https://spnfa.ir/20251219/کارشناس-برداشت-روسیه-امروز-این-است-که-توانسته-در-جبهه-های-جنگ-موازنه-قدرت-را-به-نفع-خود-تغییر-دهد-27069070.html

کارشناس: برداشت روسیه امروز این است که توانسته در جبهه های جنگ موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد

کارشناس: برداشت روسیه امروز این است که توانسته در جبهه های جنگ موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد

اسپوتنیک ایران

کارشناس روابط بین الملل: رفتار شناسی رویکردهای روسیه در یک بستر تاریخی نشان می دهد که مسکو متاثر از فرهنگ سیاسی این کشور در مقابل تهدیدهای بیرونی به شکلی منسجم... 19.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-19T19:33+0330

2025-12-19T19:33+0330

2025-12-19T19:33+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/08/26388019_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_fb03ae90358f8d2a0e8cea48e212abb9.jpg

علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل در تحلیل و ارزیابی نشست خبری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ما در عملیات ویژه هم صراحتا دیدیم که مسکو درباره "انقلاب آبی" 2014 هشدار داد و در رزمایش "زاپاد" 2018 برای غرب خط و نشان کشید ؛ حالاهمین داستان درباره امکان وقوع "برخورد سخت" با اروپا در حال وقوع است. وی در ادامه با پیش کشیدن صحبت های پوتین درباره ابتکار عمل روسیه درجنگ اوکراین بیان کرد: برداشت روسیه امروز این است که توانسته در جبهه های جنگ موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد. به وضوع در ادبیات رئیس جمهوری روسیه می بینیم که کرملین از کسب نتایج سرسختی در نبرد رضایت خاطر دارد. نباید فراموش کنیم که در باور روس ها ، آنها در زمستان دشمنان سرزمین مادری را مغلوب کرده اند و امروز هم این باور قابل مشاهده است. تکیه پوتین به پیشروی ها و مناطق آزاد شده روسیه نشان می دهد که مسکواز اعتماد به نفس بالایی در میدان جنگ برخوردار شده است ؛ موضوعی که اهرم فشار در مذاکره با آمریکا محسوب می شود. وی افزود: هدف گذاری روی تصرف "کراسنی لیمان" ، ادامه جنگ در"اسلاویانسک"، "کراماتورسک" و "کنستانتینوفکا" یا محاصره ارتش اوکراین در "کوپیانسک" نشان می دهد که روسیه بر خلاف رویه جنگ درسال های پیش نمی خواهد به تحکیم مواضع در جنگ زمستانه به موازات زد وخورد موشکی محدود شود. این کارشناس روابط بین الملل در ادامه اظهار داشت: در هر نبرد و یا جنگ ، میزان تاب آوری نظامی و اقتصادی در بستر زمان برنده نهایی را تعیین می کند. ادبیات رئیس جمهوری روسیه درباره میزان رشد اقتصادی ، فشار هزینه های جنگ به اروپا یا وضعیت میدان نبرد این سیگنال را ارسال می کند که در صورت ادامه جنگ روسیه برای خود خط قرمزی مشخص نکرده است اما در عین حال اگرچه تمایل به مذاکره آتش بس دارد اما با نگاه "مشروط و سخت‌گیرانه" بدون تامین منافع راهبردی پایان جنگ را نخواهد پذیرفت.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60