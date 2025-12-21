https://spnfa.ir/20251221/آغاز-قیمتگذاری-شرکت-ایرانمال-توسط-جامعترین-هیت-کارشناسی-27097583.html
آغاز قیمتگذاری شرکت ایرانمال توسط جامعترین هیأت کارشناسی
صندوق ضمانت سپردهها اعلام کرد بر اساس تصمیم هیأت گزیر، فرآیند قیمتگذاری ایرانمال بهصورت تخصصی و با بهرهگیری از جامعترین هیأت کارشناسی انجام خواهد شد. 21.12.2025
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در ادامهی اجرای مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در چارچوب فرآیند گزیر بانک آینده، هیأت ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده (در مرحلهی گزیر)، قیمتگذاری شرکت ایرانمال را در دستور کار فوری خود قرار داد.صندوق ضمانت سپردهها اعلام کرد بر اساس تصمیم هیأت گزیر، فرآیند قیمتگذاری ایرانمال بهصورت تخصصی و با بهرهگیری از جامعترین هیأت کارشناسی انجام خواهد شد.ارزیابی این دارایی مهم با بالاترین سطح دقت، جامعیت و اتقان توسط بزرگترین هیأت کارشناسی که از جهت تعداد اعضا و تنوع رشتهها به لحاظ تاریخی کمنظیر است، انجام میشود و انتظار میرود با توجه به برخورداری از سابقهی قیمتگذاریهای قبلی، در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.در این چارچوب، هیأت کارشناسی با پوشش حوزههای مختلف از جمله مالی، حقوقی، فنی، بهرهبرداری، املاک، قراردادها و ارزیابی اقتصادی، مأموریت دارد تمامی ابعاد دارایی، ظرفیتها، تعهدات و ارزش واقعی شرکت ایرانمال را بررسی، مستندسازی و ارزشگذاری نماید. این رویکرد چندرشتهای با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسکهای کارشناسی و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شده است.هیأت ارزشگذاری تأکید کرده است، با توجه به اهمیت و ابعاد این دارایی، فرآیند قیمتگذاری باید مبتنی بر استانداردهای حرفهای، ضوابط قانونی و مصوبات لازمالاجرا باشد و ارزیابی انجامشده، پس از ممیزی نهایی، در چارچوب مقررات برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
