معرفی ماهواره پایا (طلوع 3)

معرفی ماهواره پایا (طلوع 3)

اسپوتنیک ایران

ماهواره پایا (طلوع 3) به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط شرکت صنایع الکترونیک ایران طراحی و ساخته شده است.

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، این ماهواره با جرم حدود 150 کیلوگرم و ابعاد حدودی 1.2*1*1 متر ، در دسته مینی ماهواره های شرکت صاایران طبقه بندی می شود و سنگین ترین ماهواره بومی کشور است که تاکنون در فرآیند پرتاب قرار گرفته است.ماهواره پایا (طلوع 3) دارای دو سنجنده تصویربرداری با قدرت تفکیک 5 متر سیاه و سفید و 10 متر رنگی است و با توجه به استفاده از الگوریتم های پردازشی مبتنی بر هوش مصنوعی، دقت تصاویر دریافتی ماهواره به 3 متر می رسد. لازم به توضیح است برای اولین بار در کشور، از فناوری تصویربرداری آیینه ای در این ماهواره استفاده شده و بر همین مبنا پیشرفته ترین ماهواره تصویربرداری بومی ساخته شده، محسوب می شود.عملیات ماهواره پایا (طلوع 3) از نظر کیفیت تصاویر، مدت زمان تصویربرداری، وسعت ناحیه تصویربرداری، و نرخ ارسال تصاویر دریافتی به زمین، نسبت به ماهواره های پرتاب شده قبلی (که همگی در کلاس نانو ماهواره و میکرو ماهواره بوده اند) کاملا ارتقا یافته و متمایز است.با بهره گیری از زیر سامانه های پیشرانش فضایی (مشابه ماهواره چمران 1)، این ماهواره دارای قابلیت اصلاح و مانور مداری در فضا است که از الزامات ماهواره های عملیاتی به شمار می رود و عمر مداری حداقل سه سال را برای ماهواره تضمین می کند.بیش از 80 درصد تجهیزات و زیرسامانه های این ماهواره بومی بوده و با بهره گیری از توانمندی بخش دانش بنیان و خصوصی کشور توسعه یافته اند.به صورت کلی، فناوری های توسعه یافته طی فرایند ساخت ماهواره پایا (طلوع 3)، منجر به دست یابی به یک سکوی مشترک با قابلیت اطمینان بالا برای ماهواره های تصویربرداری دقیق تر آتی خواهد شد.

