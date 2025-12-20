کارشناس: زلنسکی، عروسک خیمه شب بازی ناتو
روح الله مدبر: از نکات بسیار مهم و قابل تأمل در نشست سالیانه رئیسجمهور پوتین با اصحاب رسانه، سخنان یکی از فرماندهان عملیاتهای ویژه نظامی درباره جنایات جریان فاشیستی و نئوباندرایی اوکراین علیه مردم روستبار بود.
روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، در تحلیل نشست خبری روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه، به خبرنگار اسپوتنیک پس از آزادسازی شهر "سیورسک" توسط ارتش فدراسیون روسیه، به شواهدی از جنایات گروههای نئونازی وابسته به رژیم کییف اشاره کرد که طی آن، روستباران باقیمانده در شهر، هدف تیرباران قرار گرفته بودند. اینها بخشی از اقداماتی است که جریان فاشیستی حاکم بر اوکراین، با گروگان گرفتن مردم این کشور، از سال 2014 علیه ساکنان روستبار دونباس به اجرا گذاشته و علت اصلی آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه نیز محسوب میشود. قابل توجه است که حتی گوش دادن به رادیوی روسیه در آن مناطق ممنوع اعلام شده بود و مردم به صورت مخفیانه آن را پیگیری میکردند.
وی ضمن تاکید بر اینکه رسانههای غربی و عناصر غربگرا در ایران، از بازتاب این جنایات جنگی خودداری میکنند، بیان کرد:
نکته برجسته دیگر، اشاره رئیسجمهور پوتین به ادامه نمایشهای تبلیغاتی زلنسکی بود. وی به حرکت نمایشی زلنسکی در "کوپیانسک" اشاره کرد که در حالی انجام شد که این شهر تحت کنترل نیروهای روسیه است و ارتش روسیه در مسیر پیشروی به سمت اسلاویانسک در حرکت است. زلنسکی که عروسک خیمهشببازی خوانده شد، با صحنهسازیهایی که احتمالاً در استودیو یا محیط سینمایی طراحی شده، ادعا کرده بود در ورودی کوپیانسک است، اما پرسش اینجاست که چرا وارد شهر نمیشود؟
همه اینها نمایشی است که جریان آنگلوساکسون و فاشیستی ناتو اجرا میکند تا مانع از برقراری صلح در اوکراین شود.
این کارشناس مسائل روسیه در ادامه اظهار داشت: امروز ارتش فدراسیون روسیه در حال پیشروی است و اگر رژیم کییف و جریان تروریستی نئونازی ناتو، شرایط روسیه را نپذیرند، مجبور خواهند شد خطوط بیشتری را به نیروهای روس واگذار کنند. واقعیت آشکار این است که روسیه هم در میدان جنگ و هم در عرصه دیپلماسی پیروز شده و ناتو نمیخواهد شکست مفتضحانه خود را بپذیرد.
