر آواد ماتاریا، رئیس جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، بر اهمیت... 24.12.2025, اسپوتنیک ایران

او گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت باروری، مادر، نوزاد، کودک و نوجوان بیشترین بازده بلندمدت را دارد و با توجه به منویات مقام معظم رهبری، این حوزه اولویت راهبردی کشور است.وی افزود:سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز کشور است و ما در این حوزه سیاست‌های ملی خود را دنبال می‌کنیم. سیاست‌های حوزه سلامت کشور ما زیر مجموعه سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی نیست و تحت تأثیر سیاست کشور خودمان پیش می رود.دکتر رئیسی همچنین خاطرنشان کرد که ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی، که بخش سلامت را نیز درگیر کرده، به‌عنوان سد دفاعی منطقه عمل می‌کند و جلوی گسترش بسیاری از اپیدمی‌ها را می‌گیرد.و از سازمان‌های بین‌المللی که وظیفه سلامت را بعهده دارند انتظار دارد ،بدور از سیاست زدگی در جهت کم اثر کردن آثار تحریم بر سلامت منطقه نهایت همکاری را داشته باشند،معاون بهداشت وزارت بهداشت، جوانی جمعیت، پزشکی خانواده، نظام ارجاع، خودمراقبتی هدایت‌شده و توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت با الگوی محله محوری را از محورهای اصلی سیاست‌گذاری سلامت کشور دانست و بر نقش تعیین‌کننده اجرای مؤثر برنامه‌های سلامت جمعیت در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت تأکید کرد.

