پوتین: ابتکار استراتژیک در جبهه به طور کامل به دست نیروهای مسلح روسیه افتاد
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست سالانه 2026 اعلام کرد. 19.12.2025
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت: ابتکار استراتژیک در جبهه به طور کامل پس از آن که دشمن از سرزمین کورسک "عقب رانده شد" به دست نیروهای مسلح روسیه افتاد.
