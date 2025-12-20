https://spnfa.ir/20251220/کارشناس-پوتین-اتحادیه-اروپا-و-ناتو-را-مقصر-شروع-درگیری-می-داند-27072785.html
کارشناس: پوتین اتحادیه اروپا و ناتو را مقصر شروع درگیری می داند
کارشناس: پوتین اتحادیه اروپا و ناتو را مقصر شروع درگیری می داند
کارشناس: چالش بنیادین در فرآیند شکل گیری درگیری اوکراین این است که اروپا مبتنی برچارچوب های فکری و تحلیل لیبرالی گمان می کرد که روسیه در مقابل گسترش به شرق... 20.12.2025
2025-12-20T00:49+0330
2025-12-20T00:49+0330
2025-12-20T00:50+0330
گزارش و تحلیل
علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل در تحلیل و ارزیابی نشست خبری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: روسیه از رفتار اروپا خشمگین است؛ پوتین، اتحادیه اروپا و ناتو را مقصر شروع درگیری می داند. وی افزود: نکته در فرآیند پیش و پس از درگیری اوکراین اینجاست که اروپا نه می تواند مداخله مستقیم داشته باشد و نه میخواهد به سمت حل و فصل اختلافات حرکت کند. ودایع در ادامه بیان کرد: پوتین به نشست اخیر خود با دونالد ترامپ در آنکوریج اشاره کردو از استراتژی امنیتی جدید آمریکا که روسیه را به عنوان تهدید اصلی ذکرنکرده، استقبال کرد. وی در جمع بندی از نشست خبری رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت: پوتین با نزدیکی به واشنگتن، در حال پیادهسازی مدل "توازن قوا" است تا جایگاه روسیه را به عنوان یک قطب مستقل در نظام چندقطبی تثبیت کند.
00:49 20.12.2025 (بروز رسانی شده: 00:50 20.12.2025)
کارشناس: چالش بنیادین در فرآیند شکل گیری درگیری اوکراین این است که اروپا مبتنی برچارچوب های فکری و تحلیل لیبرالی گمان می کرد که روسیه در مقابل گسترش به شرق سکوت خواهد کرد در حالی که بروکسل به شکل خواسته یا ناخواسته معماواره امنیتی در حوزه پیرامونی و حیاتی روسیه ایجاد کرد که البته واکنش روسیه هم قابل پیش بینی بود.
علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل در تحلیل و ارزیابی نشست خبری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: روسیه از رفتار اروپا خشمگین است؛ پوتین، اتحادیه اروپا و ناتو را مقصر شروع درگیری می داند.
وی افزود: نکته در فرآیند پیش و پس از درگیری اوکراین اینجاست که اروپا نه می تواند مداخله مستقیم داشته باشد و نه میخواهد به سمت حل و فصل اختلافات حرکت کند.
ودایع در ادامه بیان کرد: پوتین به نشست اخیر خود با دونالد ترامپ در آنکوریج اشاره کردو از استراتژی امنیتی جدید آمریکا که روسیه را به عنوان تهدید اصلی ذکرنکرده، استقبال کرد.
وی در جمع بندی از نشست خبری رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت: پوتین با نزدیکی به واشنگتن، در حال پیادهسازی مدل "توازن قوا" است تا جایگاه روسیه را به عنوان یک قطب مستقل در نظام چندقطبی تثبیت کند.