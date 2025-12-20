https://spnfa.ir/20251220/تلاش-اروپایی-ها-برای-بدهکار-کردن-اوکراین-قبل-از-سقوط-27084092.html

تلاش اروپایی ها برای بدهکار کردن اوکراین قبل از سقوط

چند ماه پیش بود که آمریکا برای پس گرفتن پولهایی که به زلنسکی داده بود حدود معادل پانصد ملیارد دلار معادن اوکراین را گرفت و به قول ترامپ پنج برابر پولی که برای... 20.12.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/15/26589333_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_16697dce6363b8f92e94a84bf9782064.jpg

به این نکات که آقای پوتین در سخنرانی اخیر خود بیان کرد توجه داشته باشید:- کراسنی لیمان در آینده بسیار نزدیک تصرف خواهد شد.- درگیری در کنستانتینوکا ادامه دارد و بیش از 50٪ شهر در حال حاضر تحت کنترل روسیه است.- رئیس جمهور روسیه اظهار داشت شکی نیست که نیروهای روسی کنستانتینوکا را نیز تصرف خواهند کرد.- بیش از 50٪ هولیاپول تحت کنترل روسیه است و 50٪ شهر دیمیتروف تصرف شده است.- نیروهای روسی در حال پیشروی در کل خط تماس هستند.- پوتین ابراز اطمینان کرد که ارتش روسیه تا پایان سال به موفقیت‌های بیشتری در خط مقدم دست خواهد یافت.و...فکر می کنید حامیان کی یف وقتی که این وقایع را می بینند چه کار می کنند؟در شرایطی که برخی اروپایی ها برای نگه داشتن زلنسکی و باند او دست و پا می زنند و اخیرا تصمیم گرفته اند حدو یکصد ملیارد دلار از پول مالیات دهندگان اروپایی را به جیب او بریزند تا مبادا به صلح با روسیه تن دهد ارتش روسیه درحال پیش روی است تا اگر کار از طریق دیپلماسی حل نشود روی زمین کار را تمام کند.البته برخی کارشناسان باور دارند یکی از اصلی ترین دلایل اقدام اروپایی ها برای اعلام وام دادن به اوکراین می تواند برای آن باشد که اروپایی ها دلواپس فروپاشی حکومت اوکراین می باشند و می خواهند قبل از این فروپاشی به نوعی دست حکومت و یا دولت بعدی اوکراین را با بدهی هایش به اروپا بند کنند.اروپایی ها چیزی را نگرفته بودند و به این دلیل آنها می خواهند بدهی رسمی برای اوکراین ایجاد کنند تا اوکراین رسما به آنها بدهکار باشد.آنها می دانند دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، کی یف یا باید به صلح با روسیه از طریق دیپلماسی و طرح صلح ترامپ تن دهد که اروپایی ها در این طرح حتی ذره ای نقش ندارند و توسط آمریکا کنار گذاشته شده اند و یا اینکه در نهایت کی یف از نظر نظامی سقوط خواهد کرد و آنها هر آنچه هزینه کرده اند از دست خواهند داد.چه قدر رهبران اروپایی حاضر هستند کشورهای خود را ذلیل کنند و حاضر نیستند واقعیت ها را بپذیرند که حتی آمریکا هم برای انها دیگر پشیزی ارزش قایل نیست؟مقصر اول و آخر همین سیاستمداران نادان اروپایی هستند که کار را به اینجا کشانده اند.

