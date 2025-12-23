https://spnfa.ir/20251223/آمریکا-به-مرحله-پنجم-فروپاشی-ابر-قدرتها-نزدیک-شده-27137144.html

آمریکا به مرحله پنجم فروپاشی ابر قدرتها نزدیک شده

آمریکا به مرحله پنجم فروپاشی ابر قدرتها نزدیک شده

اسپوتنیک ایران

اگر به تاریخ نگاهی گذرا داشته باشید می بینید که بسیاری امپراتوری ها درتاریخ تشکیل شدند که قدرت های بی نظری در دوره خود به حساب می امدند و هیچ کس باور نمی کرد... 23.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-23T17:07+0330

2025-12-23T17:07+0330

2025-12-23T17:10+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/47/78/477814_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_1e3287bb257653f905f41d3b4a5e925b.jpg

از فراعنه بگیرید تا امپراتوری پارسی تا عرب ها و مغولها و انگلیس و اسپانیا و... همه فکر می کردند تا ابد ابر قدرت خواهند ماند اما نهایتا با فروپاشی مواجه شدند.در جلسه اتاق فکری یکی از کشورهای اروپایی مشارکت داشتم که بسیاری شخصیتهای برجسته از کشورهای مختلف نیز در آن جلسه از طریق ویدئو کنفرانس شرکت داشتند.چون طبق مقررات این اتاق فکر نباید فحوای گفتگو ها و یا اسامی شرکت کنندگان را علنی کرد من نمی توانم کل بحث ها را بیان کنم و نام شرکت کنندگان را مطرح کنم اما یکی از اساتید برجسته امریکایی که در این جلسه شرکت داشت در گفتگوی پشت تریبیون که با هم داشتیم میگفت طبق مطالعاتی که در دانشگاه او درباره فروپاشی ابرقدرتهای تاریخ انجام شده همه ابرقدرتها هفت مرحله را قبل از فروپاشی طی کردند و این مراحل استثنا نداشته و ایالات متحده امروزه به مرحله پنجم رسیده.به گفته او لشکر کشی بی حد و حصر و هزینه های سرسام آور برای لشکر کشی و کم اهمیت دادن به رقبا و مشکلات اقتصادی و کارهایی که موجب سلب اعتماد به ابر قدرت می شود همه جزو این موارد هستند که آمریکا همه آنها را انجام داده و امروزه بسیاری حتی دلواپس می باشند پول های خود را به آمریکا ببرند.در چنین شرایطی می توان گفت دو سه مورد دیگر مانده که اگر ایالات متحده قدم در انجام آنها بگذارد عملا این دو سه مرحله موجب آن می شود که آمریکا جایگاه خود به عنوان ابر قدرت اقتصادی را از دست بدهد و بالطبع وحدت ملی آن وهمچنین قدرت نظامی اش هم متلاشی خواهد شد.بحث ورود مستقیم به جنگی جدید و حساب نشده یکی از این موارد است و اگر ایالات متحده وارد باطلاق ایران و یا ونزولا شود عملا می توان گفت کار تمام است و رقبا به راحتی کار خودشان را انجام خواهند داد تا وقتی که دیگر کار تمام شود.بسیاری این تاریخ را سال 2030 یعنی زمانی که اقتصاد چین آمریکا را عقب می زند می دانند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی