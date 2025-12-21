https://spnfa.ir/20251221/یک-نادان-سنگی-در-چاه-بیاندازد-که-صد-عاقل-نتوانند-در-آورند-27096128.html

یک نادان سنگی در چاه بیاندازد که صد عاقل نتوانند در آورند

یک نادان سنگی در چاه بیاندازد که صد عاقل نتوانند در آورند

اسپوتنیک ایران

"ناپلئون و هیتلر در جنگ در مقابل روسیه شکست خوردند و به زانو در آمدند حالا باید جنگ کالاس (منظور کایا کالاس) را هم ببینیم، بس نیست؟" 21.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-21T16:10+0330

2025-12-21T16:10+0330

2025-12-21T16:10+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0e/26978998_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6dfd4d165ffad3617dd2fcf38565d6ee.jpg

زلنسکی سنگی را در چاه اروپا انداخته که مسیر آب را بسته و در نهایت آن را خشک خواهد کرد و امروزه صد عاقل اروپایی نمی توانند این سنگ را از چاه چاه خارج کنند.آقای ویکتور اوربان در پی اجلاس اخیر کشورهای اروپایی که در آن تصویب کردند بیش از صد ملیارد دلار پول بی زبان را بدون هیچ پشتوانه ای به اوکراین قرض دهند اظهار داشت :"هر کسی واقعا از اوکراین حمایت می کند باید خواهان صلح در آن باشد و همین حالا آن را بخواهد".وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت:"ناپلئون و هیتلر در جنگ در مقابل روسیه شکست خوردند و به زانو در آمدند حالا باید جنگ کالاس (منظور کایا کالاس) را هم ببینیم، بس نیست؟"البته بماند که برخی باور دارند هدف اروپایی ها از اعلام چنین وامی به اوکراین دو چیز است اول جلوگیری از پیشرفت طرح صلح ترامپ برای اوکراین و دومی بدهکار کردن اوکراینی که قطعا توان پس دادن این وام را ندارند به شکلی که در نهایت بتوانند بخشی از اوکراین را بکنند و به عنوان غنیمت برای خود بردارند.محافل سیاسی اروپایی باور دارند که برنده در این چالش تا الآن فقط آمریکا بوده چرا که توانسته کاری کند اروپایی ها وابسته به نفت وگاز گران قیمت آمریکا شوند و مضاف بر اینها هزینه های اصلی که برای اوکراین تا به حال شده برای خرید تسلیحات و تجهیزات لژستیک از آمریکا شده، یعنی کارخانه های آمریکایی سود برده اند، و در نهایت هم آمریکایی ها قراردادی معادل پنج برابر آنچه برای اوکراین خرج کرده اند با اوکراین بسته اند تا معادن این کشور را ببرند در حالی که سر اروپایی ها در این ماجرا بی کلاه مانده.به همین دلیل اینها باور دارند که قبل از انعقاد هر توافقی اروپایی ها باید منافع خودشان را تضمین کنند و علیرغم اینکه زلنسکی به دلیل پایان دوره ریاست جمهوری اش دیگر مشروعیت ندارد اما اینها باید هر جور شده قراردادی را ببندند که منافع آنها را تامین کند.یعنی از هر طرف به ماجرا نگاه کنید همه چیز صد درصد به ضرر اوکراین است و به نظر می رسد فقط افرادی مانند اوربان هستند که دلشان برای اوکراین و مردم اوکراین می سوزد و می دانند که این اتفاق ها به ضرر مردم اوکراین خواهد بود و باید جلوی آن را بگیرند.ولی کو گوش شنوا؟

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران