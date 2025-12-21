https://spnfa.ir/20251221/آیا-ممدانی-نتانیاهو-را-بازداشت-می-کند-27095111.html

آیا ممدانی نتانیاهو را بازداشت می کند؟

آیا ممدانی نتانیاهو را بازداشت می کند؟

زهران ممدانی در کمپین های انتخاباتی خود قول داده بود که اگر نتانیاهو به نیویورک سفر کند به پلیس نیویورک دستور خواهد داد او را بازداشت کنند. 21.12.2025, اسپوتنیک ایران

طبق برنامه از پیش اعلام شده هفته آینده قرار است نتانیاهو به آمریکا سفر کند و با ترامپ ملاقات داشته باشد.می توان گفت این روزها همه در حال رصد این سفر نتانیاهو به آمریکا هستند چون طی چند سال اخیر در پی هر سفر نتانیاهو به آمریکا مصیبتی بر منطقه خاورمیانه نازل شد و معلوم نیست که نتانیاهو تصمیم دارد درباره کدام جنگ و کشت و کشتار جدید با ترامپ صحبت کند و نظر او را جلب کند.گزارش های رسانه ای تاکید دارد که طی چند ماه اخیر حجم بالایی از تسلیحات از طرف آمریکا برای اسرائیل ارسال شده.برخی باور دارند که این حجم بالای تسلیحات برای جبران تسلیحاتی است که طی جنگ 12 روزه توسط ایران نابود شده چرا که علاوه بر تسلیحاتی که اسرائیلی ها بر علیه ایران استفاده کرده اند بخش بزرگی زرادخانه تسلیحاتی اسرائیل توسط موشک های ایرانی هدف قرار گرفته شده بوده و نابود شده بود.به هر حال موضوع جالبی که امروزه مطرح است این می باشد که زهران ممدانی در کمپین های انتخاباتی خود قول داده بود که اگر نتانیاهو به نیویورک سفر کند به پلیس نیویورک دستور خواهد داد او را بازداشت کنند و به دادگاه جنایات جنگی لاهه که نتانیاهو را به جرم جنایتکار جنگی بودن تحت ملاحقه قرار داده تحویل دهد.حتی بسیاری از مردم نیویورک، از جمله یهودیان، در مصاحبه های خود با رسانه های آمریکایی، دلیل رای دادنشان به ممدانی را همین مساله عنوان کرده اند و خواستار آن بودند که اگر نتانیاهو وارد شهر آنها شد بازداشت شود.از سوی دیگر یکی از اعضای شورای شهر نیویورک به نام "اینا ورنیکوف" که آمریکایی اوکراینی تبار یهودی است از نتانیاهو دعوت کرده که از نیویورک دیدن کند و این احتمال وجود دارد که نتانیاهو برای دهن کجی به رای مردم نیویورک و شهردار این شهر به نیویورک سفر کند تا به نوعی به مردم نیویورک و ممدانی بخواهد بفهماند ارباب کیست، یا شاید هم ممدانی و مردم نیویورک بخواهند به او بفهمانند که همه چیز عوض شده.

