امنیت اسرائیل بهانه نابودی کشورهای منطقه

امنیت اسرائیل بهانه نابودی کشورهای منطقه

استعمار شکل های مختلفی دارد، در برخی شرایط اشغال کشورها وسرقت منابع خدادادی ملت ها توسط استعمار کننده، مثل کاری که اروپایی ها برای قرن ها انجام می دادند.

نوع دیگر آن که به استعمار ماکیاولیستی معروف است " به کرسی نشاندن حکامی که اهل سرزمینهای دیگر می باشند اما نوکر استعمار کننده هستند و این حکام منافع استعمارگر را تامین می کنند ولی خودشان را حاکمان دارای اصل و نسب از اهل آن ملت ها معرفی می کنند ".نوع دوم بسیار مورد علاقه کشورهای غربی است اما در برهه هایی برخی حکام به یکباره از کنترل خارج شدند و به فکر مستقل شدن از اربابان افتادند و با تشکیل ارتش ها و ... فکر کردند که دیگر میتوانند از تحت قیمومیت اربابانشان بیرون آیند.در چنین مواردی نیاز بود که اینها سرنگون شوند.در مواردی هم پیش می آید که به قول معروف گند کار حکام دست نشانده آنقدر بالا می رود که مردم بر علیه آنها شورش و انقلاب می کنند.وقتی هم که مردم انقلاب می کنند طبق اصول ماکیاولیستی " شهریار باید نوکر را دور بیاندازد و از او تبری بجوید و طرف مردم را بر علیه او بگیرد و نوکر دیگری را به کرسی بنشاند، به این ترتیب مردم خوشحال هستند که نوکر را سرنگون کرده اند و امیدوار می باشند که حاکم جدید اوضاع آنها را تغییر دهد غافل از اینکه حاکم جدید نوکر جدیدی است".این عبارت ها چیز هایی است که ماکیاولی در کتابهای خود که امروزه به کتاب مقدس سیاستمداران غربی تبدیل شده به صراحت نوشته.طبق این دیدگاه ها " شهریار باید حکومت های ضعیف و کوچک که هیچ وقت نتوانند با همدیگر صلح داشته باشند تشکیل دهند و اینها همیشه تا ابد الدهر با هم درگیر باشند و شهریار افسار نوکران را در اختیار داشته باشد، بهتر هم این است که شهریار حکومتی را وسط این حکومت ها ایجاد کند که وظیفه کنترل دیگران را به عهده داشته باشد اما این حکومت بدون ارباب نباید بتواند قد علم کند"." برای ایجاد این اختلافات هم شهریار باید از همه وسیله ها از جمله اختلافات مذهبی و یا قومی و یا عقیدتی و یا مرزی و... استفاده کند"حال این دیدگاه ها را با شرایط موجود در منطقه خاورمیانه تطبیق دهید تا متوجه شوید چه دارد رخ می دهد.نتانیاهو بیست سال پیش در کنگره آمریکا یک سخنرانی داشت که در آن خواستار نابودی هفت کشور منطقه شد.ایالات متحده و کشورهای غربی متحد شدند تا این هفت کشور را نابود کنند.علاوه بر آن اسرائیل به دنبال آن بود و هست که این کشورها هیچ کدام ارتش و یا نیروهای مسلحی که بتوانند از آنها دفاع کنند نداشته باشند و امروزه اسرائیلی ها به دیگران فخر می فروشند که جنگنده های آنها می توانند بدون هیچ مزاحمی در همه کشورهای منطقه پرواز کنند.نکته قابل تامل در این ماجرا این است که آیا این اسرائیل است که از آمریکا دارد سوء استفاده می کند و یا آمریکا است که از اسرائیل دارد سوء استفاده می کند.شاید پاسخ به این مطلب این است که لابی قدرت جهانی است که دارد از هر دو اینها سوء استفاده می کند.در عمل هم می بینیم تنها کاری که می کنند این است که کشورهای منطقه را تضعیف می کنند تا منابع خدادادی آنها را به سرقت ببرند و بس.کافی است نگاهی به اوضاع افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و سودان و سومالی و... بیاندازید تا متوجه شوید ماجرا چیست.

