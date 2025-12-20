https://spnfa.ir/20251220/یک-سال-گذشت-اما-یک-پاپاسی-هم-دست-سوری-ها-را-نگرفت-27085527.html

یک سال گذشت اما یک پاپاسی هم دست سوری ها را نگرفت

یک سال از زمان سقوط بشار الاسد در سوریه گذشت، زمان سقوط بشار الاسد صدها هزار سوری به خیابان ها ریختند و جشن گرفتند و امیدوار بودند که پس از سقوط اسد زندگی شان...

گزارش و تحلیل

برخی کشورهای عربی قول داده بودند با سقوط اسد سرمایه گذاری های آنها در سوریه این کشور را آباد کند.ایالات متحده قول داده بود پس از سقوط اسد در صورتی که سوریه به سمت مصالحه با اسرائیل و دوری از ایران برود تحریم ها را بردارد و خودش در سوریه سرمایه گذاری کند.اما پس از یک سال هنوز به قول معروف یک پاپاسی کف دست سوری ها را نگرفته و به جز حرف و شعار توخالی هیچ چیزی دریافت نکرده اند.بسیاری از سوری ها که به بهانه فرار از دولت اسد در کشورهای غربی پناه گرفته بودند پناهندگی شان رد شده و مجبور به بازگشت به سوریه شدند.کشورهای همجوار مثل ترکیه و اردن و لبنان هم به سوری ها فشار می آورند که حالا که اسد سقوط کرده دیگر بهانه ای برای پناهندگی شان نیست و باید به سوریه برگردند.هر روز هم در جایی از سوریه یک درگیری جدید راه می افتد و همه دست روی دلشان هست که مبادا جنگ داخلی راه بیافتد و هر گروه و فرقه ای منطقه خود مختاری در سوریه اعلام کنند یا اینکه اسرائیل تصمیم بگیرد کل سوریه و یا بخش هایی از سوریه را اشغال کند و این روزها چشم امید سوری ها به ترکیه است که بلکه آنها را از دست اسرائیل نجات دهد و اجازه ندهد اسرائیل سرزمین آنها را اشغال کند.چه قدر تاریخ جالب است.مردمان کشورهایی که تاریخ را مطالعه نکنند همه در یک دام می افتند.همین اتفاق ها برای لیبی و سودان هم افتاد.در لیبی مردم زندگی بسیار مرفهی را داشتند، بالاترین سطح زندگی در آفریقا و حتی بالاتر از بسیاری کشورهای اروپایی.وقتی لیبیایی ها به اروپا سفر می کردند اروپایی ها حصرت توانمندی زندگی انها را می خوردند.اما تحت تاثیر تبلیغات غرب قرار گرفتند و فکر کردند که اگر قذافی سرنگون شود پول و مال بیشتری به دستشان می رسد.حالا که قذافی سقوط کرده هر انچه داشتند را نیز از دست داده اند و امروزه مجبور هستند به عنوان آواره با هزار بد بختی از طریق دریا خودشان را به اروپا برسانند و به عنوان عمله و کارگر پست کار کنند تا نانی به دستشان برسد.در سودان اوضاع مردم زمان عمر البشیر خیلی خوب نبود اما در حدی بود که بتوانند زندگی کنند.برخی کشورهای عربی و غربی مردم سودان را با تبلیغات گول زدند و سودانی ها باور کردند با سقوط عمر البشیر زندگی شان بهتر خواهد شد.بر علیه عمر البشیر انقلاب کردند و او را سرنگون کردند و حتی سودان برای اینکه به رویاهایی که غربی ها و عربها ترسیم کرده بودند برسد به پیمان موسوم به پیمان ابراهیمی هم پیوست و با اسرائیل رابطه هم برقرار کرد.سودانی ها فکر می کردند حالا که مشکل آنها به دلیل دشمنی دولت شان با اسرائیل است، البته تبلغات غربی این را در ذهن آنها جا انداخته بود، و اگر با اسرائیل دوستی کنند همه مشکلات شان حل می شود.اما بعد از چند سال متوجه شدند مشکل دشمنی آنها با اسرائیل نیست، مشکل اسرائیل با موجودیت انها است چون آنها بخشی از نیل تا فرات هستند و باید تجزیه شوند.امروزه هم که می بینید اوضاع سودان از چه قرار است.

