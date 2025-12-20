https://spnfa.ir/20251220/تاثیر-انتخاب-یک-ایرانی-به-سمت-معاونت-وزارت-خارجه-آمریکا-27081097.html

تاثیر انتخاب یک ایرانی به سمت معاونت وزارت خارجه آمریکا

خانم مورا نامدار پس از کسب تایید کنگره به سمت معاونت کنسولی وزیر امورخارجه ایالات متحده منصوب شد. 20.12.2025, اسپوتنیک ایران

خانم نامدار یک ایرانی الاصل که در تکزاس آمریکا به دنیا امده می باشد.بدیهی است که رسیدن هر ایرانی الاصل ای به هر سمتی در هر جای دنیا یک افتخار برای ایرانی ها به حساب می آید اما بحث در این است که این ایرانی ایا عرق ایرانی هم دارد یا نه و آیا برای ایرانی ها کاری انجام خواهد داد یا بر علیه آنها کار خواهد کرد.جامعه ایرانی در ایالات متحده یکی از بزرگترین جوامع ایرانی در خارج از کشور است و تعداد ایرانیها و ایرانی الاصل های آمریکا به چیزی حدود 7 ملیون نفر می رسد.توجه داشته باشید که بعضی وقت ها آماری حدود 1 تا 1.5 ملیون نفری برای ایرانی ها در آمریکا مطرح می شود که این آمار برای تضعیف موقعیت ایرانی ها در آمریکا منتشر می شود.عملا منتشر کنندگان این امار فقط ایرانی های مقیم آمریکا را حساب می کنند و آنهایی را که شناسنامه آمریکایی گرفته اند یا مانند خانم نامدار پدر و مادر ایرانی دارند اما در آمریکا متولد شده اند و از ابتدا شناسنامه آمریکایی داشته اند را حساب نمی کنند.شاید بهتر باشد بنده هم از عبارت "ایرانی ها و ایرانی تبارها" ی آمریکا استفاده کنم، که تعداد اینها به بیش از 7 ملیون نفر می رسد.عموما هم لابی های اسرائیلی یا صهیونیستی و جدیدا لابی های عربی تمایل دارند که آمار طرفداران خود را به صورت کاذب بالا ببرند و آمار دیگران را پایین نشان دهند تا روی تصمیمات سیاستمداران تاثیر بیشتری داشته باشند و مثلا به آنها بگوند ما تعداد رای دهنده بیشتر داریم.برای این لابی ها هم بزرگ جلوه دادن آمار رای دهندگان ایرانی مخصوصا با توجه به اینکه ایرانی ها عموما در مشاغل بسیار عالی در آمریکا فعال هستند بسیار نا خوشایند به حساب می آید.اما باید به این نکته اذعان داشت که حضور هفت ملیون ایرانی و ایرانی تبار در آمریکا تاثیر اش مانند حضور حدود 5 تا 6 ملیون یهودی و یا معادل همین تعداد عرب در آمریکا نیست.یهودی ها بسیار با هم پیوند های اجتماعی و سیاسی دارند و عرب ها هم هر جا که می روند شروع می کنند دور هم جمع شدن حتی معروف است که مثلا ترک ها و کرد ها و ارمنی ها هم همین خاصیت را دارند و به همین دلیل هم می توانند نفوذ بالایی در هر جایی که هستند به دست آورند درحالی که متاسفانه ایرانی ها نه فقط متفرق هستند بلکه عموما حتی اگر به جایگاه و یا پست و مقامی برسند سعی می کنند از جامعه ایرانی دوری کنند و حتی ایرانی بودن خود را حاشا کنند.نا منسجم بودن ایرانی ها موجب آن می شود که اینها در کشور مقصد نتوانند در حد و قواره خود ظاهر شوند و یا به هم کمک کنند و همچنین با توجه به اینکه بسیاری از اینها تحت تاثیر افکار مجموعه های مخالف ایران قرار دارند حتی به وطن خود نمی توانندکمک کنند.طی چند سال اخیر بارها پیش آمده که شنیده ایم فلانی که اصالتا ایرانی است به فلان پست و مقام رسیده و یا فلان کار را کارده.تا زمانی که ایرانی های مقیم دیگر کشورها متفرق باشند و هر کدام به سمت و سوی منافع خود طناب را بکشد اینها نه برای مجموعه خودشان و نه برای وطن مادر، نخواهند توانست کاری انجام دهند.

