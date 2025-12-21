https://spnfa.ir/20251221/گافی-آنچه-آمریکا-و-اسرائیل-پیش-بینی-نمی-کردند-27097918.html

گافی آنچه آمریکا و اسرائیل پیش بینی نمی کردند

نتانیاهو اظهار داشته که اسرائیل از سال 1992 میلادی در حال نقشه کشیدن برای حمله ایران بوده. 21.12.2025, اسپوتنیک ایران

در واقع همه مذاکرات و گفتگو ها و... هم فقط برای این بوده که اینها بتوانند پیشرفت برنامه هسته ای ایران را با دیپلماسی کند کنند تا مبادا ایران به مرحله ساخت سلاح هسته ای برسد و دیگر کار تمام شود.گو اینکه ایران تاکید کرده که به هیچ وجه به دنبال تسلیحات هسته ای نیست و همه گزارش های سازمان بین المللی انرژی هسته ای تاکید دارد که هیچ انحرافی از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مشاهده نشده اما به هر حال هدف اسرائیل این بود که به هر ترتیبی شده قبل از اینکه ایران بتواند به سلاح هسته ای و یا توانمندی تولید آن برسد تاسیسات هسته ای ایران را نابود کنند.طبق برخی گزارش ها ایرانی ها دیگر از مرحله ای که به آن گریز هسته ای می گویند عبور کرده اند و چرخه کامل برنامه هسته ای را در اختیار دارند و با توجه به داشتن این علم هر لحظه که اراده کنند و تصمیم سیاسی وجود داشته باشد می توانند تسلیحات هسته ای خود را تولید کنند.علیرغم اینکه ایران تصمیمی در این باره نداشته وندارد اما اگر موجودیت ایران در خطر باشد به استناد مقامات ارشد ایرانی از آقای دکتر کمال خرازی (رئیس کمیته راهبردی سیاست خارجی دفتر رهبری) گرفته تا آقای سید محمود علوی (وزیر سابق اطلاعات) و... ممکن است ایرانی ها دکترین هسته ای خود را تغییر دهند.البته بسیاری این اخطارها قبل از جنگ 12 روزه بود.حالا اتفاقی که رخ داده این است عملیات اسرائیل برای نابودی تاسیسات هسته ای با شکست مفتضحانه مواجه شده و تاسیسات هسته ای ایران، انچه در تاسیسات ارزشمند است و مهم می باشد، آسیب ندیده، بیش از 9800 کیلوگرم اورانیوم که 450 کیلوگرم آن 60% بوده معلوم نیست کجاست و ایران علاوه بر اینکه سواد کل چرخه سوخت هسته ای و ابزار آن را دارد و عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای است اما بهانه ای محکم و محکمه پسند استفاده کرده که اجازه بازرسی به آژانس بین المللی انرژی هسته ای ندهد.البته بماند که عملکرد آژانس و شخص مدیر کل آن یکی از دلایل این ماجرا بوده و هست.به جز 5 کشور عضو دائم شورای امنیت که قبل از تاسیس آژانس و ایجاد معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای اقدام به ساخت سلاح هسته ای نمودند کشورهای دیگر که اقدام به ساخت این تسلیحات نمودند یا عضو معاهده نبودند مانند اسرائیل و هند و پاکستان و یا اینکه قبل از ساخت تسلیحات از معاهده خارج شدند، مانند کره شمالی، چون همین که بازرسی آژانس وجود دارد عملا کشف انحراف از برنامه صلح آمیز امکان پذیر می باشد.بدیهی است در صورتی که ایران از معاهده خارج می شد همه متوجه می شدند که هدف ایران ساخت تسلیحات هسته ای است.حالا ایران در معاهده است اما بهانه دارد که برخی از بند های معاهده را تعلیق کند، یعنی عملا ممکن است در آینده به یکباره همه به خود بیایند و ببینند که ایران اورانیوم 98% هم غنی سازی کرده ویا اینکه حتی سلاح هسته ای خود را نیز ساخته و آماده است، شاید هم سلاح هسته ای را بسازد اما مانند اسرائیل رسما اعلام نکند که آن را در اختیار دارد.امروزه هم آمریکایی ها و اسرائیلی ها به در و دیوار می زنند تا به هر بهانه ای شده آژانس بین المللی انرژی هسته ای به ایران بیاید و از برنامه هسته ای ایران برایشان اطلاعات جمع کند اما ایرانی ها بهانه دارند که اجازه چنین چیزی را ندهند.

