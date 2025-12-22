سنتهای یلدا همچون حلقههای زنجیر، گذشته را به حال پیوند میدهند
09:20 22.12.2025 (بروز رسانی شده: 12:23 22.12.2025)
© Sputnikسنتهای یلدا همچون حلقههای زنجیر، گذشته را به حال پیوند میدهند
© Sputnik
اشتراک
این جشن فرصتی است برای تأمل در گذر زمان، احترام به کهنسالی و تجدید پیوند با ریشههای فرهنگی.
یلدا، کهنترین جشن ایرانیان، هر سال در بلندترین شب سال به عنوان نماد پیروزی نور بر تاریکی و گرمای مهر بر سرمای ظلمت گرامی داشته میشود.
© Sputnikیلدا-7
یلدا-7
© Sputnik
این آیین دیرینه که در سال 1387 در فهرست میراث ناملموس ملی ایران به ثبت رسید، گواهی است بر تداوم فرهنگی غنی که نسلبهنسل انتقال یافته است.
© Sputnikیلدا-6
یلدا-6
© Sputnik
ثبت این مناسبت، نه تنها بر اهمیت آن به عنوان بخشی از هویت جمعی ایرانیان تأکید میکند، بلکه حفاظت و معرفی این سنت کهن را به عنوان گنجینهای فرهنگی ضروری میسازد.
© Sputnikیلدا
یلدا
© Sputnik
سنتهای یلدا همچون حلقههای زنجیر، گذشته را به حال پیوند میدهند.
© Sputnikیلدا-5
یلدا-5
© Sputnik
گردهمایی خانوادگی در کنار سفرهای رنگین از میوههای پاییزی بهویژه انار و هندوانه (نماد برکت و سلامتی)، آجیل مخصوص، و تنقلات، قلب این جشن است. شعرخوانی به خصوص از دیوان حافظ، نقل داستانها و افسانههای کهن توسط بزرگان خانواده، و شببیداری تا سپیدهدم، از دیگر آیینهای ثبتشده و پرشمار این شب به یادماندنی است.
© Sputnikیلدا-4
یلدا-4
© Sputnik
این اعمال ساده، در حقیقت آیینهایی نمادین برای طلب خورشید، تجدید حیات و تقویت پیوندهای عاطفی و خانوادگی هستند.
© Sputnikیلدا-3
یلدا-3
© Sputnik
امروزه، با وجود دگرگونیهای زندگی مدرن، هسته اصلی جشن یلدا همچنان پابرجاست و ثبت ملی و جهانی آن بر مسئولیت همگانی برای پاسداشت این میراث تأکید میورزد.
© Sputnikیلدا-2
یلدا-2
© Sputnik
این جشن فرصتی است برای تأمل در گذر زمان، احترام به کهنسالی و تجدید پیوند با ریشههای فرهنگی.
© Sputnikجشن یلدا-1
جشن یلدا-1
© Sputnik
بنابراین، یلدا تنها یک شب زمستانی نیست، بلکه تجسم زندهای از امید، پیوستگی و عشق به زندگی در فرهنگ ایران زمین است که ثبت رسمی آن، پشتوانهای برای ماندگاریش در آینده ایجاد کرده است.