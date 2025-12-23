https://spnfa.ir/20251223/تا-زمانی-که-اشغال-باشد-مقاومت-هم-هست-27137493.html

تا زمانی که اشغال باشد مقاومت هم هست

گزارش و تحلیل

سیاسی

تا به حال این فشار ها اثری نداشته و نه حزب الله و نه الحشد الشعبی حاضر شده اند و یاحاضر خواهند بود سلاح خود را تحویل دهند چرا که اصل مشکل یعنی وجود اشغال و تهدید خارجی بر علیه مردم این کشورها هنوز از بین نرفته و تا زمانی که این اشغال و تهدید از بین نرفته هیچ منطقی وجود ندارد که اینها سلاح خود را تحویل دهند.همین هفته پیش بود که داعش در سوریه عملیات انجام داد و چند آمریکایی را هم کشتند، امری که نشان می دهد داعش (گروه تروریستی ممنوعه در روسیه) هنوز هست و تهدید اش هم هست و تا زمانی که نیروهای آمریکایی در عراق حضور دارند بدیهی است که مردم عراق به دنبال مقاومت باشند و تا زمانی که داعش وجود دارد بدیهی است که عراقی ها جان خود را در خطر ببینند.کرد ها نیروهایی موسوم به پیشمرگه را دارند که حد اقل بتوانند تا حدی از آنها دفاع کنند اما شیعیان به جز الحشد الشعبی نیروی دیگری ندارند که جان آنها را حفظ کند.آمریکایی ها پس از اشغال عراق کل نیروهای ارتش عراق را ترخیص کردند و بهانه آوردند که می خواهند یک ارتش جدید در عراق بسازند اما طی حدود بیست سال هنوز ارتش عراق توان اینکه بخواهد با داعش مقابله کند را ندارد و تجربه افغانستان در حال حاضر جلو چشم همه هست، بعد از بیست سال اشغال افغانستان ارتشی که آمریکایی ها تشکیل داده بودند دو روز هم جلوی طالبان نتوانست بایستد، حال اگر چنین اتقافی در عراق رخ دهد چه کسی از مردم این کشور حمایت خواهد کرد؟اسرائیلی های طرفدار ایدئولوژی صهیونیستی به دنبال نیل تا فرات هستند یعنی بخش غربی عراق تا خلیج فارس را مال خود می دانند و بارها برخی تندروهای اسرائیل مانند بن گویر و اسموتریچ طی همین یکی دو سال اخیر اظهار داشتند که اسرائیل به زودی نیل تا فرات را تصرف خواهد کرد و بسیاری تصاویر از سربازهای اسرائیلی منتشر شد که روی لباسشان نقشه اسرائیل بزرگ، همانا نیل تا فرات را داشت.همین امروز هم تانک های اسرائیلی وارد خاک سوریه شدند و در حال حاضر 450 کیلومتر مربع از جنوب سوریه (جدا از جولان اشغالی) را نیز تصرف کرده اند و هیچ کس جلودارشان نیست و بسیاری تحلیلگران باور دارند که نتانیاهو به دنبال استفاده از فرصت نا توانی ارتش سوریه برای اشغال بخش های جنوبی این کشور حد اقل تا منطقه تنف است و شاید هم اگر فرصت را مناسب بدانند مقداری هم وارد خاک عراق شوند.آیا در چنین شرایطی منطقی هست که مقاومت سلاح خود را زمین بگذارد یا تحویل دهد؟در لبنان هم که تهدید های اسرائیل بی وقفه ادامه دارد و این شانس هست که اگر اسرائیلی ها احساس کنند که مقاومتی در لبنان در مقابلشان نخواهد بود از فرصت استفاده کنند تا مناطق جنوبی رودخانه لیطانی را تصرف کنند و شاید هم حتی شمال رودخانه لیطانی تا رودخانه اولی هم بروند.اگر چنین تصمیمی بگیرند چه کسی جلودارشان خواهد بود؟مخصوصا که چتر حمایتی آمریکا بی چون وچرا بالاسر آنها است و مجامع بین المللی در مقابل کارهایی که اسرائیل می کند فلج هستند.

سیاسی