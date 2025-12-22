https://spnfa.ir/20251222/دوازدهمین-دوره-مسابقات-بین-المللی-عکاسی-خبری-آندری-استنین-در-مسکو-کار-خود-را-آغاز-کرد-27116597.html

دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی عکاسی خبری آندری استنین در مسکو کار خود را آغاز کرد

دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی عکاسی خبری آندری استنین در مسکو کار خود را آغاز کرد

فراخوان دوازدهمین دوره مسابقه بین المللی عکاسی آندری استنین http://stenincontest.ru https://stenincontest.com. برای عکاسان خبری جوان آغاز شده است. این مسابقه... 22.12.2025, اسپوتنیک ایران

فراخوان دوازدهمین دوره مسابقه بین المللی عکاسی آندری استنین http://stenincontest.ru https://stenincontest.com. برای عکاسان خبری جوان آغاز شده است. این مسابقه به یاد عکاس خبری گروه رسانه ای " راسیا سگودنیا" ( روسیه امروز) که در تابستان سال 2014 در نزدیکی دونتسک کشته شد، برگزار می شود. طبق معمول هر سال این مسابقه در تاریخ 22 دسامبر یعنی روز تولد این عکاس کار خود را آغاز می کند.دیمیتری کیسیلیف، رئیس کل گروه رسانه ای بین المللی " راسیا سگودنیا":" برای دوازدهمین بار، مسابقه استنین آماده پذیرش آثار است. این اتفاق همیشه باعث خوشحالی و هیجان است. به خصوص امسال به دلیل اینکه ما برای شرکت کنندگان خود، غافلگیری آماده کرده ایم که مطمئناٌ باعث خوشحالی شان خواهد شد. ما خوشحالیم که یک بخش جدید با عنوان " انرژی زندگی" را اعلام کنیم. عکاسان خبری 34 سال به بالا می توانند آثار خود را به این بخش ارسال کنند. ماموریت ما همانند گذشته بدون تغییر باقی می ماند. ماموریت ما همانا کشف نام های جدید و دادن فرصت به عکاسان جوان است. در عین حال دیدن کار متخصصین با سابقه که معیارهایی را برای جوانان مشخص می کنند، هم بسیار جالب خواهد بود. ما مشتاقانه منتظر دیدن پروژه هایی از اساتید و هنرمندان نوظهور هستیم که همگی شان در ارائه تصویری متنوع، درخشان و متناقض از عکاسی خبری معاصر نقش دارند. ما بسیار مفتخریم که بخشی از این کار باشیم."بخش ها و شرایط شرکتاین مسابقه عکاسی در شش بخش برگزار می شود که شامل: " خبرهای اصلی"، "ورزش"، " سیاره من"، " پرتره. قهرمان عصر ما"، " نما از بالا" و بخش جدید " انرژی زندگی". " خبرهای اصلی"، "سیاره من" و " پرتره. قهرمان عصر ما" در دو قسمت تک عکس و مجموعه عکس است. در بخش های "ورزش" و " نما از بالا" فقط با تک عکس می توان شرکت کرد. بخش جدید "انرژی زندگی" برای عکاسان از سنین 34 سال به بالاست، در حالی که در پنج بخش دیگر آثار عکاسان از 18 تا 33 سال پذیرفته می شود.عکاسان حرفه ای درخواست خود را می توانند به سایت مسابقه به زبان روسی http://stenincontest.ru و زبان انگلیسی https://stenincontest.com تا 28 فوریه سال 2026 ارسال نمایند.جایزه این مسابقه در سال 2026 شامل 125 هزار روبل برای نفر اول، 100 هزار روبل برای نفر دوم و 75 هزار روبلبرای نفر سوم در هر بخش است. برنده جایزه بزرگ مسابقه 700 هزار روبلدریافت می کند. مراسم اهدای جوایز دوازدهمین مسابقه بین االمللی عکاسی خبری با نام آندری استنین طبق سنت همیشه در مسکو در سپتامبر- نوامبر 2026 برگزار می شود.هیات داوران و برندگان سال های گذشتهدر سال های مختلف عکاسان مشهور به عنوان داور این مسابقه حضور داشتند: ولادیمیر ویاتکین (روسیه)، گابریل چکونی (ایتالیا)، صفا کاراجان (ترکیه)، خوآن کانیته (آرژانتین) و سایرین.از جمله برندگان مسابقه: عکاسان درجه یک جهانی مانند یلنا آنوسوا ( روسیه) با مجموعه ای درباره زنان در زندان، دانیلو گارسیا دی مئو ( ایتالیا) با داستان یک دختر فلج "لتیشیا: داستان یک زندگی نامرئی"، الخاندرو مارتینس ولس (اسپانیا) با گزارشی درباره مهاجران در بلگراد. در سال 2025 اکاترینا یاکل ( روسیه) برای مجموعه عکس " شخصیت روسی: مسابقه دو با مانع" درباره بازماندگان جنگی که مجروح و مصدوم شدند اما همچنان نمونه هایی از شجاعت و قدرت را در زندگی در صلح نشان می دهند، جایزه بزرگ را از آن خود کرد.مسابقه سال جدید به سنت هر سال با تورهای نمایشگاهی آثار برندگان در شهرهای روسیه و خارج از کشور ادامه خواهد یافت. نمایشگاه های آثار برندگان مسابقه طی 12 سال در چین، آفریقای جنوبی، مکزیک، آرژانتین، اروگوئه، کلمبیا، جمهوری کنگو، ترکیه، لبنان، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، یونان، مجارستان، لهستان، مصر و سایر کشورها برگزار شد.درباره مسابقهمسابقه بین المللی عکاسی خبری با نام آندری استنین توسط گروه رسانه ای " راسیا سگودنیا" ( روسیه امروز) تحت نظارت کمیسیون روسیه سازمان یونسکو و با هدف حمایت از عکاسان جوان و جلب توجه عموم به چالش های عکاسی خبری مدرن برگزار می شود.شرکای اصلی رسانه ای این مسابقه : رادیو و تلوزیون دولتی کل روسیه (روسیه) و پلتفرم آنلاین " اسموتریم" ( روسیه) هستند.شرکای رسانه ای بین المللی مسابقه : هلدینگ رسانه ای Independent Media ( آفریقای جنوبی)، آژانس خبری ANA (آفریقای جنوبی)، Shanghai United Media Group (SUMG) (چین) ، شبکه اینترنتی The Paper (چین)، هلدینگ رسانه ای Dar Al Sharq ( قطر)، شبکه اینترنتی Brasil247 (برزیل)، خبرگزاری PTI (هند)، خبرگزاری IINA (عراق)، خبرگزاری MEHR (ایران)، خبرگزاری NAN (نیجریه)، خبرگزاری Xinhua (چین) هستند.شرکای حرفه ای این مسابقه : اتحادیه روزنامه نگاران روسیه ( روسیه)، پرتال اطلاعاتی YOung JOurnalists ( روسیه) و پرتال Photo-study.ru ( روسیه ) هستند.

