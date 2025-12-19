https://spnfa.ir/20251219/پوتین-روسیه-آماده-است-در-صورت-رسیدگی-به-ریشههای-بحران-به-درگیری-در-اوکراین-پایان-دهد-27067493.html

پوتین: روسیه آماده است در صورت رسیدگی به ریشه‌های بحران، به درگیری در اوکراین پایان دهد

پوتین: روسیه آماده است در صورت رسیدگی به ریشه‌های بحران، به درگیری در اوکراین پایان دهد

ولادیمیر پوتین کنفرانس مطبوعاتی گسترده پایان سال خود را که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، به پایان رساند. 19.12.2025

اظهارات کلیدی پوتین در خط مستقیم که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، عبارت بودند از:کی‌یف اساساً از پایان دادن مسالمت‌آمیز به درگیری خودداری می‌کند.روسیه آماده است تا تضمین امنیت در طول انتخابات اوکراین و خودداری از حملات در روز انتخابات را بررسی کند. اگر غرب به روسیه احترام بگذارد، هیچ عملیات ویژه نظامی جدیدی انجام نخواهد شد. او در مورد موفقیت‌های ارتش روسیه در منطقه عملیات ویژه صحبت کرد. او زلنسکی را یک هنرمند با استعداد خواند. تورم در روسیه تا پایان امسال 5.7 تا 5.8 درصد خواهد بود. او به روس‌ها توصیه‌هایی در مورد چگونگی جلوگیری از کلاهبرداری ارائه داد. افزایش مالیات در روسیه موقتی است؛ بار مالیاتی باید در آینده کاهش یابد. او با لغو حمایت از خانواده‌های پرجمعیت در زمان افزایش درآمد نیروی کار مخالفت کرد. او پیشنهاد افزایش مدت زمانی که کودکان در مهدکودک‌ها و کودکستان‌ها می‌گذرانند را داد. روسیه باید به نرخ زاد و ولد حداقل دو فرزند به ازای هر زن دست یابد. او از دولت خواست که مهلت قانونی برای اخذ جریمه از سازندگان را پس از سال 2025 تمدید نکند. او ابراز امیدواری کرد که افزایش هزینه‌های بازیافت در روسیه دائمی نباشد. رئیس جمهور با ارزیابی راه‌اندازی مکس اظهار داشت که روسیه به حاکمیت کامل دیجیتال دست یافته است.

