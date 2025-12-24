ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20251224/ایران-در-اوج-تحریمهای-بینالمللی-سد-دفاعی-منطقه-در-سلامت-شده-27153681.html
ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی، سد دفاعی منطقه در سلامت شده
ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی، سد دفاعی منطقه در سلامت شده
اسپوتنیک ایران
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر علیرضا رئیسی در اولین دیدار با دکتر آواد ماتاریا، رئیس جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، بر اهمیت... 24.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-24T20:59+0330
2025-12-24T21:12+0330
گزارش و تحلیل
ایران
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/18/27153983_0:54:801:504_1920x0_80_0_0_6b5b7747d7b1f80fe0e47ab6840b0b2d.jpg
او گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت باروری، مادر، نوزاد، کودک و نوجوان بیشترین بازده بلندمدت را دارد و با توجه به منویات مقام معظم رهبری، این حوزه اولویت راهبردی کشور است.وی افزود:سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز کشور است و ما در این حوزه سیاست‌های ملی خود را دنبال می‌کنیم. سیاست‌های حوزه سلامت کشور ما زیر مجموعه سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی نیست و تحت تأثیر سیاست کشور خودمان پیش می رود.دکتر رئیسی همچنین خاطرنشان کرد که ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی، که بخش سلامت را نیز درگیر کرده، به‌عنوان سد دفاعی منطقه عمل می‌کند و جلوی گسترش بسیاری از اپیدمی‌ها را می‌گیرد.و از سازمان‌های بین‌المللی که وظیفه سلامت را بعهده دارند انتظار دارد ،بدور از سیاست زدگی در جهت کم اثر کردن آثار تحریم بر سلامت منطقه نهایت همکاری را داشته باشند،معاون بهداشت وزارت بهداشت، جوانی جمعیت، پزشکی خانواده، نظام ارجاع، خودمراقبتی هدایت‌شده و توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت با الگوی محله محوری را از محورهای اصلی سیاست‌گذاری سلامت کشور دانست و بر نقش تعیین‌کننده اجرای مؤثر برنامه‌های سلامت جمعیت در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت تأکید کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/18/27153983_28:0:771:557_1920x0_80_0_0_90e313fbe929ffb0ed61d144ecc7d5a1.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران , جهان
ایران , جهان

ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی، سد دفاعی منطقه در سلامت شده

20:59 24.12.2025 (بروز رسانی شده: 21:12 24.12.2025)
© Photo / Tasnimپزشکان ایران
پزشکان ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 24.12.2025
© Photo / Tasnim
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر علیرضا رئیسی در اولین دیدار با دکتر آواد ماتاریا، رئیس جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، بر اهمیت سیاست‌های جمعیتی و به‌ویژه جوانی جمعیت تأکید کرد.
او گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت باروری، مادر، نوزاد، کودک و نوجوان بیشترین بازده بلندمدت را دارد و با توجه به منویات مقام معظم رهبری، این حوزه اولویت راهبردی کشور است.
وی افزود:
سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز کشور است و ما در این حوزه سیاست‌های ملی خود را دنبال می‌کنیم. سیاست‌های حوزه سلامت کشور ما زیر مجموعه سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی نیست و تحت تأثیر سیاست کشور خودمان پیش می رود.
دکتر رئیسی همچنین خاطرنشان کرد که ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی، که بخش سلامت را نیز درگیر کرده، به‌عنوان سد دفاعی منطقه عمل می‌کند و جلوی گسترش بسیاری از اپیدمی‌ها را می‌گیرد.و از سازمان‌های بین‌المللی که وظیفه سلامت را بعهده دارند انتظار دارد ،بدور از سیاست زدگی در جهت کم اثر کردن آثار تحریم بر سلامت منطقه نهایت همکاری را داشته باشند،
معاون بهداشت وزارت بهداشت، جوانی جمعیت، پزشکی خانواده، نظام ارجاع، خودمراقبتی هدایت‌شده و توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت با الگوی محله محوری را از محورهای اصلی سیاست‌گذاری سلامت کشور دانست و بر نقش تعیین‌کننده اجرای مؤثر برنامه‌های سلامت جمعیت در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت تأکید کرد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала