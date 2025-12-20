https://spnfa.ir/20251220/کارشناس-پوتین-اتحادیه-اروپا-و-ناتو-را-مقصر-شروع-درگیری-می-داند-27072785.html

کارشناس: پوتین اتحادیه اروپا و ناتو را مقصر شروع درگیری می داند

کارشناس: پوتین اتحادیه اروپا و ناتو را مقصر شروع درگیری می داند

اسپوتنیک ایران

کارشناس: چالش بنیادین در فرآیند شکل گیری درگیری اوکراین این است که اروپا مبتنی برچارچوب های فکری و تحلیل لیبرالی گمان می کرد که روسیه در مقابل گسترش به شرق... 20.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-20T00:49+0330

2025-12-20T00:49+0330

2025-12-20T00:50+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/13/27071326_0:18:800:468_1920x0_80_0_0_cd00ed938539f9a6cc819c74153d04f4.jpg

علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل در تحلیل و ارزیابی نشست خبری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: روسیه از رفتار اروپا خشمگین است؛ پوتین، اتحادیه اروپا و ناتو را مقصر شروع درگیری می داند. وی افزود: نکته در فرآیند پیش و پس از درگیری اوکراین اینجاست که اروپا نه می تواند مداخله مستقیم داشته باشد و نه میخواهد به سمت حل و فصل اختلافات حرکت کند. ودایع در ادامه بیان کرد: پوتین به نشست اخیر خود با دونالد ترامپ در آنکوریج اشاره کردو از استراتژی امنیتی جدید آمریکا که روسیه را به عنوان تهدید اصلی ذکرنکرده، استقبال کرد. وی در جمع بندی از نشست خبری رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت: پوتین با نزدیکی به واشنگتن، در حال پیاده‌سازی مدل "توازن قوا" است تا جایگاه روسیه را به عنوان یک قطب مستقل در نظام چندقطبی تثبیت کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60