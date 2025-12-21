https://spnfa.ir/20251221/یک-نادان-سنگی-در-چاه-بیاندازد-که-صد-عاقل-نتوانند-در-آورند-27096128.html
یک نادان سنگی در چاه بیاندازد که صد عاقل نتوانند در آورند
یک نادان سنگی در چاه بیاندازد که صد عاقل نتوانند در آورند
اسپوتنیک ایران
"ناپلئون و هیتلر در جنگ در مقابل روسیه شکست خوردند و به زانو در آمدند حالا باید جنگ کالاس (منظور کایا کالاس) را هم ببینیم، بس نیست؟" 21.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-21T16:10+0330
2025-12-21T16:10+0330
2025-12-21T16:10+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0e/26978998_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6dfd4d165ffad3617dd2fcf38565d6ee.jpg
زلنسکی سنگی را در چاه اروپا انداخته که مسیر آب را بسته و در نهایت آن را خشک خواهد کرد و امروزه صد عاقل اروپایی نمی توانند این سنگ را از چاه چاه خارج کنند.آقای ویکتور اوربان در پی اجلاس اخیر کشورهای اروپایی که در آن تصویب کردند بیش از صد ملیارد دلار پول بی زبان را بدون هیچ پشتوانه ای به اوکراین قرض دهند اظهار داشت :"هر کسی واقعا از اوکراین حمایت می کند باید خواهان صلح در آن باشد و همین حالا آن را بخواهد".وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت:"ناپلئون و هیتلر در جنگ در مقابل روسیه شکست خوردند و به زانو در آمدند حالا باید جنگ کالاس (منظور کایا کالاس) را هم ببینیم، بس نیست؟"البته بماند که برخی باور دارند هدف اروپایی ها از اعلام چنین وامی به اوکراین دو چیز است اول جلوگیری از پیشرفت طرح صلح ترامپ برای اوکراین و دومی بدهکار کردن اوکراینی که قطعا توان پس دادن این وام را ندارند به شکلی که در نهایت بتوانند بخشی از اوکراین را بکنند و به عنوان غنیمت برای خود بردارند.محافل سیاسی اروپایی باور دارند که برنده در این چالش تا الآن فقط آمریکا بوده چرا که توانسته کاری کند اروپایی ها وابسته به نفت وگاز گران قیمت آمریکا شوند و مضاف بر اینها هزینه های اصلی که برای اوکراین تا به حال شده برای خرید تسلیحات و تجهیزات لژستیک از آمریکا شده، یعنی کارخانه های آمریکایی سود برده اند، و در نهایت هم آمریکایی ها قراردادی معادل پنج برابر آنچه برای اوکراین خرج کرده اند با اوکراین بسته اند تا معادن این کشور را ببرند در حالی که سر اروپایی ها در این ماجرا بی کلاه مانده.به همین دلیل اینها باور دارند که قبل از انعقاد هر توافقی اروپایی ها باید منافع خودشان را تضمین کنند و علیرغم اینکه زلنسکی به دلیل پایان دوره ریاست جمهوری اش دیگر مشروعیت ندارد اما اینها باید هر جور شده قراردادی را ببندند که منافع آنها را تامین کند.یعنی از هر طرف به ماجرا نگاه کنید همه چیز صد درصد به ضرر اوکراین است و به نظر می رسد فقط افرادی مانند اوربان هستند که دلشان برای اوکراین و مردم اوکراین می سوزد و می دانند که این اتفاق ها به ضرر مردم اوکراین خواهد بود و باید جلوی آن را بگیرند.ولی کو گوش شنوا؟
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
دکتر عماد آبشناس
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg
دکتر عماد آبشناس
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/0e/26978998_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_a2e74251961035c29ced27dbae1d557c.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دکتر عماد آبشناس
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg
ایران
یک نادان سنگی در چاه بیاندازد که صد عاقل نتوانند در آورند
"ناپلئون و هیتلر در جنگ در مقابل روسیه شکست خوردند و به زانو در آمدند حالا باید جنگ کالاس (منظور کایا کالاس) را هم ببینیم، بس نیست؟"
زلنسکی سنگی را در چاه اروپا انداخته که مسیر آب را بسته و در نهایت آن را خشک خواهد کرد و امروزه صد عاقل اروپایی نمی توانند این سنگ را از چاه چاه خارج کنند.
آقای ویکتور اوربان در پی اجلاس اخیر کشورهای اروپایی که در آن تصویب کردند بیش از صد ملیارد دلار پول بی زبان را بدون هیچ پشتوانه ای به اوکراین قرض دهند اظهار داشت :
"هر کسی واقعا از اوکراین حمایت می کند باید خواهان صلح در آن باشد و همین حالا آن را بخواهد".
وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت:
"ناپلئون و هیتلر در جنگ در مقابل روسیه شکست خوردند و به زانو در آمدند حالا باید جنگ کالاس (منظور کایا کالاس) را هم ببینیم، بس نیست؟"
البته بماند که برخی باور دارند هدف اروپایی ها از اعلام چنین وامی به اوکراین دو چیز است اول جلوگیری از پیشرفت طرح صلح ترامپ برای اوکراین و دومی بدهکار کردن اوکراینی که قطعا توان پس دادن این وام را ندارند به شکلی که در نهایت بتوانند بخشی از اوکراین را بکنند و به عنوان غنیمت برای خود بردارند.
محافل سیاسی اروپایی باور دارند که برنده در این چالش تا الآن فقط آمریکا بوده چرا که توانسته کاری کند اروپایی ها وابسته به نفت وگاز گران قیمت آمریکا شوند و مضاف بر اینها هزینه های اصلی که برای اوکراین تا به حال شده برای خرید تسلیحات و تجهیزات لژستیک از آمریکا شده، یعنی کارخانه های آمریکایی سود برده اند، و در نهایت هم آمریکایی ها قراردادی معادل پنج برابر آنچه برای اوکراین خرج کرده اند با اوکراین بسته اند تا معادن این کشور را ببرند در حالی که سر اروپایی ها در این ماجرا بی کلاه مانده.
به همین دلیل اینها باور دارند که قبل از انعقاد هر توافقی اروپایی ها باید منافع خودشان را تضمین کنند و علیرغم اینکه زلنسکی به دلیل پایان دوره ریاست جمهوری اش دیگر مشروعیت ندارد اما اینها باید هر جور شده قراردادی را ببندند که منافع آنها را تامین کند.
یعنی از هر طرف به ماجرا نگاه کنید همه چیز صد درصد به ضرر اوکراین است و به نظر می رسد فقط افرادی مانند اوربان هستند که دلشان برای اوکراین و مردم اوکراین می سوزد و می دانند که این اتفاق ها به ضرر مردم اوکراین خواهد بود و باید جلوی آن را بگیرند.