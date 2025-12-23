ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20251223/چگونه-از-سوختگی-کودکان-پیشگیری-کنیم-27138329.html
چگونه از سوختگی کودکان پیشگیری کنیم؟
چگونه از سوختگی کودکان پیشگیری کنیم؟
اسپوتنیک ایران
با توجه به فرا رسیدن فصول سرد و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی و پخت‌وپز، کارشناسان ایمنی هشدارهای جدی برای محافظت از کودکان در برابر سوختگی ارائه کرده‌اند... 23.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-23T17:58+0330
2025-12-23T18:00+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/0b/15/18716700_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_ade07366daf2e27059477ed2f8869b93.jpg
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از راهکار های جلوگیری از سوختگی در کودکان گفت:خطر اصلی در آشپزخانهبر اساس این راهنما، آشپزخانه پرخطرترین منطقه منزل برای کودکان محسوب می‌شود. توصیه می‌شود:· دسته قابلمه‌ها به سمت دیوار قرار گیرد.· محیطی به شعاع حدود ۹۰ سانتی‌متر اطراف اجاق گاز به عنوان "منطقه خطر" علامت‌گذاری و از بازی کودکان در آن جلوگیری شود.· ظروف داغ و مایعات جوش دور از لبه میز و در مرکز آن قرار گیرند.هشدار درباره وسایل برقی و گرمایشیاین گزارش تأکید می‌کند:· وسایل برقی مانند چای‌ساز و سشوار بلافاصله پس از استفاده از برق کشیده شده و دور از دسترس کودکان قرار گیرند.· استفاده از محافظ پریز برق برای خانواده‌های دارای کودک الزامی است.· هرگز کودکان در کنار بخاری، شومینه یا وسایل گرمایشی رها نشوند یا نخوابانده شوند.آمار تکان‌دهنده از برق‌گرفتگیبررسی‌ها نشان می‌دهد جویدن سیم برق یکی از علل شایع برق‌گرفتگی در کودکان زیر دو سال است. همچنین، تماس تنها ۵ ثانیه با آب ۶۰ درجه سانتی‌گراد می‌تواند موجب سوختگی درجه سه شود.توصیه‌های ایمنی برای چهارشنبه‌سوریبا نزدیک شدن به چهارشنبه‌سوری، این راهنما به خانواده‌ها هشدار می‌دهد:· تنها نوجوانان بالای ۱۲ سال مجاز به استفاده از مواد آتش‌بازی تحت نظارت مستقیم بزرگسالان هستند.· حضور فعال والدین در کنار کودکان در این شب الزامی است.· مواد آتش‌زا مانند کبریت و فندک باید در مکان‌های قفل‌دار و کاملاً دور از دسترس کودکان نگهداری شوند.آموزش، کلید پیشگیریمتخصصان بر لزوم آموزش مستقیم و عملی به کودکان تأکید کرده‌اند:· کودکان باید بدانند در صورت آتش گرفتن لباس‌شان، باید "بایستند، روی زمین بخوابند و بغلتند" (تکنیک ایستادن-خوابیدن-غلطیدن).· تمرین نقشه فرار از منزل حداقل دو بار در سال برای تمام اعضای خانواده ضروری است.· کار با هشداردهنده دود باید به کودکان آموزش داده شود.کارشناسان ایمنی یادآوری می‌کنند: "پیشگیری از سوختگی، آسان‌تر از درمان عوارض دردناک و ماندگار آن است. یک لحظه غفلت می‌تواند زندگی یک کودک را برای همیشه تغییر دهد."این راهنمای ایمنی از سوی مراکز بهداشتی و آتش‌نشانی در دسترس عموم قرار گرفته و توزیع آن در مهدکودک‌ها و مدارس آغاز شده است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/0b/15/18716700_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_70a6743bb347105c0c5fd174d1ac9bc5.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

چگونه از سوختگی کودکان پیشگیری کنیم؟

17:58 23.12.2025 (بروز رسانی شده: 18:00 23.12.2025)
© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر Раздача горячей еды участникам акций сторонников евроинтеграции в палаточном лагере на площади Независимости в Киеве, Украина
Раздача горячей еды участникам акций сторонников евроинтеграции в палаточном лагере на площади Независимости в Киеве, Украина - اسپوتنیک ایران , 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Andrey Stenin
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
با توجه به فرا رسیدن فصول سرد و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی و پخت‌وپز، کارشناسان ایمنی هشدارهای جدی برای محافظت از کودکان در برابر سوختگی ارائه کرده‌اند. سوختگی یکی از شایع‌ترین حوادث خانگی برای کودکان به‌ویژه در سنین پایین است.
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از راهکار های جلوگیری از سوختگی در کودکان گفت:
خطر اصلی در آشپزخانه
بر اساس این راهنما، آشپزخانه پرخطرترین منطقه منزل برای کودکان محسوب می‌شود. توصیه می‌شود:
· دسته قابلمه‌ها به سمت دیوار قرار گیرد.
· محیطی به شعاع حدود ۹۰ سانتی‌متر اطراف اجاق گاز به عنوان "منطقه خطر" علامت‌گذاری و از بازی کودکان در آن جلوگیری شود.
· ظروف داغ و مایعات جوش دور از لبه میز و در مرکز آن قرار گیرند.
هشدار درباره وسایل برقی و گرمایشی
این گزارش تأکید می‌کند:
· وسایل برقی مانند چای‌ساز و سشوار بلافاصله پس از استفاده از برق کشیده شده و دور از دسترس کودکان قرار گیرند.
· استفاده از محافظ پریز برق برای خانواده‌های دارای کودک الزامی است.
· هرگز کودکان در کنار بخاری، شومینه یا وسایل گرمایشی رها نشوند یا نخوابانده شوند.
آمار تکان‌دهنده از برق‌گرفتگی
بررسی‌ها نشان می‌دهد جویدن سیم برق یکی از علل شایع برق‌گرفتگی در کودکان زیر دو سال است. همچنین، تماس تنها ۵ ثانیه با آب ۶۰ درجه سانتی‌گراد می‌تواند موجب سوختگی درجه سه شود.
توصیه‌های ایمنی برای چهارشنبه‌سوری
با نزدیک شدن به چهارشنبه‌سوری، این راهنما به خانواده‌ها هشدار می‌دهد:
· تنها نوجوانان بالای ۱۲ سال مجاز به استفاده از مواد آتش‌بازی تحت نظارت مستقیم بزرگسالان هستند.
· حضور فعال والدین در کنار کودکان در این شب الزامی است.
· مواد آتش‌زا مانند کبریت و فندک باید در مکان‌های قفل‌دار و کاملاً دور از دسترس کودکان نگهداری شوند.
آموزش، کلید پیشگیری
متخصصان بر لزوم آموزش مستقیم و عملی به کودکان تأکید کرده‌اند:
· کودکان باید بدانند در صورت آتش گرفتن لباس‌شان، باید "بایستند، روی زمین بخوابند و بغلتند" (تکنیک ایستادن-خوابیدن-غلطیدن).
· تمرین نقشه فرار از منزل حداقل دو بار در سال برای تمام اعضای خانواده ضروری است.
· کار با هشداردهنده دود باید به کودکان آموزش داده شود.
کارشناسان ایمنی یادآوری می‌کنند: "پیشگیری از سوختگی، آسان‌تر از درمان عوارض دردناک و ماندگار آن است. یک لحظه غفلت می‌تواند زندگی یک کودک را برای همیشه تغییر دهد."
این راهنمای ایمنی از سوی مراکز بهداشتی و آتش‌نشانی در دسترس عموم قرار گرفته و توزیع آن در مهدکودک‌ها و مدارس آغاز شده است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала