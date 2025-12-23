https://spnfa.ir/20251223/کارشناس-نزدیکی-به-جنگ-به-معنای-حتمی-بودن-آن-طی-روزهای-آینده-نیست-27135919.html

کارشناس: نزدیکی به جنگ به معنای حتمی بودن آن طی روزهای آینده نیست

به گزارش اسپوتنیک- عارف دهقاندار پژوهشگر امنیت بین‌الملل درباره احتمال وقوع جنگ دوباره میان اسرائیل و ایران در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت:

به گزارش اسپوتنیک- عارف دهقاندار پژوهشگر امنیت بین‌الملل درباره احتمال وقوع جنگ دوباره میان اسرائیل و ایران در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت:در شرایط کنونی، افزایش سطح تهدیدهای لفظی میان اسرائیل و ایران، همچنین تحرکات نظامی و رزمایش‌ها احتمالا از بالا رفتن سطح تنش حکایت دارد، اما هم‌زمان عوامل بازدارنده‌ای نیز وجود دارد که احتمال وقوع جنگ در کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.دهقاندار در ادامه گفت، البته تجربه رفتار استراتژیک دو طرف نشان می‌دهد که تصمیم به جنگ صرفاً تابع آمادگی نظامی نیست، بلکه عواملی همچون موازنه میان هزینه‌ها، پیامدهای منطقه‌ای و ارزیابی واکنش بازیگران فرامنطقه‌ای نیز دخیل است.بنابراین، نزدیکی به جنگ الزاماً به معنای حتمی بودن آن در طی روزها و هفته های آینده نیست.این پژوهشگر ضمن اشاره به ابعاد عملیاتی این مسئله تصريح کرد، بعید است که ایران آغازگر یک حمله پیش‌دستانه مستقیم علیه اسرائیل باشد.وی افزود، اما با توجه به دکترین امنیتی اسرائیل، فشارهای داخلی بر دولت نتانیاهو و ارزیابی این رژیم از پیشرفت‌های نظامی و هسته‌ای ایران، این احتمال وجود دارد که اسرائیل خود را ناگزیر از آغاز یک اقدام نظامی محدود یا گسترده بداند، حتی در شرایطی که شبکه‌های اطلاعاتی‌اش در داخل ایران تضعیف شده‌اند.دهقاندار در پایان خاطرنشان کرد، در این میان موضع ایالات متحده متغیری کلیدی است. مطابق با جهت‌گیری‌های اخیر اسناد امنیت ملی آمریکا، واشنگتن تمایلی به ورود مستقیم به یک جنگ فرسایشی جدید در خاورمیانه ندارد و ترجیح می‌دهد مدیریت بحران‌های منطقه‌ای را به شرکای امنیتی خود، به‌ویژه اسرائیل، واگذار کند.اما با این حال، در صورت وقوع جنگ، حمایت سیاسی، اطلاعاتی و لجستیکی آمریکا مثل قبل از اسرائیل قطعی خواهد بود. آنچه برای بنیامین نتانیاهو حیاتی است، عامل زمان است، چرا که ایران در حال ترمیم و تقویت ظرفیت‌های نظامی و فنی خود است.به هر حال در صورتیکه نتانیاهو بتواند دونالد ترامپ را نسبت به ضرورت و زمان‌بندی یک اقدام نظامی علیه ایران اقناع کند، بعید نیست که با چراغ سبز ترامپ، مجددا جنگی را علیه ایران آغاز نماید.

