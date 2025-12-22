https://spnfa.ir/20251222/احتمال-حمله-اسرائیل-تابعی-از-تعامل-رفتاری-بازیگران-است-نه-اراده-سیاسی-مطلق-27118875.html

احتمال حمله اسرائیل تابعی از تعامل رفتاری بازیگران است، نه اراده سیاسی مطلق

به گزارش اسپوتنیک- کامران کرمی پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات خاورميانه درباره موضوع حمله مجدد اسرائیل به ایران در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت:برای فهم این موضوع در سطح اول باید به عملیات روانی و حفظ سایه جنگ بر سر ایران اشاره نمود که بخش مهمی از بحث حمله مجدد اسرائیل به ایران است.بعبارتی، این سطح بیش از آن‌که معطوف به تصمیم عملیاتی فوری باشد، در سطح عملیات روانی و بازتولید بازدارندگی ذهنی تعریف می‌شود.کرمی در ادامه گفت، به نظر می‌رسد که سفر نتانیاهو به آمریکا و برجسته‌سازی دوباره گزینه نظامی، به‌ویژه در رسانه‌ها و محافل سیاسی واشنگتن، می‌تواند تلاشی برای زنده نگه داشتن سایه جنگ بر ایران با هدف افزایش هزینه محاسباتی تهران، فرسایش روانی و ایجاد تردید در تصمیم‌سازی داخلی بویژه با توجه به تنگناهای شدید اقتصادی و گسترده دایره تحریم‌های اقتصادی باشد.بنابراين، تهدید مداوم، حتی بدون حمله واقعی، می‌تواند کارکرد راهبردی داشته باشد و ابتکار عمل ایران را مهار نموده و این تصور را القا نماید که پرونده تقابل هنوز باز و غیرقابل پیش‌بینی است.این پژوهشگر تصريح کرد، از سویی نکته قابل توجه در آن است که باقی‌ماندن گزینه نظامی روی میز و درگیری‌های حل‌نشده آمریکا در اوکراین، غزه و ونزوئلا تمرکز و توان راهبردی واشنگتن را به‌شدت محدود کرده است. در این شرایط، گشودن جبهه‌ای مستقیم علیه ایران پر ریسک، بالقوه و غیرقابل‌کنترل است. بنابراین احتمالا آمریکا ترجیح می‌دهد به جای اقدام فوری، به حفظ سطح تهدید و فشار دیپلماتیک بسنده کند.کرمی ضمن اشاره‌ به رفتار خود ایران و شبکه متحدان منطقه‌ای‌اش گفت، این مسئله به‌طور مستقیم بر محاسبات تل‌آویو اثر می‌گذارد. هرچه فشارهای پیرامونی بر اسرائیل از شمال تا جنوب مدیریت‌شده، تدریجی و قابل انکار باقی بماند، فضای مانور اسرائیل برای توجیه یک حمله مستقیم محدودتر می‌شود.در مقابل، هرگونه اقدام ناگهانی یا پرهزینه که توازن بازدارندگی را به‌هم بزند، می‌تواند دست نتانیاهو را برای طرح دوباره گزینه نظامی بازتر کند.به‌بیان دیگر، احتمال حمله نه فقط تابع اراده اسرائیل و آمریکا، بلکه محصول برهم‌کنش رفتار ایران، متحدانش و توان آن‌ها در حفظ فشار بدون عبور از آستانه جنگ مستقیم است.

