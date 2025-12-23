https://spnfa.ir/20251223/چگونه-از-سوختگی-کودکان-پیشگیری-کنیم-27138329.html

چگونه از سوختگی کودکان پیشگیری کنیم؟

با توجه به فرا رسیدن فصول سرد و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی و پخت‌وپز، کارشناسان ایمنی هشدارهای جدی برای محافظت از کودکان در برابر سوختگی ارائه کرده‌اند... 23.12.2025, اسپوتنیک ایران

ایران

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از راهکار های جلوگیری از سوختگی در کودکان گفت:خطر اصلی در آشپزخانهبر اساس این راهنما، آشپزخانه پرخطرترین منطقه منزل برای کودکان محسوب می‌شود. توصیه می‌شود:· دسته قابلمه‌ها به سمت دیوار قرار گیرد.· محیطی به شعاع حدود ۹۰ سانتی‌متر اطراف اجاق گاز به عنوان "منطقه خطر" علامت‌گذاری و از بازی کودکان در آن جلوگیری شود.· ظروف داغ و مایعات جوش دور از لبه میز و در مرکز آن قرار گیرند.هشدار درباره وسایل برقی و گرمایشیاین گزارش تأکید می‌کند:· وسایل برقی مانند چای‌ساز و سشوار بلافاصله پس از استفاده از برق کشیده شده و دور از دسترس کودکان قرار گیرند.· استفاده از محافظ پریز برق برای خانواده‌های دارای کودک الزامی است.· هرگز کودکان در کنار بخاری، شومینه یا وسایل گرمایشی رها نشوند یا نخوابانده شوند.آمار تکان‌دهنده از برق‌گرفتگیبررسی‌ها نشان می‌دهد جویدن سیم برق یکی از علل شایع برق‌گرفتگی در کودکان زیر دو سال است. همچنین، تماس تنها ۵ ثانیه با آب ۶۰ درجه سانتی‌گراد می‌تواند موجب سوختگی درجه سه شود.توصیه‌های ایمنی برای چهارشنبه‌سوریبا نزدیک شدن به چهارشنبه‌سوری، این راهنما به خانواده‌ها هشدار می‌دهد:· تنها نوجوانان بالای ۱۲ سال مجاز به استفاده از مواد آتش‌بازی تحت نظارت مستقیم بزرگسالان هستند.· حضور فعال والدین در کنار کودکان در این شب الزامی است.· مواد آتش‌زا مانند کبریت و فندک باید در مکان‌های قفل‌دار و کاملاً دور از دسترس کودکان نگهداری شوند.آموزش، کلید پیشگیریمتخصصان بر لزوم آموزش مستقیم و عملی به کودکان تأکید کرده‌اند:· کودکان باید بدانند در صورت آتش گرفتن لباس‌شان، باید "بایستند، روی زمین بخوابند و بغلتند" (تکنیک ایستادن-خوابیدن-غلطیدن).· تمرین نقشه فرار از منزل حداقل دو بار در سال برای تمام اعضای خانواده ضروری است.· کار با هشداردهنده دود باید به کودکان آموزش داده شود.کارشناسان ایمنی یادآوری می‌کنند: "پیشگیری از سوختگی، آسان‌تر از درمان عوارض دردناک و ماندگار آن است. یک لحظه غفلت می‌تواند زندگی یک کودک را برای همیشه تغییر دهد."این راهنمای ایمنی از سوی مراکز بهداشتی و آتش‌نشانی در دسترس عموم قرار گرفته و توزیع آن در مهدکودک‌ها و مدارس آغاز شده است.

ایران