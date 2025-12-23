https://spnfa.ir/20251223/اختصاص-25-میلیارد-دلار-برای-ارائه-کالابرگ-به-شیوه-جدید-در-3ماهه-پایان-سال-27134401.html
اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای ارائه کالابرگ به شیوه جدید در 3ماهه پایان سال
اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای ارائه کالابرگ به شیوه جدید در 3ماهه پایان سال
اسپوتنیک ایران
نمایندگان و رئیس مجلس در این نشست تاکید کردند که در حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه می داند. 23.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-23T13:57+0330
2025-12-23T13:57+0330
2025-12-23T13:57+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/02/13/10179010_0:26:600:364_1920x0_80_0_0_518aad907d4460678a817f43a4a36e1f.jpg
تضمین وزیر کار به مجلس برای مهیا بودن زیرساخت های ارائه کالابرگ جدیایجاد کمیته 5 نفره و مصوبه 17 بندی دولت برای بهبود معیشت مردم و شرایط اقتصادیجلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی 5 موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهاده ها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولید کنندگان با حضور 5 وزیر کابینه دولت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، از صبح امروز (سه شنبه 2 دی 1404)، مجلس در روز نظارتی خود در یک جلسه غیر علنی میزبان رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری بود.در این جلسه که حدود 4 ساعت به طول انجامید و تعدادی از نمایندگان مردم و روسای کمیسیون های تخصصی حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز و ... به صورت صریح و شفاف پرداختند، 5 موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهاده ها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولید کنندگان به صورت چالشی، صریح، جدی و البته درعین حال همدلانه و دلسوزانه میان دولت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.نمایندگان و رئیس مجلس در این نشست تاکید کردند که در حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه می داند.براساس این گزارش، در این جلسه اعضای دولت از تشکیل کمیته 5 نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبردادند و اعلام شد که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه 17 بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفایت در تراستی ها، اصلاح فرایند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و ... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.براساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، در روزهای اخیر، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال 2.5 میلیارد دلار اختصاص داده است و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه 1405 با تامین منابع لازم انجام شود. همچنین در این جلسه وزیر کار برای مهیا بودن زیرساخت های لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید تضمین به مجلس داد.همچنین براساس گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در 9 ماهه امسال بیش از 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده اما براساس گزارشهایی که در این جلسه ارائه شد این ارز به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ لذا ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.رئیس مجلس: حل مشکلات مردم در یک تعامل همدلانه بین دولت و مجلس انجام میشوددر پایان این جلسه نیز دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام میشود و بدون همدلی نمیتوان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/02/13/10179010_40:0:560:390_1920x0_80_0_0_d80dcbd9a64454b3f820bf3c470902f2.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای ارائه کالابرگ به شیوه جدید در 3ماهه پایان سال
نمایندگان و رئیس مجلس در این نشست تاکید کردند که در حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه می داند.
تضمین وزیر کار به مجلس برای مهیا بودن زیرساخت های ارائه کالابرگ جدی
ایجاد کمیته 5 نفره و مصوبه 17 بندی دولت برای بهبود معیشت مردم و شرایط اقتصادی
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی 5 موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهاده ها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولید کنندگان با حضور 5 وزیر کابینه دولت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، از صبح امروز (سه شنبه 2 دی 1404)، مجلس در روز نظارتی خود در یک جلسه غیر علنی میزبان رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری بود.
در این جلسه که حدود 4 ساعت به طول انجامید و تعدادی از نمایندگان مردم و روسای کمیسیون های تخصصی حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز و ... به صورت صریح و شفاف پرداختند، 5 موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهاده ها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولید کنندگان به صورت چالشی، صریح، جدی و البته درعین حال همدلانه و دلسوزانه میان دولت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نمایندگان و رئیس مجلس در این نشست تاکید کردند که در حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه می داند.
براساس این گزارش، در این جلسه اعضای دولت از تشکیل کمیته 5 نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبردادند و اعلام شد که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه 17 بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفایت در تراستی ها، اصلاح فرایند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و ... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.
براساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، در روزهای اخیر، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال 2.5 میلیارد دلار اختصاص داده است و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه 1405 با تامین منابع لازم انجام شود. همچنین در این جلسه وزیر کار برای مهیا بودن زیرساخت های لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید تضمین به مجلس داد.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در 9 ماهه امسال بیش از 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده اما براساس گزارشهایی که در این جلسه ارائه شد این ارز به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ لذا ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.
رئیس مجلس: حل مشکلات مردم در یک تعامل همدلانه بین دولت و مجلس انجام میشود
در پایان این جلسه نیز دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام میشود و بدون همدلی نمیتوان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.